বিজয়ের অভিযোগ ঘিরে হট্টগোল তামিলনাড়ু বিধানসভায়, বের করে দেওয়া হল ডিএমকে বিধায়কদের

বিজয়ের অভিযোগ ঘিরে হট্টগোল তামিলনাড়ু বিধানসভায়, বের করে দেওয়া হল ডিএমকে বিধায়কদের
ডিএমকে-র দাবি, মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের বক্তব্য যেন বিধানসভার নথি থেকে বাদ দেওয়া হয় ।
By PTI
Published : September 8, 2026 at 12:32 PM IST
চেন্নাই, 8 সেপ্টেম্বর: তুমুল হই-হট্টগোল তামিলনাড়ু বিধানসভায় । মঙ্গলবার ডিএমকে দাবি তোলে যে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নথির ওপর ভিত্তি করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় যে বক্তব্য রেখেছেন, তা যেন বিধানসভার নথি থেকে বাদ দেওয়া হয় । এই দাবিতে তুমুল বিশৃঙ্খলা শুরু করেন ডিএমকে বিধায়করা ৷ তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন ৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মার্শাল ডেকে প্রধান বিরোধী দলের বিধায়কদের কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয় ।
কক্ষের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরপরই, ডিএমকে হুইপ ইভি ভেলু বিজয়ের সোমবারের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে দাবি করেন যে, ইডি-র দুর্নীতির অভিযোগের মতো বিষয়গুলো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেসব কথা উল্লেখ করেছেন, তা যেন বিধানসভার নথি থেকে মুছে ফেলা হয় ৷ কারণ তা বিধানসভার নিয়মবহির্ভূত ছিল । সরকারিয়া কমিশনের উল্লেখ করার বিষয়টিতেও আপত্তি জানিয়ে ভেলু দাবি করেন যে, ওই ঘটনায় কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয়নি ।
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