টানটান উত্তেজনা শেষে মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে তামিলনাড়ু, এমজিআরের পর অভিনেতা বিজয়

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জটিলতা শেষ হল ৷ শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানান অভিনেতা বিজয় ৷

সরকার গড়তে চলেছেন বিজয় (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : May 9, 2026 at 8:40 PM IST

চেন্নাই, 9 মে: টানটান নাটক শেষে তামিলনাড়ুতে সরকার গড়তে চলেছেন টিভিকে প্রধান অভিনেতা বিজয় ৷ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ তিনি লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকারের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জোট সরকারের অংশীদারি সদস্য কংগ্রেস, ভিসিকে, সিপিআই, সিপিআই(এম) এবং আইইউএমএল ৷

আগামিকাল 3.30 মিনিট নাগাদ চেন্নাইয়ের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন টিভিকে প্রধান বিজয় ৷ সরকার গড়ায় টিভিকে'কে সমর্থন আগেই জানিয়েছিল কংগ্রেস ৷ বিধানসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর 234টি আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ 107টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজয়ের টিভিকে ৷ কিন্তু সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার 118 ৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না বিজয়ের কাছে ৷ সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করতে প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের কাছে আর্জি জানান ৷ এই নির্বাচনে কংগ্রেস পাঁচটি আসন জিতেছে ৷

শর্তসাপেক্ষে টিভিকে'কে সমর্থন জানায় কংগ্রেস ৷ কিন্তু কংগ্রেসের আসন যোগ করেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছিল না টিভিকে ৷ অভিনেতা বিজয় সিপিআই, সিপিআই(এম), ভিসিকে'র কাছে সমর্থন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ৷ গতকাল বিকেলে বামফ্রন্ট বাইরে থেকে টিভিকে'কে সমর্থন জানায় ৷ তাতেও সরকার গড়ার 2টি আসন কম পড়ছিল ৷ এদিকে ভিসিকে গতকাল এই সমর্থনের ব্যাপারে জোর দিয়ে কিছু বলেনি ৷

এই আবহে গত বৃহস্পতিবার থেকে বারবার কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার জন্য দরকার করছিলেন অভিনেতা বিজয় ৷ কিন্তু প্রতিবারই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ 118 জনের সমর্থন নিয়ে আসতে বলেন রাজ্যপাল ৷ স্বভাবতই সরকার গড়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তামিলনাড়ুতে ৷ এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চতুর্থবার সরকার গড়ার দাবি নিয়ে লোকভবনে দরবার করেছেন অভিনেতা বিজয় ৷

এদিন বিকেলে তাঁর টিভিকে'কে সমর্থন করে সরকারি চিঠি দেয় ভিসিকে এবং ডিএমকে জোটের আইইউএমএল ৷ সব মিলিয়ে এখন টিভিকে'র কাছে 118 জনেরও বেশি বিধায়কের সমর্থন রয়েছে ৷ তাই সঙ্গত কারণেই তিনি সরকার গড়তে পারেন ৷

টিভিকে'কে সমর্থন প্রসঙ্গে ভিসিকে'র সভাপতি থোল থিরুমাভালাভন বলেন, "4 মে ভোটের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা আমাদের জোটের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করি ৷ তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর সঙ্গে ফল নিয়ে আলোচনা করি ৷ তিনি আমাদের বলেন, টিভিকে' সরকার গড়লে তিনি (স্ট্যালিন) সেখানে কোনও বাধা দেবেন না ৷ এটাই তাঁদের অবস্থান ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমেও বিজয়ের সরকার গড়ার কথা জানিয়েছেন ৷ এক্ষেত্রে ডিএমকে এবং অন্যসব শরিক দলগুলি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ৷ এখন আমরা ভিসিকে এবং বামপন্থী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, টিভিকে'কে সমর্থন জানানোর আগে আরও একবার জোটের সভাপতি স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করব ৷ আমাদের নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের অবস্থান জানাই ৷ তিনি বলেছেন, ঠিক আছে, এগিয়ে যাও ৷"

ভিসিকে সভাপতি সংবাদমাধ্যমে বলেন, "ভিসিকে এখনও ডিএমকে জোটের সঙ্গে আছে ৷ কিন্তু আমরা টিভিকে'কে সমর্থন না-জানালে তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে ৷ সেই শাসন থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে এবং টিভিকে'কে ভোট দিয়ে মানুষ যে বিপুল সমর্থন জানিয়েছে, তা পূরণের জন্য টিভিকে'কে সমর্থন জানিয়েছি ৷ তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ায় সাহায্য করতে ৷"

