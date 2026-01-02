পেটে জ্বীনের সন্তান, তাড়াতে হবে; ঘরে ঢুকিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা তান্ত্রিকের

পেটে জ্বীনের সন্তান, তাড়াতে হবে; ঘরে ঢুকিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা তান্ত্রিকের
জ্বীন তাড়ানোর নামে, 17 বছরের নাবালিকাকে ঘরে ঢুকিয়ে পোশাক-আশাক খুলে ভিডিয়ো তোলে তান্ত্রিক ৷ তারপর মেয়েটিকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে ৷
Published : January 2, 2026 at 9:53 AM IST
আগ্রা, 2 জানুয়ারি: তন্ত্র সাধনার নামে কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা ৷ বাধা দেওয়ায় নাবালিকাকে নেশা করিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রাখা হয় ৷ মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তান্ত্রিক জানায়, ওর পেটে জ্বীনের 6 মাসের সন্তান রয়েছে ৷ শোনার পর নাবালিকার পরিবার চিকিৎসকের কাছে যাবে বলে ঠিক করে ৷ কিন্তু তান্ত্রিক বাধা দিয়ে বলে তাতে জীবনের ঝুঁকি হবে । তাই সে নিজেই সবকিছু ঠিক করে দেবে। এরপর মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ 31 ডিসেম্বর আগ্রার ওই পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে ৷
এডিসিপি আদিত্য কুমার জানান, মেয়েটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে, জগদীশপুরা পুলিশ অভিযুক্ত সন্তোষী ওরফে ভৈরব বাবা এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক ৷ তদন্ত শুরুর পাশাপাশি তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফতেপুর থানা এলাকার এক মহিলা জগদীশপুরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তিনি বলেন, "গত 16 ডিসেম্বর সন্তোষী ওরফে ভৈরব বাবা নামে এক তান্ত্রিক আমাদের গ্রামে আসেন । সেখানে ঢোল বাজছিল । আমার পরিবার মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিল । আমরা তা দেখে দাঁড়িয়ে যাই ৷ ওই তান্ত্রিক আমার শ্বশুরকে কিছু খেতে দেন । খাওয়ার পর তাঁর মাথাব্যথা শুরু হয় । এরপর শ্বশুরের সঙ্গে করে ওই তান্ত্রিক আমাদের বাড়িতে আসে ৷ এসেই সে দাবি করে আমাদের বাড়িতে ভূতের আস্তানা রয়েছে । এরপর আশ্বস্ত করে জানায় সে ওই ভূতকে তাড়িয়ে দেবে ৷ সন্তোষীর কথায়, আমি এবং আমার পরিবার নিশ্চিত হই ।"
মেয়েটির মায়ের কথায়, "পরদিন অর্থাৎ 17 ডিসেম্বর, 10 থেকে 15 জন লোক নিয়ে ওই তান্ত্রিক প্রথমে গ্রামে আসে ৷ ওর সঙ্গে থাকা লোকজনরা ঢোল বাজাতে বাজাতে আমাদের বাড়িতে আসে ৷ তান্ত্রিক বাড়িতে এসে দাবি করে, আমার 17 বছরের মেয়ে গর্ভবতী ৷ আর গর্ভের সন্তান (6 মাস) একটি জ্বীনের ৷ তখন আমরা বলি মেয়েকে তো ডাক্তারের কছে নিয়ে যেতে হবে ৷ কিন্তু ভৈরব বাবা জ্বীনের সন্তানকে পেট থেকে বের করার কথা বলে ও জানায় চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেলে মেয়ের প্রাণহানি হতে পারে ৷ আমরা মেয়ের জীবনের কথা ভেবে তাতেই সম্মতি জানাই ৷"
পুলিশে করা অভিযোগে মেয়েটির মা আরও বলেন, "এরপর, গত 20 ডিসেম্বর, তান্ত্রিক আমাদের মেয়েকে নিয়ে জগদীশপুরা থানা এলাকার অমরপুরা ট্রান্সফার স্ট্রিটে আসে । সেখানে নিয়ে গিয়ে সন্তোষী বলে, পেট থেকে বাচ্চাটিকে বের করান জন্য তার কাছে 2 দিন মেয়েটিকে থাকতে হবে ৷ এরপর দুই দিন ধরে মেয়েকে আটকে রাখে ৷ এক মহিলাকে সহযোগী হিসাবে নিয়ে জোর করে আমার মেয়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলে । ওই সময়ের দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দি করে ৷ এরপর ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ মেয়ে বাধা দিলে তান্ত্রিক ওকে প্রাণে মারার হুমকি দেয় । চিৎকার করলে, মহিলা জানায় জ্বীনকে এভাবেই তাড়াতে হয় ।"
পুলিশ জানিয়েছে, মেয়েটিকে নেশা করিয়ে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল ৷ পরে, সুযোগ পেলেই অভিযুক্তের মোবাইল ফোন থেকে মেয়েটি তার পরিবারকে তান্ত্রিকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানায় । তখন মেয়েটির মা-বাবা তাকে গিয়ে উদ্ধার করে ৷ গত 31 ডিসেম্বর জগদীশপুরা থানায় তান্ত্রিক ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে ।