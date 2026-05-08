বিজয়-পথ ! তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে ভিসিকে-বাম সমর্থনের অপেক্ষায় টিভিকে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ নয় টিভিকে ৷ তাই তামিলভূমে সরকার গঠন করতে পারছেন না অভিনেতা বিজয় ৷ এদিকে ডিএমকে-এআইএডিএমকে জোট বাঁধতে পারে বলে জল্পনা ৷

Tamil Nadu Politics 2026
টিভিকে প্রধান অভিনেতা-নেতা বিজয় (ছবি: অভিনেতার ফেসবুক পেজ)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 2:21 PM IST

চেন্নাই, 8 মে: টানটান রাজনৈতিক উত্তেজনায় জমজমাট তামিলভূম ৷ 4 মে ভোটের ফলপ্রকাশের পর তিন দিন কেটে গিয়েছে ৷ অভিনেতা-নেতা টিভিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ 108টি আসনে জয়ী হলেও সরকার গঠন করতে পারেননি ৷ তাঁর কাছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 118টি আসন নেই ৷ টিভিকে কংগ্রেসের কাছে সমর্থন চেয়েছে এবং 5 বিধায়কের সমর্থন পেয়েছে ৷ তারপরেও সরকার গঠনের পর্যাপ্ত আসন কম পড়েছে ৷

এই আবহে গতকাল ভিদুথালাই চিরুথাইগাল কাটচি (ভিসিকে), সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর কাছে সমর্থনের আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে টিভিকে প্রতিষ্ঠাতা বিজয় ৷ শুক্রবার সকালে ভিসিকে নেতা থোল থিরুমাভালাভান বলেন, "আজ আমরা উচ্চস্তরীয় সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব ৷ বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করব ৷ বামফ্রন্ট কী সিদ্ধান্ত নেয় দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব ৷ আমরা ওদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি ৷ এটাই আমাদের বার্তা ৷" ভিসিকে জয়ী হয়েছে মাত্র 2টি আসনে ৷

সিপিআই সাংসদ পি সান্দোষ কুমার বলেন, "সিপিআই নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়েছে ৷ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেয়েছে যে দল, তাকে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাতে হবে ৷ যদি সেই দলটা বিজেপি হত, তাহলে রাজ্যপালের আচরণ কী হত ?" টিভিকে'র সঙ্গে জোট গড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে মজবুত করতে আমরা সিদ্ধান্ত নেব ৷ এর জন্য আমাদের কিছুটা সময় চাই ৷ সেই কাজ চলছে ৷"

গত দু'দিনে 24 ঘণ্টায় দু'বার সরকার গড়ার আবেদন নিয়ে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকারের কাছে গিয়েছেন টিভিকে নেতা বিজয় ৷ কিন্তু সরকার গঠনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-থাকায় তাঁকে ফিরিয়ে দেন রাজ্যপাল ৷ এরপর বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর লোকভবনের তরফে বিজয়কে সরকার গড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে হবে বলেও জানিয়েছে রাজ্যপালের দফতর ৷

রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছে কংগ্রেস ৷ টিভিকে'কে সরকার গড়তে দেওয়া হোক, এই দাবিতে চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ৷

গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 108টি আসনে ৷ ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, এআইডিএমকে 47, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে ৷ এই ভোটে টিভিকে 34.92 শতাংশ, ডিএমকে 24.19 শতাংশ, এআইডিএমকে 21.21 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷

সরকার গড়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝে ডিএমকে ও এআইএডিএমকে'র জোট বাঁধা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে এনডিএ জোট শরিক ৷ তারা যদি ডিএমকে'র সঙ্গে সরকার গড়তে চায়, তাহলে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে ৷ যদিও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছেন এখনই কারও সঙ্গে কোনও জোটে যাবেন না তিনি ৷ টিভিকে সরকার গড়লে, আগামী ছ'মাস তাদের প্রশাসনিক কাজকর্মের দিকে নজর রাখবে ডিএমকে, এটাই আপাতত তাদের অবস্থান ৷

গতকাল সন্ধ্যায় দলের সদর দফতর চেন্নাইয়ের আন্না আরিভালায়াম-এ ডিএমকে'র 59 জন জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন এমকে স্ট্যালিন ৷ বৈঠক শেষে দলের মুখপাত্র টিকেএস এলানগোভান সাংবাদিকদের জানান, এআইএডিএমকে'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ তিনি বলেন, "এআইএডিএমকে'র সঙ্গে জোট গড়ার ব্যাপারে স্ট্যালিন এখনই কিছু ঠিক করেননি ৷ কিন্তু তিনি যদি কোনও সিদ্ধান্ত নেন, দল তা মেনে নেবে ৷"

সরকার গড়ায় অংশীদারি হতে দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী ডিএমকে'র হাত ছেড়েছে কংগ্রেস ৷ এই পদক্ষেপকে পিছন থেকে ছুরি মারা বলে দাগিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷

টিভিকে'র বিজয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করতে ছোটখাটো দলগুলির কাছে দরবার করছেন ৷ সেই সময় বিরোধী এআইএডিএমকে তাদের জয়ী প্রার্থীদের পুদুচ্চেরির আরিয়ানকুপ্পামের কাছে একটি রিসর্টে রেখেছে ৷ দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামী গতকাল রাতে নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে রিসর্টে বৈঠক করেন ৷ প্রায় 40 জন বিধায়ক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ এআইএডিএমকে'র শীর্ষ নেতা পালানিস্বামী তাঁদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷

