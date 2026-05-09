TCS ধর্মান্তর কাণ্ডে গ্রেফতার নিদা খান, 25 দিন পরে পুলিশের জালে অভিযুক্ত এইচআর
ছত্রপতি সম্ভাজি নগর থেকে পলাতক অভিযুক্ত নিদা খান গ্রেফতার। আদালত ধর্মান্তর ও যৌন শোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত চারজনকে আগামী 18 মে পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।
By PTI
Published : May 9, 2026 at 3:17 PM IST
নাসিক (মহারাষ্ট্র), 8 মে: নাসিক টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস) কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত পলাতক নিদা খানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে শুধু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগের পাশাপাশি মূল অভিযুক্তকে সহায়তা করা এবং যৌন শোষণের মতো গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে, নাসিক পুলিশের একটি বিশেষ দল গত 25 দিন ধরে নিদা খানের সন্ধান করছিল। গ্রেফতার এড়াতে নিদা খান আগাম জামিন পাওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। তিনি তার গর্ভধারণের কারণ দেখিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেন। আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত ।
প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ছত্রপতি সম্ভাজি নগরের নারেগাঁও এলাকা থেকে অভিযুক্ত নিদা খানকে গ্রেফতার করেছে । অভিযুক্তকে এখন আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নাসিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
নিদা খানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ
এসআইটি এবং ভুক্তভোগীর আইনজীবীরা আদালতে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। টিসিএস-এর এইচআর নিদা খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ভুক্তভোগীকে বোরকা ও ধর্মীয় বইপত্র সরবরাহ করেছেন এবং তাঁর মোবাইল ফোনে ইসলামিক ধর্মীয় অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে দিয়েছেন। তদন্তে জানা গিয়েছে যে, ভুক্তভোগীর নাম পরিবর্তন করে তাকে মালয়েশিয়ায় নির্বাসিত করা হচ্ছিল। এর সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত আছে কিনা, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।
ভুক্তভোগীর পক্ষে আইনজীবী এম জি কুরকুটে এবং নিতিন পণ্ডিত যুক্তি দেন যে, অভিযুক্তরা কোম্পানিতে তাদের পদের অপব্যবহার করে ভুক্তভোগীকে তাদের ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এছাড়াও, তারা তাকে আমিষ খাবার খেতে বাধ্য করে এবং অফিসে তার জাতের কারণে অপমান করে তার অনুভূতিতে আঘাত করেছিল। প্রধান অভিযুক্ত দানিশ শেখের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, তৌসিফের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীকে ব্ল্যাকমেল করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চাপ দেওয়া এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে।
এর আগে তাকে 5 মে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। তার হেফাজতের মেয়াদ শেষ হলে মঙ্গলবার তাকে অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এসভি লাডের সামনে হাজির করা হয়। শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তদের বিচারিক হেফাজতে রাখার আবেদন জানায়। আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করে চারজন অভিযুক্তকেই 18 মে পর্যন্ত বিচারিক হেফাজতে প্রেরণ করেন।
টিসিএস-এ মহিলা কর্মীদের শোষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরের চেষ্টা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, শ্লীলতাহানি এবং মানসিক হয়রানি সংক্রান্ত নয়টি মামলা তদন্ত করছে এসআইটি। এই মামলায় এসআইটি একজন মহিলা অপারেশনস ম্যানেজার-সহ আটজনকে গ্রেফতার করেছে। আইটি জায়ান্ট টিসিএস তাদের ভাবমূর্তি ও কর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কোনও ধরনের হয়রানি বা জবরদস্তি বরদাস্ত করে না। অভিযোগ ওঠার পর কোম্পানিটি অভিযুক্ত কর্মীদের অবিলম্বে বরখাস্ত করেছে এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছে।