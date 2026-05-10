মঞ্চে রাহুল, শপথ নিলেন তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়

মঞ্চে রাহুল, শপথ নিলেন তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়
তামিলনাড়ুতে নতুন সরকার গঠন করল দক্ষিণী তারকা সি জোসেফ থালাপতি বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাঝহাগাম (TVK)। নয়া মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণে হাততালিতে ফেটে পড়ল চেন্নাইয়ের স্টেডিয়াম ৷
By PTI
Published : May 10, 2026 at 11:07 AM IST
চেন্নাই, 10 মে: ফলঘোষণার পর থেকে টানা পাঁচ দিনের জল্পনা, উত্তেজনার পর অবশেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়। রবিবার সকাল 10টায় চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু ইনডোর স্টেডিয়ামে শপথ নিলেন বিজয়। স্টেডিয়ামজুড়ে টিভিকে দলের কর্মী-সমর্থক থেকে ভক্তদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। জীবনের এই ঐতিহাসিক দিনে বিজয়ের পরনে কালো ব্লেজার, সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ৷ তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর তামিলভূমের নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান ৷ এদিন বিজয়ের সঙ্গেই শপথ নেন আরও 9 জন মন্ত্রী।
দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা DMK ও ADMK-কে সরিয়ে এবার তামিনাড়ুরবাসী বেছে নেন জনপ্রিয় বিজয়ের দলকেই। থালাপতির দল তামিলাগা ভেট্রি কাঝহাগাম (TVK)-কে সরকার গড়তে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই-সহ পাঁচটি দল।