পলাতক বন্দিদের হদিশ ঘন জঙ্গল-দুর্গম পাহাড়ে, 13 জন ফের ধরা পড়লেও নিখোঁজ 4

পলাতক বন্দিদের হদিশ ঘন জঙ্গল-দুর্গম পাহাড়ে, 13 জন ফের ধরা পড়লেও নিখোঁজ 4
Tamil Nadu Jailbreak: গত 26 অক্টোবর রাতে জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল একসঙ্গে 17 জন কয়েদি । তাদের মধ্যে 13 জনকেই ফের ধরে ফেলেছে পুলিশ ।
Published : October 28, 2026 at 10:52 AM IST
থেনি, 28 অক্টোবর: জেল থেকে পালানো কয়েদিদের মধ্যে 13 জনকেই ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ । গত সোমবার রাত 10 টা নাগাদ তামিলনাড়ুর থেনি জেলার থেক্কামপাত্তি উপ সংশোধনাগার থেকে একসঙ্গে 17 জন কয়েদি পালিয়ে যায়। রাত থেকেই শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান ।
বুধবার সকাল পর্যন্ত ওই পালানো কয়েদিদের 13 জনকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ । বাকি চারজনের খোঁজ চলছে । তামিলনাড়ু-কেরল সীমানায় ঘন জঙ্গল ও দুর্গম এলাকায় তল্লাশি চালাতে গিয়ে পুলিশ ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়েছিল ।
தேனி மாவட்ட காவல்துறை 27.10.2026 தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து தப்பி பதுங்கியிருந்த கைதிகளை தேனி மாவட்ட காவல்துறை ட்ரோன் காட்சிகள் மூலம் சுற்றி வளைத்தனர். #Thenidistrict #thenidistrictpolice #SouthZoneTNpol #tnpoliceoffl https://t.co/NcnPnrinoS— Theni District Police (@Thenipolice) October 27, 2026
সোমবার রাতে এক কয়েদি হঠাৎ খিঁচুনির অভিনয় করে । তার প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসেন নিরাপত্তারক্ষীরা । সেই সময় তাঁদের উপর চড়াও হয় 17 জন কয়েদি । শুশ্রুষার সময় কারাগারে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের কাছ থেকে গেটের চাবি কেড়ে নেয় কয়েদিরা এবং সংশোধনাগারের প্রধান প্রবেশ পথ খুলে পালিয়ে যায় ।
স্বভাবতই এমন ঘটনায় তামিলনাড়ুর সংশোধনাগারগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এই ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে 10 জন জেল আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর থেনি, মাদুরাই ও দিন্দিগুল জেলার সীমানায় এবং প্রতিবেশী কেরলম জেলার ঘন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ বাহিনী । পলাতক কয়েদির সন্ধানে ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো হয়। সেই ক্যামেরার ফুটেজ থেকে জানা যায়, ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের আনাচেকানাচে গা-ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে কয়েকজন কয়েদি ।
মোট 17 টি দল গঠন করে তল্লাশিতে নেমেছে পুলিশ । সব মিলিয়ে 13 জনকে ধরতে পেরেছে পুলিশ । এখনও চার জনের খোঁজ চলছে। তাদের ছবি ও বর্ণনা কেরলম সীমান্তে অবস্থিত জেলাগুলিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ফের ধরা পড়া 13 জন কয়েদিকে কানাভিলাক্কু থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হচ্ছে বলে খবর।