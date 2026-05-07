তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব, সিপিআই-ভিসিকে'কে চিঠি বিজয়ের

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে ৷ কিন্তু সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় বিধায়ক নেই নেতা বিজয়ের কাছে ৷

রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার দাবি নিয়ে হাজির টিভিকে নেতা বিজয় (ছবি: পিটিআই)
Published : May 7, 2026 at 4:16 PM IST

চেন্নাই, 7 মে: অভিনেতা থেকে নেতা হওয়া বিজয়ের বাঁশিতে পরিবর্তনের সুর বইছে তামিলনাড়ুতে ৷ এদিকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠন হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে দক্ষিণী রাজ্যে ৷ সরকার গড়তে 118 জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন ৷ কংগ্রেসের 5 জন বিধায়ক এবং টিভিকে'র নিজের 108 জন বিধায়ক একজোট হলেও বিজয়ের আরও 5 জন বিধায়কের প্রয়োজন ৷

অভিনেতা-নেতা বিজয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জয় পেলেও তা নিরঙ্কুশ নয় ৷ মাত্র 5 জন বিধায়কের অভাবে সরকার গড়ায় জটিলতা দেখা দিয়েছে ৷ বুধবার সকালে 24 ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ার দাবি নিয়ে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকারের সঙ্গে দেখা করেন টিভিকে-প্রধান বিজয় ৷ কিন্তু পর্যাপ্ত বিধায়কের সমর্থন দেখাতে পারেননি তিনি ৷ তাই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল ৷ এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷

এই আবহে এদিন ফের বিবৃতি জারি করে টিভিকে প্রধান বিজয়কে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্যপাল আরলেকার ৷ সেই বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারেননি নেতা বিজয় ৷

গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 108টি আসনে ৷ ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, এআইডিএমকে 47, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে ৷ এই ভোটে টিভিকে 34.92 শতাংশ, ডিএমকে 24.19 শতাংশ, এআইডিএমকে 21.21 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷

বিজয় নিজে দু'টি আসনে জয়ী হয়েছেন ৷ তাঁকে একটি আসন ছেড়ে দিতে হবে ৷ এই আবহে ভিসিকে'র কাছে সমর্থন চেয়েছেন নেতা বিজয় ৷ ভিদুথালাই চিরুথাইগাল কাটচি (ভিসিকে) নেতা থোল থিরুমাভালাভান জানিয়েছেন, তিনি টিভিকে'র কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছে ৷ ভিসিকে জয়ী হয়েছে মাত্র 2টি আসনে ৷ এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে ভিসিকে ৷

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা টিভিকে'র কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি ৷ আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ আমরা তাঁর আবেদনকে উপেক্ষা করিনি ৷ কিন্তু আমাদের একটা প্রক্রিয়া আছে ৷ দলের উচ্চস্তরীয় কমিটি এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবে ৷ আমাদের অবস্থানের সুবিধে ও অসুবিধা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"

ভিসিকে'র পাশাপাশি সিপিআই-কেও সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিজয় ৷ সিপিআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদ বীরাপনদিয়ান বলেন, "বিজয় সিপিআই-এর সমর্থনের আর্জি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ৷ আগামিকাল এই বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ সেখানে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"

এর মধ্যে একটি আসনে জয়ী বিজেপির মুখপাত্র নারায়াণন তিরুপাথি বৃহস্পতিবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "আমার মনে হয় না, রাজ্যপালের সঙ্গে কোথাও কোনও ধন্দ আছে ৷ তিনি সংবিধান অনুযায়ী চলবেন ৷ রুল বুক মেনে যা করার করবেন ৷"

তিনি বলেন, "আমাদের সংবিধানের কাঠামো অনুযায়ী, যে দল সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ী হবে, বিশেষত হাউজের অর্ধেকেরও বেশি এবং সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় সমর্থন যে দল পাবে, সেই দলই সরকার গড়বে ৷ দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রে কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি ৷"

এদিকে তামিল রাজনীতিতে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, এআইএডিএমকে, স্ট্যালিনের ডিএমকে'র সঙ্গে জোট বাঁধতে চেয়েছে ৷ টিভিকে-কে সরকার গড়া থেকে বিরত রাখতে এই উদ্যোগ বলে খবর ৷ কংগ্রেস বিজয়কে সমর্থন জানানোর পর এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷

সূত্রের খবর, ডিএমকে নেতৃত্ব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন জানিয়েছেন, দল বিরোধী আসনে বসতে প্রস্তুত ৷ জনাদেশের বিরুদ্ধে যাবে না ডিএমকে ৷ স্ট্যালিন বলেন, "ডিএমকে এখন বিজয়ের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখবে ৷ প্রথম ছ'মাস কোনও সমস্যা তৈরি করবে না ৷"

