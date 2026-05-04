দ্রাবিড়ে বাঁশির জয়, ডিএমকে-এআইএডিএমকে ছক ভাঙলেন বিজয়

দ্রাবিড়ে বাঁশির জয়, ডিএমকে-এআইএডিএমকে ছক ভাঙলেন বিজয়
দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দ্রাবিড়ভূমের রাজনীতিতে আধিপত্য ছিল ডিএমকে-এআইডিএমকে' ৷ এই বাইনারি ভেঙে নয়া অধ্যায়ের সূচনা অভিনেতা-নেতা বিজয়ের ৷
Published : May 4, 2026 at 7:44 PM IST
চেন্নাই, 4 মে: প্রায় পঞ্চাশ বছরের ডিএমক-এআইডিএমকে বাইনারি ভাঙলেন তিনি ! প্রথমবার ভোট-রাজনীতিতে পা রেখেই একশোর বেশি আসনে এগিয়ে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে (TVK) ৷ এই ফলাফলে ঊচ্ছ্বসিত বিজয় অনুগামীরা ৷ তাঁদের আশা, তিনিই তামিলনাড়ুর নয়া মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিজয়ের টিভিকে 234টি আসনের মধ্যে 107টি আসনে এগিয়ে রয়েছে ৷
দক্ষিণের রাজনীতিতে বিশেষত তামিলনাড়ুর রাজনীতি অভিনেতা-অভিনেত্রী কেন্দ্রিক ৷ অভিনেতা-রাজনৈতিক নেতা বিজয়ের উত্থান অভিনেতা এমজি রামচন্দ্রনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ৷ 1977 সাল থেকে 1987 মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ জনপ্রিয় তামিল অভিনেতা দক্ষিণের রাজনীতিকে নয়া রূপ দিয়েছিলেন ৷ প্রথমে কংগ্রেস, সেখান থেকে ডিএমকে-তে যোগ দিয়েছিলেন এমজিআর ৷ পরে ডিএমকে ভেঙে তৈরি করেন এআইডিএমকে ৷
তাঁর হাত ধরে রাজনীতিতে অভিষেক হয়েছিল আরেক অভিনেত্রীর, তিনি জয়ললিতা ৷ তিনিও তাঁর রাজনৈতিক-গুরুর মতোই দ্রাবিড়ীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন ৷ 1991 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত পরপর ছ'বার তামিল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 'আম্মা' জয়ললিতা ৷ আর তারপর প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়েই উত্থান রাজনীতিবিদ বিজয়ের ৷ রাজ্যজুড়ে উৎসবে মেতে উঠেছেন নেতা বিজয়ের অনুগামীরা ৷ এদিকে পরাজিত হয়েছেন ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন ৷ তাঁকে হারিয়েছেন টিভিকে প্রার্থী ভিএস বাবু ৷ টিভিকে প্রধান বিজয় নিজে দু'টি আসন- পেরাম্বুর ও ত্রিচি পূর্ব আসন থেকে জয়ী হয়েছেন ৷
25-30 বছর আগেও কেউ ভাবতে পারত না এমন শান্তশিষ্ট এক অভিনেতা নিজে দল গড়ে দ্রাবিড়ভূম জয় করবেন ৷ কিন্তু বিজয়ের এই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে সেই 2009 সালে ৷ দক্ষিণী তারকার ভক্তরা তাঁর ফ্যান ক্লাবগুলিকে একটি ছাতার তলায় এনে 'বিজয় মক্কল ইয়াক্কাম' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে ৷ প্রথমে এই সংগঠন জনকল্যাণ ও সামাজিক কাজকর্ম করত ৷ দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিলি থেকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা, স্থানীয় পর্যায়ে নানাবিধ কর্মসূচির আয়োজন করা নিয়ে শুরু হয়েছিল এর যাত্রা ৷ ধীরে ধীরে বুথস্তরে তারা ব্যাপক পরিচিতি পায় ৷
2011 সালে সংগঠনটি খোলাখুলি এআইএডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন জানায় ৷ এটাই ছিল বিজয়ের প্রথম প্রকাশ্য নির্বাচনী অবস্থান ৷ তাঁর ‘তারকা-আবেদন’ ভোট-রাজনীতিকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, বা আদৌ পারে কি না,—এটা ছিল তার বড় পরীক্ষা ৷
একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষ ভাগ থেকে বিজয়ের সিনেমাগুলি রাজনৈতিক ভাবনা কেন্দ্রিক হতে শুরু করে ৷ 2019 সালে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন'-এর বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে তিনি সিনেমার বাইরে বেরিয়ে নিজের স্বতন্ত্র একটি মঞ্চ তৈরি করতে প্রস্তুত ।
2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে সরাসরি রাজনীতিতে নামেন বিজয় ৷ সূচনা করেন তাঁর দল ‘তামিলগা ভেত্রি কাজাগাম’-এর ৷ এরপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত ৷ ডিএমকে ও এআইএডিএমকে-এর বাইনারির বিপরীতে নিজেদের একটি স্বচ্ছ বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তিনি ৷ দিনের শেষ হাসিটি হাসলেন বিজয়ই ৷