ETV Bharat / bharat

বছরের শুরুতেই বড় ঘোষণা ! শিক্ষকদের বেতন বাড়বে 3 থেকে 5 হাজার টাকা

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বেতন বাড়তে চলেছে 3 থেকে 5 হাজার টাকা, এমনটাই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৷ শীঘ্রই মন্ত্রিসভায় পেশ হবে 300 কোটিরও বেশি মূল্যের এই প্রস্তাব ৷

TEACHERS SALARY HIKE
প্রতীকী ছবি (গেটি ইমেজেস)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 8, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভোপাল, 8 জানুয়ারি: বাংলায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন, চাকরি, ডিএ নিয়ে চলছে টানাপোড়েন ৷ যার জেরে রাজ্য-রাজনীতি তুঙ্গে ৷ তবে, বছর শুরুতেই শিক্ষকদের জন্য সুখবর অন্য রাজ্যে ৷ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মোটা টাকা বেতন বাড়তে চলেছে ৷ প্রতি মাসে 3000 থেকে 5000 টাকা বাড়বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ৷ কিন্তু সকলেই কি পাবেন এই বেতন ? জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ঘোষণা করেন, শীঘ্রই 300 কোটির বেশি এই প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে ৷ অনুমোদন পেলেই রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত 3000 থেকে 5000 টাকা পাবেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "প্রায় দেড় লক্ষ সরকারি শিক্ষকরা এই আওতায় পড়েছেন ৷ গত তিন বছর ধরে এই (Fourth Time Scale Based Promotional Pay Scale) পে স্কেলের জন্য শিক্ষিক-শিক্ষিকারা অপেক্ষায় ছিলেন ৷ এবার সেই প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে ৷"

তবে সমস্ত শিক্ষকরা এই সুযোগ পাবেন না ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "35 বছর ধরে যে শিক্ষকরা-শিক্ষিকারা চাকরি করেছেন অর্থাৎ চাকরি জীবনে 35 বছর কাটিয়ে ফেলেছেন, তারাই এই সুযোগ পাবে ৷"

স্কুল শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের ঘোষণার ফলে রাজ্যের সরকারি শিক্ষকদের জন্য চতুর্থ টাইম স্কেল (Fourth Time Scale) এবং উন্নত বেতন স্কেল চালু হতে চলেছে । মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো শিক্ষা দফতর 35 বছর চাকরি সম্পন্ন শিক্ষকদের এই সুযোগ দিতে চলেছে যার প্রস্তুতি প্রায় শেষেকর দিকে ৷ এই প্রকল্পটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের পাশাপাশি অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক-সহ প্রায় দেড় লক্ষ টিচারদের উপকৃত করবে। এর দরুণ সরকারের প্রায় 312 কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে ৷

2023 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শিক্ষকদের জন্য চতুর্থ টাইম স্কেল (Fourth Time Scale) প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ৷ তখনই জানানো হয়েছিল, এর সুযোগ পাবেন তাঁরা, যাদের 35 বছর চাকরি জীবন সম্পন্ন ৷ তখন থেকে এই প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি বিভাগে এগিয়ে যায় ৷ স্কুল শিক্ষা বিভাগে, সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত এবং অধ্যক্ষরা এই সুবিধা পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তাই প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায় ৷ বর্তমানে তা কার্যকারী হতে চলেছে ৷

সম্প্রতি, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক ইউনিয়নগুলির বৈঠকের পর মোহন যাদব বলেছেন, বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠবে । প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার পরে, শিক্ষকরা অতিরিক্ত বেতন পাবেন ৷

মধ্যপ্রদেশ শিক্ষক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ক্ষত্রবীর সিং রাঠোর বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ মাস আগে চতুর্থ টাইম স্কেল ঘোষণা করেছিলেন ৷ কিন্তু দফতরের কর্মকর্তারা আজ পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারেননি। আমরা দাবি করছি, শিক্ষা দফতর অবিলম্বে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করুক।" চতুর্থ টাইম স্কেল বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষকরা প্রতি মাসে 3000 থেকে 5000 টাকা বেশি বেতম পাবেন ৷"

স্কুল শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি কমল সিং সোলাঙ্কি বলেন, "শিক্ষকদের চতুর্থ টাইম স্কেল এবং উন্নত বেতন স্কেল প্রদানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। একটি প্রস্তাব তৈরি করে আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুন বেতনের স্কেল চালু করার আদেশ জারি করা হবে এবং যোগ্য শিক্ষকরা এর সুবিধা পেতে শুরু করবেন।"

TAGGED:

শিক্ষকদের বেতন বাড়বে
CM MOHAN YADAV ANNOUNCEMENT
TEACHERS SALARY INCREASED
MADHYA PRADESH CM MOHAN YADAV
TEACHERS SALARY HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.