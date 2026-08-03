বালির নীচে 'জীবন্ত সমাধি'! কাবেরীর জলের দাবিতে কৃষকদের অভিনব প্রতিবাদ
অভিযোগ, সেচের জল না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে কুরুভাই ধানের খেত অথচ কর্ণাটক ন্যায্য জল ছাড়ছে না। মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়কে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আবেদন কৃষক সংগঠনের।
Published : August 3, 2026 at 2:59 PM IST
তিরুচিরাপল্লি, 3 অগস্ট: কাবেরীর জল নিয়ে কর্ণাটক-তামিলনাড়ুতে নতুন করে সংঘাতের পরিস্থিতি! তবে এ বার প্রতিবাদের ভাষা একেবারেই আলাদা । নদীর তীরে গলা পর্যন্ত বালিতে নিজেদের পুঁতে রেখে আন্দোলনে সামিল হলেন তামিলনাড়ুর কৃষকেরা । রবিবার তিরুচিরাপল্লিতে কাবেরী নদীর তীরে এই নজিরবিহীন বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন কৃষক সংগঠনের নেতা আইয়া কান্নু । কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে কাবেরীর ন্যায্য অংশের জল না পেলে রাজ্যের কুরুভাই ধানের চাষ কার্যত ধ্বংস হয়ে যাবে ।
বিক্ষোভস্থলে দেখা যায়, একের পর এক কৃষক বালির মধ্যে শুয়ে পড়েছেন । তারপর তাঁদের শরীর বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে । বাইরে রয়েছে শুধু মাথা । জীবন্ত সমাধির মতো এই প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, সেচের জলের অভাবে কৃষক সমাজ আজ কার্যত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ।
আইয়া কান্নুর অভিযোগ, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কর্ণাটক সরকার কাবেরীর জল ছাড়তে অস্বীকার করছে । তাঁর দাবি, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল তামিলনাড়ুর প্রাপ্য । অথচ বর্তমানে কর্ণাটকের জলাধারগুলিতে 80 টিএমসি-রও বেশি জল মজুত থাকা সত্ত্বেও মাত্র 3500 কিউসেক জল ছাড়ার অনুরোধও খারিজ করে দিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার ।
কৃষক নেতার অভিযোগ আরও গুরুতর । তাঁর কথায়, কর্ণাটক তামিলনাড়ুকে একটি 'ড্রেনেজ স্টেট' বা নিকাশি রাজ্যের মতো ব্যবহার করছে । প্রয়োজনের সময় জল না দিয়ে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, তখন উদ্বৃত্ত জল ছেড়ে দেওয়া হয় । এতে কৃষিকাজের কোনও উপকার হয় না । বরং নিয়মিত জল না পাওয়ায় চাষের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে ।
তিনি বলেন, "দু'দিন আগে কেরালায় ভারী বৃষ্টির ফলে প্রচুর জল তামিলনাড়ুর দিকে এসেছে । সেই জল ভবানীসাগর বাঁধে সংরক্ষণ করা যেত । কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের গাফিলতিতে সেই সুযোগও নষ্ট হয়েছে ।" তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই কৃষকেরা আজ চরম সংকটে ।
প্রতিবাদ মঞ্চ থেকেই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের কাছে বড়সড় দাবি জানান আইয়া কান্নু । তিনি বলেন, কর্ণাটকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্যের কৃষকদের ক্ষতির জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করা উচিত । তাঁর বক্তব্য, "যদি কর্ণাটক আদালতের নির্দেশ মানতে না চায়, তবে কৃষকদের ক্ষতির দায়ও তাদেরই নিতে হবে ।"
বিক্ষোভে উঠে আসে মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্প প্রসঙ্গও । কর্ণাটকের প্রস্তাবিত এই জলাধার প্রকল্পের বিরোধিতা করে কৃষকদের বক্তব্য, বাঁধ তৈরি হলে কাবেরীর নিম্ন অববাহিকায় জলের প্রবাহ আরও কমে যাবে । তার সরাসরি প্রভাব পড়বে তামিলনাড়ুর কৃষি, পানীয় জল এবং ডেল্টা অঞ্চলের জীবিকায় । তাই এই প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করারও দাবি জানানো হয় ।
এই ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকেও আক্রমণ করেছে বিজেপি । দলের রাজ্য সম্পাদক ভিনোজ পি সেলভম অভিযোগ করেন, তামিল জনগণের জলাধিকার নিশ্চিত করতে সরকার কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করছে না । তাঁর কটাক্ষ, "কৃষকেরা যখন জলের জন্য রাস্তায় নেমেছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী ড্রোন শুট আর লাল গালিচার অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত । রাজ্যের জল-নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন সরকারের প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত ।"
প্রসঙ্গত, কাবেরী নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর দ্বন্দ্ব স্বাধীনতারও আগে থেকে চলে আসছে । বর্ষা কম হলে এই সংঘাত আরও তীব্র হয় । সুপ্রিম কোর্ট এবং কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একাধিকবার জল ছাড়ার নির্দেশ দিলেও তা নিয়ে দুই রাজ্যের টানাপোড়েন থামেনি । এর সঙ্গে মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্পের বিতর্ক যুক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে ।
কাবেরীর তীরে কৃষকদের এই অভিনব আন্দোলন তাই শুধুমাত্র একটি প্রতীকী প্রতিবাদ নয় । এটি দেশের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী আন্তঃরাজ্য জল-বিবাদের মধ্যে কৃষকদের বাড়তে থাকা হতাশা, ক্ষোভ এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এক মর্মস্পর্শী ছবি ।