TCS-এ মহিলা কর্মীদের ধর্মান্তর-যৌন হয়রানির অভিযোগ, সন্দেহ আন্তর্জাতিক জঙ্গিযোগের

TCS-এ মহিলা কর্মীদের ধর্মান্তর-যৌন হয়রানির অভিযোগ, সন্দেহ আন্তর্জাতিক জঙ্গিযোগের
নাসিকের বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় মহিলাদের ধর্মান্তর, যৌন হয়রানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তোলপাড় চলছে। আন্তর্জাতিক জঙ্গি-যোগের সন্দেহে চলছে পুলিশি তদন্ত ৷
Published : April 15, 2026 at 8:57 PM IST
নাসিক, 15 এপ্রিল: নাসিকের একটি আইটি কোম্পানিতে ধর্মান্তর ও মহিলাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে আজ নাসিকের দায়রা আদালত ওই কোম্পানির একজন ঊর্ধ্বতন মহিলা কর্মী অশ্বিনী চেইনানিকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। নাসিকের পুলিশ কমিশনার সন্দীপ কার্নিক জানিয়েছেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে৷ পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেও তদন্ত চলছে।
নাসিকের একটি বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি (IT) সংস্থায় মহিলাদের যৌন শোষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তোলপাড় চলছে। অভিযোগ উঠেছে যে, ওই সংস্থার কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী যোগসাজশ করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবার থেকে আসা মহিলা ও তরুণীদের হয়রানির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। এই বিষয়ে দায়ের করা অভিযোগগুলিতে যৌন নিপীড়ন, জোরকরে ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা এবং আর্থিক হয়রানির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে৷
অভিযোগ অনুযায়ী, ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরেই এসব অপকর্ম সংঘটিত হতো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নাসিকের বিভিন্ন থানায় মোট নয়টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে। তরুণীদের ওপর যৌন নিপীড়ন ও ধর্মান্তরের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত মহিলা নিদা খান এখনও পলাতক রয়েছেন৷ তাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে।
পুলিশ কমিশনার সন্দীপ কার্নিক জানান, "এই মামলায় মোট নয়জন অভিযুক্ত ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে দুজন নারী এবং সাতজন পুরুষ। এদের মধ্যে সাতজন পুরুষ অভিযুক্ত অন্যান্য বিভিন্ন মামলাতেও সহঅভিযুক্ত৷ ফলে কর্তৃপক্ষের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তারা একটি সুসংহত দল হিসেবেই কাজ করে। অভিযুক্ত মহিলাদের একজনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগ রয়েছে। অপর অভিযুক্ত মহিলা, যিনি পেশায় একজন এইচআর— তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, ভুক্তভোগী তরুণী কর্মীরা যখন প্রতিকার চেয়ে তাঁর দ্বারস্থ হতেন, তখন তিনি ভুক্তভোগীকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার পরিবর্তে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেন। নাসিক পুলিশ বর্তমানে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে যে, এই অভিযুক্তরা কোনও বাইরের জঙ্গি গোষ্ঠী বা অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে কোনো রকম সহায়তা পেয়েছে কিনা। তাছাড়া, এই কার্যকলাপের জন্য কোনও বাহ্যিক তহবিল বা অর্থ পাওয়া গিয়েছিল কিনা, কিংবা অভিযুক্তদের কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রয়েছে কিনা— তা নির্ণয়ের জন্য পুলিশ একটি বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে।"
এই মামলায় এখনও পর্যন্ত সাতজনকে আটক করা হয়েছে৷ আটক অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে আসিফ আনসারি, শফি শেখ, শাহরুখ কোরেশি, রাজা মেমন এবং তৌসিফ আত্তা। তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে তাদের 'টার্গেট' সম্পর্কে যোগাযোগ করত। এই গ্রুপে শুধু পরিচয় নিয়েই নয়, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা হতো। এখানেই ওই 'টার্গেট' কর্মীর ধর্ম, তাঁর চিন্তাভাবনা, জীবনধারা এবং পোশাক পরিবর্তনে ধীরে ধীরে চাপ দেওয়া হতো বলে অভিযোগ।
জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW) মহারাষ্ট্রের নাসিকে অবস্থিত টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর বিপিও (BPO) ইউনিটে মহিলাদের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করছে।