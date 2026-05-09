টানটান উত্তেজনা শেষে মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে তামিলনাড়ু, এমজিআরের পর অভিনেতা বিজয়

টানটান উত্তেজনা শেষে মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে তামিলনাড়ু, এমজিআরের পর অভিনেতা বিজয়
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জটিলতা শেষ হল ৷ শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানান অভিনেতা বিজয় ৷
By PTI
Published : May 9, 2026 at 8:40 PM IST
চেন্নাই, 9 মে: টানটান নাটক শেষে তামিলনাড়ুতে সরকার গড়তে চলেছেন টিভিকে প্রধান অভিনেতা বিজয় ৷ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ তিনি লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকারের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জোট সরকারের অংশীদারি সদস্য কংগ্রেস, ভিসিকে, সিপিআই, সিপিআই(এম) এবং আইইউএমএল ৷
আগামিকাল 3.30 মিনিট নাগাদ চেন্নাইয়ের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন টিভিকে প্রধান বিজয় ৷ সরকার গড়ায় টিভিকে'কে সমর্থন আগেই জানিয়েছিল কংগ্রেস ৷ বিধানসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর 234টি আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ 107টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজয়ের টিভিকে ৷ কিন্তু সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 118 ৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না বিজয়ের কাছে ৷ সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করতে প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের কাছে আর্জি জানান ৷ এই নির্বাচনে কংগ্রেস পাঁচটি আসন জিতেছে ৷
VIDEO | Tamil Nadu: TVK chief Vijay meets Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan.
শর্তসাপেক্ষে টিভিকে'কে সমর্থন জানায় কংগ্রেস ৷ কিন্তু কংগ্রেসের আসন যোগ করেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছিল না টিভিকে ৷ অভিনেতা বিজয় সিপিআই, সিপিআই(এম), ভিসিকে'র কাছে সমর্থন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ৷ গতকাল বিকেলে বামফ্রন্ট বাইরে থেকে টিভিকে'কে সমর্থন জানায় ৷ তাতেও সরকার গড়ার 2টি আসন কম পড়ছিল ৷ এদিকে ভিসিকে গতকাল এই সমর্থনের ব্যাপারে জোর দিয়ে কিছু বলেনি ৷
#WATCH | TVK Chief Vijay leaves from Lok Bhavan after meeting the Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar.
With the support of Congress, CPI, CPI(M), VCK and IUML, 121 MLAs are now in support of TVK, and its path to form a government in the state is now clear
এই আবহে গত বৃহস্পতিবার থেকে বারবার কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার জন্য দরকার করছিলেন অভিনেতা বিজয় ৷ কিন্তু প্রতিবারই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ 118 জনের সমর্থন নিয়ে আসতে বলেন রাজ্যপাল ৷ স্বভাবতই সরকার গড়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তামিলনাড়ুতে ৷ এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চতুর্থবার সরকার গড়ার দাবি নিয়ে লোকভবনে দরবার করেছেন অভিনেতা বিজয় ৷
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On outgoing CM M.K. Stalin's tweet for Congress and other alliance partners, VCK president Thol Thirumavalavan says, " ...after the results on may 4, we met our alliance leader, cm mk stalin. we thanked him, and then we discussed the results. he told…
এদিন বিকেলে তাঁর টিভিকে'কে সমর্থন করে সরকারি চিঠি দেয় ভিসিকে এবং ডিএমকে জোটের আইইউএমএল ৷ সব মিলিয়ে এখন টিভিকে'র কাছে 118 জনেরও বেশি বিধায়কের সমর্থন রয়েছে ৷ তাই সঙ্গত কারণেই তিনি সরকার গড়তে পারেন ৷
VIDEO | The Indian Union Muslim League Legislature Party extends unconditional support to Tamilaga Vettri Kazhagam for the formation of the government in the state.
টিভিকে'কে সমর্থন প্রসঙ্গে ভিসিকে'র সভাপতি থোল থিরুমাভালাভন বলেন, "4 মে ভোটের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা আমাদের জোটের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করি ৷ তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর সঙ্গে ফল নিয়ে আলোচনা করি ৷ তিনি আমাদের বলেন, টিভিকে' সরকার গড়লে তিনি (স্ট্যালিন) সেখানে কোনও বাধা দেবেন না ৷ এটাই তাঁদের অবস্থান ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমেও বিজয়ের সরকার গড়ার কথা জানিয়েছেন ৷ এক্ষেত্রে ডিএমকে এবং অন্যসব শরিক দলগুলি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ৷ এখন আমরা ভিসিকে এবং বামপন্থী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, টিভিকে'কে সমর্থন জানানোর আগে আরও একবার জোটের সভাপতি স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করব ৷ আমাদের নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের অবস্থান জানাই ৷ তিনি বলেছেন, ঠিক আছে, এগিয়ে যাও ৷"
ভিসিকে সভাপতি সংবাদমাধ্যমে বলেন, "ভিসিকে এখনও ডিএমকে জোটের সঙ্গে আছে ৷ কিন্তু আমরা টিভিকে'কে সমর্থন না-জানালে তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে ৷ সেই শাসন থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে এবং টিভিকে'কে ভোট দিয়ে মানুষ যে বিপুল সমর্থন জানিয়েছে, তা পূরণের জন্য টিভিকে'কে সমর্থন জানিয়েছি ৷ তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ায় সাহায্য করতে ৷"