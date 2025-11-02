এসআইআর রুখতে সিদ্ধান্ত ! সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে তামিলনাড়ু সরকার
পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদে সরব হল তামিলনাড়ু ৷ এদিন সর্বদলীয় বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন ৷ আদালতে যাচ্ছে সরকার ৷
By PTI
Published : November 2, 2025 at 8:30 PM IST
চেন্নাই, 2 নভেম্বর: দেশজুড়ে এসআইআর নিয়ে দিকে দিকে প্রতিবাদ চলছে ! এবার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে তামিলনাড়ু ৷ রবিবার বিকেলে একটি সর্বদলীয় বৈঠক হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিনের নেতৃত্বে ৷ বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণের কথা জানান তিনি ৷
আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি যে কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা, তার মধ্যে অন্যতম তামিলনাড়ু ৷ 2026 সালের এপ্রিলে ভোট হওয়ার কথা ৷ তাই রাজ্যের ডিএমকে সরকার কমিশনকে ভোটের পর ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া করার অনুরোধ জানিয়েছিল ৷ কিন্তু কমিশন তা মেনে নেয়নি ৷
தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறித்து, ஜனநாயகத்தைப் படுகொலை செய்யும் நோக்கோடு அவசரகதியில் மேற்கொள்ளப்படும் #SIR-க்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுப்பது அனைத்துக் கட்சிகளின் கடமை!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) November 2, 2025
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தைக் குழப்பங்கள் - ஐயங்கள் இல்லாமல் போதிய கால அவகாசத்துடன், 2026… pic.twitter.com/3OYmvB1Czu
মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, "2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছিলাম ৷ কিন্তু, তারা এই প্রস্তাবে সায় দেয়নি ৷ তাই সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি আরও লেখেন, "হুড়োহুড়ি করে এসআইআর কার্যকর করা হচ্ছে ৷ এর উদ্দেশ্য তামিলনাড়ুর মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং গণতন্ত্রের হত্যা করা ৷ এই সময় এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরব হতে হবে ৷"
ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিস্তর জলঘোলা চলছে সারা দেশে ৷ বিষয়টি বহু নাগরিকের কাছেই পরিষ্কার নয় এবং সন্দেহও রয়ে গিয়েছে ৷ তাই 2026 সালের বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে এই প্রক্রিয়া পরিচালনার দাবি তুলেছিল স্ট্যালিন সরকার ৷ যাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে এই যজ্ঞকাণ্ড করা যায় এবং কোনও সমস্যা তৈরি না-হয় ৷ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি নির্বাচন কমিশন ৷
মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলকে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন ৷ তিনি লেখেন, "এই সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য 49টি রাজনৈতিক দলের নেতাদের ধন্যবাদ জানাই ৷ আর যারা এই বৈঠকে হাজির হননি, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, তারা এসআইআর নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা করুক ৷ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিক ৷"
ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর নিয়ে মামলা চলছে ৷ গত 27 অক্টোবর মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর কথা ঘোষণা করেন ৷ এর মধ্যে আগামী বছর ভোট হবে এমন রাজ্যগুলি রয়েছে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু-সহ রাজ্যগুলিতে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়া নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক তরজার জন্ম দিয়েছে ৷
এসআইআর প্রক্রিয়া সূচনার দিন দুই পরে 31 অক্টোবর ভোটার তালিকা সংশোধনের এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ এবার আরেকটি অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য আদালতে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে চলেছে ৷