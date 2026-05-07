তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব, সিপিআই-ভিসিকে'কে চিঠি বিজয়ের

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব, সিপিআই-ভিসিকে'কে চিঠি বিজয়ের
তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে ৷ কিন্তু সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় বিধায়ক নেই নেতা বিজয়ের কাছে ৷
Published : May 7, 2026 at 4:16 PM IST
চেন্নাই, 7 মে: অভিনেতা থেকে নেতা হওয়া বিজয়ের বাঁশিতে পরিবর্তনের সুর বইছে তামিলনাড়ুতে ৷ এদিকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠন হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে দক্ষিণী রাজ্যে ৷ সরকার গড়তে 118 জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন ৷ কংগ্রেসের 5 জন বিধায়ক এবং টিভিকে'র নিজের 108 জন বিধায়ক একজোট হলেও বিজয়ের আরও 5 জন বিধায়কের প্রয়োজন ৷
অভিনেতা-নেতা বিজয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জয় পেলেও তা নিরঙ্কুশ নয় ৷ মাত্র 5 জন বিধায়কের অভাবে সরকার গড়ায় জটিলতা দেখা দিয়েছে ৷ বুধবার সকালে 24 ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ার দাবি নিয়ে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকারের সঙ্গে দেখা করেন টিভিকে-প্রধান বিজয় ৷ কিন্তু পর্যাপ্ত বিধায়কের সমর্থন দেখাতে পারেননি তিনি ৷ তাই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল ৷ এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
এই আবহে এদিন ফের বিবৃতি জারি করে টিভিকে প্রধান বিজয়কে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্যপাল আরলেকার ৷ সেই বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারেননি নেতা বিজয় ৷
Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar invited TVK President C. Joseph Vijay to Lok Bhavan, Chennai. During the meeting, the Governor stated that the required majority to form the government in the Assembly has not been established. pic.twitter.com/CegpEJApeW— Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2026
গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 108টি আসনে ৷ ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, এআইডিএমকে 47, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে ৷ এই ভোটে টিভিকে 34.92 শতাংশ, ডিএমকে 24.19 শতাংশ, এআইডিএমকে 21.21 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷
বিজয় নিজে দু'টি আসনে জয়ী হয়েছেন ৷ তাঁকে একটি আসন ছেড়ে দিতে হবে ৷ এই আবহে ভিসিকে'র কাছে সমর্থন চেয়েছেন নেতা বিজয় ৷ ভিদুথালাই চিরুথাইগাল কাটচি (ভিসিকে) নেতা থোল থিরুমাভালাভান জানিয়েছেন, তিনি টিভিকে'র কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছে ৷ ভিসিকে জয়ী হয়েছে মাত্র 2টি আসনে ৷ এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে ভিসিকে ৷
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা টিভিকে'র কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি ৷ আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ আমরা তাঁর আবেদনকে উপেক্ষা করিনি ৷ কিন্তু আমাদের একটা প্রক্রিয়া আছে ৷ দলের উচ্চস্তরীয় কমিটি এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবে ৷ আমাদের অবস্থানের সুবিধে ও অসুবিধা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
ভিসিকে'র পাশাপাশি সিপিআই-কেও সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিজয় ৷ সিপিআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদ বীরাপনদিয়ান বলেন, "বিজয় সিপিআই-এর সমর্থনের আর্জি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ৷ আগামিকাল এই বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ সেখানে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
এর মধ্যে একটি আসনে জয়ী বিজেপির মুখপাত্র নারায়াণন তিরুপাথি বৃহস্পতিবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "আমার মনে হয় না, রাজ্যপালের সঙ্গে কোথাও কোনও ধন্দ আছে ৷ তিনি সংবিধান অনুযায়ী চলবেন ৷ রুল বুক মেনে যা করার করবেন ৷"
তিনি বলেন, "আমাদের সংবিধানের কাঠামো অনুযায়ী, যে দল সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ী হবে, বিশেষত হাউজের অর্ধেকেরও বেশি এবং সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় সমর্থন যে দল পাবে, সেই দলই সরকার গড়বে ৷ দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রে কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি ৷"
এদিকে তামিল রাজনীতিতে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, এআইএডিএমকে, স্ট্যালিনের ডিএমকে'র সঙ্গে জোট বাঁধতে চেয়েছে ৷ টিভিকে-কে সরকার গড়া থেকে বিরত রাখতে এই উদ্যোগ বলে খবর ৷ কংগ্রেস বিজয়কে সমর্থন জানানোর পর এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷
সূত্রের খবর, ডিএমকে নেতৃত্ব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন জানিয়েছেন, দল বিরোধী আসনে বসতে প্রস্তুত ৷ জনাদেশের বিরুদ্ধে যাবে না ডিএমকে ৷ স্ট্যালিন বলেন, "ডিএমকে এখন বিজয়ের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখবে ৷ প্রথম ছ'মাস কোনও সমস্যা তৈরি করবে না ৷"