টাটা সন্সে বড় সিদ্ধান্ত, 5 বছর বাড়ল চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ, শেয়ার বাজারে আসছে সংস্থা !

টাটা সন্সে বড় সিদ্ধান্ত, 5 বছর বাড়ল চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ, শেয়ার বাজারে আসছে সংস্থা !
TATA REAPPOINT N CHANDRASEKARAN: বোর্ডের ভোটে পুনর্নিযুক্ত চেয়ারম্যান, IPO-র প্রস্তুতিতেও সবুজ সঙ্কেত; আপত্তি নোয়েল টাটার, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত AGM-এ ৷
Published : September 17, 2026 at 6:57 PM IST
মুম্বই, 17 সেপ্টেম্বর: কয়েক সপ্তাহ আগেও বিদায়ের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি । জানিয়েছিলেন, বর্তমান মেয়াদ শেষ হলে আর টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে থাকতে চান না । কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে দ্রুত । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তের পর টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ সংস্থায় ফের গুরুত্বপূর্ণ মোড় । বৃহস্পতিবার টাটা সন্সের বোর্ড এন চন্দ্রশেখরনকে আরও 5 বছরের জন্য এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান পদে পুনর্নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল । একই সঙ্গে সংস্থাটিকে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া এগোনোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
তবে, বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে টাটা গোষ্ঠীর অন্দরের মতপার্থক্যও প্রকাশ্যে এল । টাটা ট্রাস্টসের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন । টাটা সন্সের বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব পাশ হলেও বিষয়টি এখানেই শেষ হচ্ছে না । দু'টি সিদ্ধান্তই সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা বা AGM-এ অনুমোদনের প্রয়োজন হবে ।
চন্দ্রশেখরন 2026 সালের অগস্টে বোর্ডকে জানিয়েছিলেন, তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিনি আর পুনর্নিয়োগ চাইবেন না । তাঁর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা 2027 সালের 20 ফেব্রুয়ারি । কিন্তু পরবর্তী সময়ে বোর্ডের তরফে তাঁকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করা হয় । সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই ফের চেয়ারম্যান পদে থাকার বিষয়ে সম্মতি দেন তিনি । বৃহস্পতিবার প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর বোর্ড সেই পুনর্নিয়োগে সিলমোহর দেয় । একই বৈঠকে টাটা সন্সকে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় ।
টাটা সন্সের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে টাটা ট্রাস্টসকে ঘিরে । টাটা ট্রাস্টস এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত ট্রাস্টগুলির হাতে টাটা সন্সের প্রায় 66% মালিকানা রয়েছে । ফলে বোর্ডের সিদ্ধান্তের পরেও AGM-এ ট্রাস্টগুলির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।
বৃহস্পতিবার নোয়েল টাটা চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগের বিরুদ্ধে ভোট দেন । পরে টাটা ট্রাস্টসের তরফে এই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে । ট্রাস্টসের বক্তব্য অনুযায়ী, চন্দ্রশেখরন নিজেই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়েছিল । তাই পরে তাঁকে পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা আপত্তি তুলেছেন । অর্থাৎ, বোর্ডে সিদ্ধান্ত পাশ হলেও টাটা সন্সের শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ে টানাপড়েন যে শেষ হয়নি, তা স্পষ্ট ।
কেন হঠাৎ IPO-র পথে টাটা সন্স ?
এর পিছনে রয়েছে RBI-র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । টাটা সন্সকে 2022 সালে 'Upper Layer' NBFC হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক । এই শ্রেণির সংস্থার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির নিয়ম রয়েছে ।
টাটা সন্স অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই সেই বাধ্যবাধকতা এড়ানোর চেষ্টা করছিল । সংস্থাটি RBI-র কাছে তার NBFC রেজিস্ট্রেশন সমর্পণের আবেদন করেছিল । কিন্তু 11 সেপ্টেম্বর RBI সেই আবেদন খারিজ করে দেয় । ফলে তালিকাভুক্তির বিষয়টি ফের সামনে চলে আসে । তালিকাভুক্তির নিয়ম এড়াতে টাটা সন্স ইতিমধ্যে 21,000 কোটিরও বেশি ঋণ পরিশোধ করেছিল । কিন্তু তাতেও নিয়ন্ত্রক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার পথ মেলেনি । এবার বোর্ড সরাসরি তালিকাভুক্তির প্রস্তুতির পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল ।
একদিকে IPO, অন্যদিকে নেতৃত্বের প্রশ্ন ! টাটা সন্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই দুই সিদ্ধান্ত কার্যত একই সময়ে এসে পড়েছে । এক দিকে RBI-র চাপের মুখে সম্ভাব্য IPO, অন্য দিকে চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রশেখরনের আরও পাঁচ বছরের মেয়াদ । বোর্ডের একাংশের যুক্তি, এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়ে নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছে স্থিতিশীলতার বার্তা দিতে পারে । অন্যদিকে নোয়েল টাটার অবস্থান ছিল ভিন্ন, তিনি টাটা সন্সকে ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং তালিকাভুক্তির বাইরে রাখার পক্ষে ছিলেন বলে একাধিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে । ফলে এবার শুধু IPO-ই নয়, টাটা গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামো নিয়েও বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ।
2017 সালে রতন টাটার পর টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হন এন চন্দ্রশেখরন । 2022 সালে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য তাঁকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল । এবার বোর্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে আরও পাঁচ বছর টাটা সন্সের শীর্ষে থাকবেন তিনি । তাঁর নেতৃত্বে টাটা গোষ্ঠী বিমান পরিষেবা, ডিজিটাল ব্যবসা, ইলেকট্রনিক্স, ব্যাটারি-সহ একাধিক নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে । একই সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া, টাটা ডিজিটাল এবং বিগ বাস্কেটের মতো নতুন ব্যবসায় বিপুল বিনিয়োগ ও ক্ষতি নিয়েও গোষ্ঠীর অন্দরে আলোচনা হয়েছে ।
বৃহস্পতিবারের বোর্ড বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেও চূড়ান্ত লড়াই সম্ভবত এখন AGM-এ । চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগ এবং টাটা সন্সের তালিকাভুক্তি- দুই ক্ষেত্রেই শেয়ার হোল্ডারদের অনুমোদন প্রয়োজন । ফলে পরবর্তী নজর এখন টাটা ট্রাস্টসের অবস্থানের দিকে । বোর্ডের সিদ্ধান্তের পরে যদি মতপার্থক্য আরও বাড়ে, তা হলে টাটা সন্সের নেতৃত্ব, মালিকানা কাঠামো এবং বহু প্রতীক্ষিত IPO- তিনটি বিষয়ই একসঙ্গে নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ৷