বাবা প্রাক্তন সেনাকর্মী, স্ত্রীও বিমানবাহিনীতে; তেজস দুর্ঘটনায় পাইলটের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হিমাচল

বাবা প্রাক্তন সেনাকর্মী, স্ত্রীও বিমানবাহিনীতে; তেজস দুর্ঘটনায় পাইলটের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হিমাচল
বিমানবাহিনীতে কর্মরত স্ত্রী ৷ 6 বছরের একটি মেয়ে রয়েছে যুদ্ধবিমান তেজস দুর্ঘটনায় নিহত পাইলট নমনের ৷ ঘরের ছেলেকে হারিয়ে শোকাতুর হিমাচল ৷
কাংড়া (হিমাচল প্রদেশ), 22 নভেম্বর: যুদ্ধবিমান তেজস ভেঙে পড়ে নিহত হয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট তথা উইং কমান্ডার নমন স্যাল । 37 বছরের বীরপুত্রকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ হিমাচল প্রদেশ ৷ শুক্রবার দুবাইয়ের এয়ার শো'তে কেরামতি দেখাচ্ছিল ভারতের তৈরি যুদ্ধবিমান তেজস ৷ তখনই আচমকা পাল্টি খেয়ে নীচে পড়ে যায় সেটি ৷ মাটি ছুঁতেই বিকট বিস্ফোরণ ৷ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় তেজস ৷ তেজসের পাইলট ছিলেন নমন স্যাল ৷ তরুণ উইং কমান্ডারকে হারিয়ে পুরো দেশ তথা পাহাড়ি রাজ্যটিও শোকে মুহ্যমান ।
তেজস দুর্ঘটনায় নিহত পাইলট
হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার নাগরোটা বাগওয়ান এলাকার পাতিয়ালাকাড় গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন নমন ৷ ককপিটে তাঁর শান্ত স্বভাব এবং নিখুঁত আচরণে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন ৷ হায়দরাবাদের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নিযুক্ত ছিলেন 37 বছরের IAF অফিসার । তাঁর বাবা জগন্নাথ স্যাল অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান ৷ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি স্কুলের প্রিন্সিপাল পদও সামলেছেন ৷ বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।
নমনের স্ত্রীও বিমান বাহিনীতে কর্মরত
নাগরোটা বাগওয়ানের এসডিএম মুনিশ শর্মা বলেন, "নমন তাঁর পরিবারের একমাত্র ছেলে ছিলেন ৷ তাঁর স্ত্রীও বিমান বাহিনীতে কর্মরত। নমনের 6 বছরের একটি মেয়ে আছে ৷ বোন হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে থাকেন । মৃত কমান্ডার কাজের জন্য হায়দরাবাদে থাকছিলেন ৷ সেখান থেকেই দুবাইয়ের এয়ার শোতে অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন ৷ সাহসী পুত্রের মৃত্যুতে পরিবার থেকে গ্রামের লোকজনরা শোকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন ৷" তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু ৷
বীরপুত্রের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী
সিএম সুখবিন্দর সিং সুখু নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নমনের একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "দুবাই এয়ার শোতে তেজস বিমান দুর্ঘটনায় হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার সাহসী পুত্র নমন স্যালের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক। দেশ একজন সাহসী, নির্ভীক ও সাহসী পাইলটকে হারিয়েছে। তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। সাহসী পুত্র নমন স্যালের অদম্য বীরত্ব, নিষ্ঠা এবং জাতীয় সেবার প্রতি নিষ্ঠার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।"
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।
देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है।
शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
वीर सपूत… pic.twitter.com/lfX1yinf4Q
এসডিএম মুনিশ শর্মার কথায়, "উইং কমান্ডারের পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ নমনের মরদেহ রবিবার নাগরোটা পৌঁছবে ৷ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য করা হবে।"
কীভাবে দুর্ঘটনা ?
দুবাই এয়ার শো-এর মতো এক হাই-প্রোফাইল আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গর্ব তেজস ওড়ানোর দায়িত্ব ছিল নমনের কাঁধে। শুক্রবার দুপুর আড়াইটের কিছু আগে, 2টো 15 মিনিট নাগাদ (দুবাইয়ের স্থানীয় সময় অনুযায়ী) দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তেজস যুদ্ধবিমান । সোশাল মিডিয়ায় বহুল চর্চিত একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ছন্দ মেনেই এয়ার শোয়ে কেরামতি দেখাচ্ছিল তেজস । কিন্তু সেই সময় হঠাৎ কোনও কারণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায় ।
HAL is deeply saddened by the loss of the courageous IAF pilot during the aerial display at the Dubai Air Show. HAL expresses its heartfelt condolences to the bereaved family.
তেজস প্রস্তুতকারী সংস্থা HAL
এদিকে তেজসের প্রস্তুতকারী সংস্থা HAL (হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড)-ও নমনের শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে । তারা বলেছে, এই ঘটনা ভারতীয় বায়ুসেনা এবং HAL-এর জন্য এক বড় ক্ষতি । যদিও কীভাবে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে ঘটনায় শোকপ্রকাশ করা হয়েছে । সমবেদনা জানানো হয়েছে উইং কমান্ডার নমন স্যালের পরিবারের প্রতি ।
কীভাবে দুবাই রওনা নমনের ? দুর্ঘটনার আগে তেজসের গতিবিধি
জানা গিয়েছে, এয়ার শো দেখানোর আগে গুজরাতের নালিয়া বিমানঘাঁটি থেকে দুবাইয়ে গিয়েছিল তেজস । উল্লেখ্য, গুজরাতের এই নালিয়া বিমান ঘাঁটি অর্থাৎ যেখান থেকে তেজস বিমানটি রওনা দিয়েছিল সেটি পাকিস্তানের খুব কাছে ৷ দূরত্ব 90 কিলোমিটার ৷ তবে, বিমান বাহিনীর আধিকারিকরা এনিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও তথ্য দেননি । অন্যদিকে, পাইলট নমন স্যাল তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলার সুলুর বিমান বাহিনীর বন্দর থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ৷
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.

IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.

A court of inquiry is being…
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
শোকস্তব্ধ হিমাচল
উইং কমান্ডারের এক আত্মীয় রমেশ কুমার বলেন, "নমনের বাবা-মা বর্তমানে কোয়েম্বাটুরের কাছে সুলুর বিমান বাহিনী স্টেশনে রয়েছেন। ওর স্ত্রী আইএএফ-তে কর্মরত ৷ বর্তমানে একটি কোর্সের জন্য কলকাতায় রয়েছেন। আমরা মেনে নিতে পারছি না নমনের মৃত্যু ৷" মেহর চাঁদ নামে এক গ্রামবাসী বলেন, "এই দুর্ঘটনায় পুরো গ্রাম শোকস্তব্ধ ৷ আমরা ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম ৷ ওর বাবা, মা, বউ ও মেয়ে এখানে নেই ৷ তবে ওর বোন-সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা রয়েছেন ৷ আমাদের বীরপুত্রের জন্য আমরা গর্বিত ৷"