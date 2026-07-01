অবসরের আগের দিন হাতে নিয়োগপত্র, অন্যজন পেলেন মেয়াদ পেরিয়ে

অবসরের আগের দিন হাতে নিয়োগপত্র, অন্যজন পেলেন মেয়াদ পেরিয়ে
একজন পার্শ্ব শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ৷ আরেকজনের আক্ষেপ, তিনি এমন সময়ে নিয়োগ পেলেন যে শিক্ষকতা করা অধরাই থেকে গেল ৷
Published : July 1, 2026 at 1:56 PM IST
রাঁচি, 1 জুলাই: অবসরের আগের দিন স্থায়ী নিয়োগপত্র হাতে পেলেন পার্শ্ব শিক্ষক ৷ আরেকজন নিয়োগ পেলেন অবসরের বয়সের পর ৷ শুনতে অবাক লাগলেও এমন ঘটনাই ঘটেছে ঝাড়খণ্ডে ৷
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডে সহকারী শিক্ষক পদের 50 শতাংশ প্যারা শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত । তাদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা 58 বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল । 2023 সালে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু হলে, অনেক পার্শ্ব শিক্ষকের বয়স ছিল 57 থেকে 58 বছরের মধ্যে । তবে, নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল । এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রার্থী সরকারি চাকরি থেকে নির্ধারিত অবসর গ্রহণের বয়স অর্থাৎ, 60 বছরে পৌঁছে যান ।
29 জুন নিযুক্ত হয়ে 30 তারিখে অবসর
এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে জামতারা জেলার নন্দলাল রবানির সঙ্গে । 30 জুন তাঁর 60 বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ, 29 জুন নিয়োগপত্র পান । এর মানে হল, তিনি নিয়োগ পাওয়ার ঠিক পরের দিনই অবসর গ্রহণ করবেন । নন্দলাল রবানি 2006 সাল থেকে পার্শ্ব শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন । তিনি 2016 সালে ঝাড়খণ্ড শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষায় (JTET) উত্তীর্ণ হন । সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ প্রক্রিয়া 2023 সালে শুরু হয় ৷ কিন্তু তিনি যখন তিনবছর পর নিয়োগপত্র পেলেন ততদিনে তাঁর অবসর গ্রহণের বয়স ৷
নন্দলাল রাওয়ানির কথায়, "আমি 2006 সাল থেকে প্যারা-টিচার হিসেবে কাজ করে আসছি । 2016 সালে আমি শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি । সেই থেকে বছরের পর বছর ধরে একটি স্থায়ী নিয়োগপত্রের জন্য অপেক্ষা করছিলাম । সোমবার নিয়োগপত্র পেয়েছি, কিন্তু আজ আমি অবসরও গ্রহণ করব ।"
নিয়োগপত্র পাওয়ার আগেই অবসরের বয়স পার
একইভাবে, পালামুর বাসিন্দা নিয়ুম আনসারির ঘটনাও আলোচনায় এসেছে । গত 31 মে ষাট বছর পূর্ণ করেছেন তিনি ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যখন নিয়ুম আনসারিকে নিয়োগপত্র নিতে ডাকা হয়, ততক্ষণে তিনি অবসরের বয়স পার করে ফেলেছেন । তাঁর কথায়, "নিয়োগপত্র পেয়ে আমি অবশ্যই খুশি, কিন্তু সেবা করার সুযোগ পাইনি । এই নিয়োগপত্রটি আমি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় অর্জন হিসেবে সযত্নে রক্ষা করব ।"
প্রকৃতপক্ষে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিলম্বের কারণে এই ধরনের অনেক প্রার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । প্যারা-টিচার, যারা নিয়মিত নিয়োগের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করছিলেন, অবশেষে নির্বাচিত হলেও সরকারি চাকরির সুবিধা ভোগ করার আগেই অবসরের বয়সে পৌঁছে গিয়েছেন । এতে অনেক শিক্ষকের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে । ঝাড়খণ্ডের প্রার্থীরা সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন ।
নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় বহু শিক্ষক স্বস্তি পেয়েছেন, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সময়মতো নিয়োগে বিলম্বের কারণে নিয়োগ ও অবসর প্রায় একই সময়ে ঘটেছে । এই পরিস্থিতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের মানবিক দিকটিও তুলে ধরে, যেখানে বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ও অপেক্ষার পর সরকারি চাকরির স্বপ্ন পূরণ হলেও, তার সুফল ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয় ।