বিজয়-পথ ! তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে ভিসিকে-বাম সমর্থনের অপেক্ষায় টিভিকে

বিজয়-পথ ! তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে ভিসিকে-বাম সমর্থনের অপেক্ষায় টিভিকে
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ নয় টিভিকে ৷ তাই তামিলভূমে সরকার গঠন করতে পারছেন না অভিনেতা বিজয় ৷ এদিকে ডিএমকে-এআইএডিএমকে জোট বাঁধতে পারে বলে জল্পনা ৷
Published : May 8, 2026 at 2:21 PM IST
চেন্নাই, 8 মে: টানটান রাজনৈতিক উত্তেজনায় জমজমাট তামিলভূম ৷ 4 মে ভোটের ফলপ্রকাশের পর তিন দিন কেটে গিয়েছে ৷ অভিনেতা-নেতা টিভিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ 108টি আসনে জয়ী হলেও সরকার গঠন করতে পারেননি ৷ তাঁর কাছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 118টি আসন নেই ৷ টিভিকে কংগ্রেসের কাছে সমর্থন চেয়েছে এবং 5 বিধায়কের সমর্থন পেয়েছে ৷ তারপরেও সরকার গঠনের পর্যাপ্ত আসন কম পড়েছে ৷
এই আবহে গতকাল ভিদুথালাই চিরুথাইগাল কাটচি (ভিসিকে), সিপিআই ও সিপিআই(এম)-এর কাছে সমর্থনের আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে টিভিকে প্রতিষ্ঠাতা বিজয় ৷ শুক্রবার সকালে ভিসিকে নেতা থোল থিরুমাভালাভান বলেন, "আজ আমরা উচ্চস্তরীয় সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব ৷ বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করব ৷ বামফ্রন্ট কী সিদ্ধান্ত নেয় দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব ৷ আমরা ওদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি ৷ এটাই আমাদের বার্তা ৷" ভিসিকে জয়ী হয়েছে মাত্র 2টি আসনে ৷
সিপিআই সাংসদ পি সান্দোষ কুমার বলেন, "সিপিআই নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়েছে ৷ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেয়েছে যে দল, তাকে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাতে হবে ৷ যদি সেই দলটা বিজেপি হত, তাহলে রাজ্যপালের আচরণ কী হত ?" টিভিকে'র সঙ্গে জোট গড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে মজবুত করতে আমরা সিদ্ধান্ত নেব ৷ এর জন্য আমাদের কিছুটা সময় চাই ৷ সেই কাজ চলছে ৷"
গত দু'দিনে 24 ঘণ্টায় দু'বার সরকার গড়ার আবেদন নিয়ে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকারের কাছে গিয়েছেন টিভিকে নেতা বিজয় ৷ কিন্তু সরকার গঠনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-থাকায় তাঁকে ফিরিয়ে দেন রাজ্যপাল ৷ এরপর বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর লোকভবনের তরফে বিজয়কে সরকার গড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে হবে বলেও জানিয়েছে রাজ্যপালের দফতর ৷
VIDEO | Chennai: On Tamil Nadu government formation, VCK chief Thol Thirumavalavan says, " we have planned for virtual meeting at 5 pm with all party functionaries, will decide on government formation after discussions."— Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2026
(full video available on pti videos -… pic.twitter.com/m8efPC9UjF
রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছে কংগ্রেস ৷ টিভিকে'কে সরকার গড়তে দেওয়া হোক, এই দাবিতে চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ৷
গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে জয়ী হয়েছে 108টি আসনে ৷ ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, এআইডিএমকে 47, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ এছাড়া ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে ৷ এই ভোটে টিভিকে 34.92 শতাংশ, ডিএমকে 24.19 শতাংশ, এআইডিএমকে 21.21 শতাংশ ভোট পেয়েছে ৷
সরকার গড়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝে ডিএমকে ও এআইএডিএমকে'র জোট বাঁধা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে এনডিএ জোট শরিক ৷ তারা যদি ডিএমকে'র সঙ্গে সরকার গড়তে চায়, তাহলে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে ৷ যদিও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছেন এখনই কারও সঙ্গে কোনও জোটে যাবেন না তিনি ৷ টিভিকে সরকার গড়লে, আগামী ছ'মাস তাদের প্রশাসনিক কাজকর্মের দিকে নজর রাখবে ডিএমকে, এটাই আপাতত তাদের অবস্থান ৷
VIDEO | Madurai: Tamil Nadu Congress cadres stage protest against Governor Rajendra Arlekar as he rejects TVK chief Vijay’s claim to form the government in state, asking the party to return only after securing the support of 118 MLAs.— Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/9vkvTUls9T
গতকাল সন্ধ্যায় দলের সদর দফতর চেন্নাইয়ের আন্না আরিভালায়াম-এ ডিএমকে'র 59 জন জয়ী প্রার্থীকে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন এমকে স্ট্যালিন ৷ বৈঠক শেষে দলের মুখপাত্র টিকেএস এলানগোভান সাংবাদিকদের জানান, এআইএডিএমকে'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ তিনি বলেন, "এআইএডিএমকে'র সঙ্গে জোট গড়ার ব্যাপারে স্ট্যালিন এখনই কিছু ঠিক করেননি ৷ কিন্তু তিনি যদি কোনও সিদ্ধান্ত নেন, দল তা মেনে নেবে ৷"
সরকার গড়ায় অংশীদারি হতে দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী ডিএমকে'র হাত ছেড়েছে কংগ্রেস ৷ এই পদক্ষেপকে পিছন থেকে ছুরি মারা বলে দাগিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷
টিভিকে'র বিজয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করতে ছোটখাটো দলগুলির কাছে দরবার করছেন ৷ সেই সময় বিরোধী এআইএডিএমকে তাদের জয়ী প্রার্থীদের পুদুচ্চেরির আরিয়ানকুপ্পামের কাছে একটি রিসর্টে রেখেছে ৷ দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামী গতকাল রাতে নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে রিসর্টে বৈঠক করেন ৷ প্রায় 40 জন বিধায়ক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ এআইএডিএমকে'র শীর্ষ নেতা পালানিস্বামী তাঁদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷