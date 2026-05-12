জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, জ্যোতিষীর হাতে রাজনৈতিক গুরুদায়িত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, জ্যোতিষীর হাতে রাজনৈতিক গুরুদায়িত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়
বিজয় মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন জ্যোতিষী থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত, তা বাস্তবে ফলেছে ৷ এবার তাঁকে উল্লেখযোগ্য সরকারি দায়িত্ব দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : May 12, 2026 at 8:35 PM IST
চেন্নাই, 12 মে: তিনি ভাগ্য গণনা করেন ৷ অভিনেতা বিজয় একদিন তামিলনাড়ু জয় করবেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন ৷ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছে ৷ গত রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন অভিনেতা থেকে নেতা হওয়া সি জোসেফ বিজয় ৷
এবার গণনাকারী জ্যোতিষীকে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) হিসাবে নিয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ৷ মঙ্গলবার একটি সরকারি ঘোষণায় এই নিয়োগের কথা জানানো হয় ৷ এই নির্দেশে জাাননো হয়েছে, "থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেলকে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (রাজনীতি) হিসাবে নিয়োগ করা হল ৷ এর শর্তবালী পৃথকভাবে জানানো হবে ৷"
ওএসডি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ ৷ এই পদাধিকারী আধিকারিক রাজনৈতিক সমন্বয়, প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশিত উচ্চ-অগ্রাধিকার রয়েছে, এমন কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন ৷ এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ গুরুদায়িত্ব পেলেন বিজয়ের জ্যোতিষী থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত ৷
মাত্র দু'বছর আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় তামিঝাগা ভেট্রি কাঝাগাম বা টিভিকে ৷ এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক 108টি আসনে জয়ী হয় দক্ষিণী মেগাস্টার বিজয়ের রাজনৈতিক দল ৷ গত রবিবার দীর্ঘ জটিলতা শেষে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বিজয় ৷ গতকাল তিনি বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷
সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজয়ের সঙ্গে ঘুরেছেন তাঁর জ্যোতিষী থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত ৷ একবছর আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিজয়ের দল টিভিকে ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হবেন দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় ৷
TVK spokesperson Rickey Radhan Pandit Vettrivel appointed as Officer on Special Duty (OSD) to Tamil Nadu Chief Minister pic.twitter.com/Gn81Py9sSu— ANI (@ANI) May 12, 2026
বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান কখন করলে তা ফলপ্রসূ হবে, সেই সব বিষয়ে বিজয়কে পরামর্শ দিতেন জ্যোতিষী থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত ৷ সেই পরামর্শ মেনে চলতেন বিজয় ৷ এমনকী অভিনেতার জন্মছকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দলের নাম টিভিকে রাখা হয় ৷ এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন জ্যোতিষী ৷
এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওয়ের জ্য়োতিষী চন্দ্রস্বামীর কথা ৷ নরসিমহা রাও যখন রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিতে চলেছেন, সেই সময় জ্যোতিষী চন্দ্রস্বামী তাঁকে আটকে ছিলেন ৷ তিনি পিভি নরসিমহা রাওয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যা বলেছিলেন, তা পরে মিলে গিয়েছিল ৷ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরসিমহা রাও সামনে থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করলেও নেপথ্যে নাকি সেসবই ঠিক করে দিতেন জ্যোতিষী চন্দ্রস্বামী ৷ বিজয়ের ক্ষেত্রেও তেমনটাই হয় কি না, সেটাই দেখার ৷