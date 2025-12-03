তৎকাল টিকিট বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন, জানাল রেল

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন, জানাল রেল
যাত্রী পরিষেবায় আরও স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা আনতে কাউন্টার থেকে তৎকাল টিকিট কাটার নিয়মে বড় পরিবর্তন রেলের ৷ আধার কার্ডের পাশাপাশি এবার থেকে লাগবে ওটিপি ৷
Published : December 3, 2025 at 5:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: তৎকাল টিকিট কাটার ক্ষেত্রে ফের বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে ভারতীয় রেল ৷ রেলের কাউন্টার থেকে টিকিট কাটার ক্ষেত্রে এবার থেকে লাগবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড অর্থাৎ ওটিপি (OTP) নম্বর ৷ টিকিটের আবেদন পত্রে যাত্রীর দেওয়া ফোন নম্বরে আসবে ওটিপি ৷ কাউন্টারে সেই নম্বর দেখালে তবেই মিলবে টিকিট ৷ খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি রিজার্ভেশন কাউন্টারে অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তি কার্যকর করা হবে ৷
দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি এজেন্ট এবং জালিয়াতির মতো সমস্যার অভিযোগ করছেন যাত্রীরা ৷ রেল আধিকারিক সূত্রের খবর, সেই সমস্যার সমাধানে কিছুদিন আগে তৎকাল টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ যাত্রী পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা আনতে ওটিপি-র ব্যবস্থা শুরু করা হচ্ছে ৷ বর্তমানে নিরাপদে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের জন্য ওটিপি যাচাই করতে হয় ৷ ঠিক সেভাবেই তৎকাল রিজার্ভেশন ফর্মের ফোন নম্বরে একটি ওটিপি পাঠাবে রেল এবং তা যাচাইয়ের পরই টিকিট নিশ্চিত করা হবে ।
ভারতীয় রেলের দাবি, "তৎকাল সুবিধার অপব্যবহার বন্ধ করা এবং প্রকৃত যাত্রীদের খুঁজে বের করাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য ৷ টিকিট বুকিংয়ে স্বচ্ছতা, যাত্রীদের সুবিধা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এটি রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।"
पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे।— Western Railway (@WesternRly) November 29, 2025
यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा… pic.twitter.com/Sm6qWCcldc
তৎকাল টিকিট কাটার ক্ষেত্রে পরিবর্তন
এই সফলতার পরই রেলওয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, একই নিয়ম কাউন্টার বুকিংয়েও প্রয়োগ করা হবে । 17 নভেম্বর থেকে শুরু হয় পরীক্ষামূলক প্রকল্প ৷ কয়েকটি নির্বাচিত স্টেশনের তৎকাল কাউন্টারে ওটিপি যাচাই শুরু হয় । এই পাইলট প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত দেশের 52টি ট্রেনে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ।
কাউন্টারে তৎকাল টিকিট নেওয়ার সময় ফর্মে যে ফোন নম্বর লেখা হয়, সেই নম্বরেই তৎক্ষণাৎ একটি ওটিপি যায়। সঠিক OTP দিলে তবেই টিকিট ইস্যু করা হয় । রেলের আধিকারিকদের মতে, এর ফলে দালালচক্র ও বেআইনি টিকিট কেনাবেচায় লাগাম টানা সম্ভব হবে ৷
জালিয়াতি রুখতে পদক্ষেপ
যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং প্রকৃত যাত্রীদের অধিকার রক্ষার জন্য নয়া এই পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকর বলে দাবি রেলের আধিকারিকদের ৷ যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, এজেন্টরা বেআইনিভাবে আগে থেকে বেশিরভাগ টিকিট কেটে রাখেন ৷ এর ফলে নির্দিষ্ট সময় ওয়েবসাইটে লগ-ইন করলে বা কাউন্টারে গেলেও টিকিট পাওয়া যায় না ৷ এই সমস্যার সমাধানের জন্য জুলাই মাসে তৎকাল টিকিট কাটার ক্ষেত্রে আধার কার্ড ওটিপি বাধ্যতামূলক করে রেল ৷
এরপর চলতি বছরের অক্টোবর মাসে সমস্ত অনলাইনে রিজার্ভেশনের জন্য OTP-এর নিয়ম কার্যকর করা হয় ৷ এক বিবৃতিতে রেল জানায়, দুই উদ্যোগের ক্ষেত্রেই যাত্রীদের খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে ৷ ফলে রিজার্ভেশন প্রক্রিয়ায় অধিক স্বচ্ছতা এবং সুবিধা এসেছে ৷