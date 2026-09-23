পুজোর সামগ্রী ভাসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ! নদীতে ডুবে মৃত 4, নিখোঁজ এক

পুজোর সামগ্রী ভাসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ! নদীতে ডুবে মৃত 4, নিখোঁজ এক
Palamu Karma Puja: করম পুজোর সামগ্রী নিয়ে নদীতে ভাসাতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ জলের তোড়ে ভেসে গেল 4 নাবালক-সহ এক তরুণ ৷
Published : September 23, 2026 at 11:20 AM IST
পালামৌ, 23 সেপ্টেম্বর: সাতকালে ভয়াবহ ঘটনা ঝাড়খণ্ডের পালামৌ-য়ে ৷ করম পুজোর সামগ্রী ভাসাতে গিয়েছিল 4 নাবালক-সহ এক তরুণ ৷ বুধবার কোয়েল নদীতে নামতেই তারা জলের তোড়ে তলিয়ে যায় ৷ পালামৌয়ের চেইনপুর থানার অন্তর্গত বোকেয়া পাতারিয়া গ্রামের ওই নদীতে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ মৃতদের মধ্যে তিন নাবালক ও একজন তরুণ ৷
খবর পেয়েই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। একজনের সন্ধান এখনও চলছে। মৃতরা সকলেই পাতারিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ চেইনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লালজি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় চারজন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন এখনও নিখোঁজ রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে।
গ্রামবাসী ব্রহ্মদেব চৌধুরী বলেন, "চারজন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। তারা করম পুজোর সামগ্রী বিসর্জন দিতে নদীতে গিয়েছিল। যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, তার পাশ দিয়ে কোয়েল নদী বয়ে গিয়েছে। প্রবল স্রোতে সব কিশোরই ভেসে যায়। মৃতদের মধ্যে তিন নাবালক ও একজন তরুণ ৷ এক নাবালককে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷"
ঘটনাক্রমে জানা যায়, এদিন সকালে পাঁচজন ছেলে করম পুজোর সামগ্রী বিসর্জন দিতে গিয়ে তলিয়ে যায় ৷ তাদের ডুবে যেতে দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীরা চিৎকার করে ওঠেন ৷ মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় ৷ গ্রামবাসীরা ডুবে যাওয়া 4 নাবালক-সহ এক তরুণের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন ৷ খবর পেয়ে পুলিশও তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, তাঁরা সকলেই এলাকার বাসিন্দা ৷ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ নাবালকের সন্ধান চলছে।
মৃতরা হলেন- নিতেশ কুমার (16 বছর, বাবা বাবুলাল সিং), বিশাল কুমার সিং (15 বছর, বাবা তিলকধারী পাসওয়ান), অমিত কুমার ঠাকুর (20 বছর, বাবা পূজারী ঠাকুর) এবং রাজা সিং (10 বছর, বাবা সঞ্জয় সিং)। নিখোঁজ কিশোরের নাম হেমন্ত সিং (10 বছর, বাবা সুনীল সিং)।
করম পুজো-
কথায় বলে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কিন্তু সেই সব পার্বণের মধ্যে অনেকগুলিই শহুরে সমাজের অজানা। তেমনই গ্রাম বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলো করম পুজো বা করম পরব। করম প্রধানত সৃষ্টির উৎসব। কর্ম থেকে করমের উৎপত্তি। ঝাড়খণ্ডের কিছু জায়গায় এই উৎসব কর্মা নামেও পরিচিত। করম পুজো বা করম পরব ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং অসমের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের (যেমন- কুর্মি, সাঁওতাল, ওঁরাও ইত্যাদি) প্রকৃতি ও কৃষিভিত্তিক উৎসব। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। এই পুজোয় ভালো শস্য উৎপাদনের জন্য করম দেবতা ও প্রকৃতি মাতার আরাধনা করা হয়। এই উৎসবে আদিবাসীদের জল-জমিন-জঙ্গলকেন্দ্রিক জীবনধারার প্রতিফলন ধরা পড়ে।