বন্ধ তাজমহল ! সাধারণের জন্য প্রবেশ নিষেধ প্রেমের স্মৃতি সৌধে
পর্যটকদের জন্য দুঃসংবাদ ! বন্ধ থাকছে তাজমহল ৷ মঙ্গলে আড়াই ঘণ্টার জন্য সাধারণের জন্য প্রবেশ নিষেধ প্রেমের এই স্মৃতি সৌধে ৷
Published : February 9, 2026 at 4:14 PM IST
আগ্রা, 9 ফেব্রুয়ারি: পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আগ্রার তাজমহল। বিশ্ববন্দিত প্রেমের এই স্মৃতি সৌধ ৷ প্রেয়সী মুমতাজের স্মৃতিতে তাজমহল তৈরি করান শাহজাহান। মুঘল সম্রাটের এই কীর্তি দুনিয়ার কাছে প্রেমের প্রতীক হয়ে রয়েছে ৷ কালে কালে এই স্মৃতিসৌধটি প্রেমের চিরন্তন প্রতীক হিসেবে পরিচিত পেয়েছে বিশ্বে। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র ঠিক আগে সাধারণের জন্য বন্ধ থাকছে প্রেমের এই স্মৃতি সৌধ ৷
তাজমহলকে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো ৷ শুধুমাত্র তাজমহলে দেখতেই বছরভর আগ্রায় ভিড় করেন দেশ ও বিদেশের বহু পর্যটক। আগামিকাল অর্থাৎ 10 ফেব্রুয়ারি আড়াই ঘণ্টা বন্ধ থাকছে তাজমহল ৷ ওই সময় সাধারণের জন্য প্রবেশ নিষেধ প্রেমের স্মৃতি সৌধে ৷
ভারত সফরে এসে তাজমহল দেখতে আসেন ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিরা। তেমনই থাইল্যান্ডের রাজকুমারী সিরিভান্নাভারি নারিরাতানা তাজমহল পরিদর্শন করতে আসছেন। সঙ্গে থাকছেন পূর্ব আফ্রিকার দেশ সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনি ৷ সস্ত্রীক প্রেমের স্মৃতি সৌধ পরিদর্শন করবেন হারমিনি।
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) সূত্রে জানা গিয়েছে, সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনি সস্ত্রীক তাজমহল পরিদর্শনে আসছেন ৷ তাই একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে । বিদেশি অতিথিদের আগমনে মঙ্গলবার সকাল 9টা থেকে 11.30 মিনিট পর্যন্ত সাধারণ পর্যটকরা তাজমহলে প্রবেশ করতে পারবেন না। মঙ্গলবার ও বুধবার রাজকীয় আতিথেয়তার কেন্দ্র হতে চলেছে তাজমহল ৷ থাইল্যান্ডের রাজকুমারী সিরিভান্নাভারী নারিরাতানাও মঙ্গলবার আগ্রা সফরে আসছেন ৷
ASI-এর সুপারিনটেনডেন্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ স্মিতা এস কুমার নির্দেশ দিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল 9টা থেকে 11.30টা পর্যন্ত তাজমহলে সাধারণ পর্যটকদের আসা যাবে না ৷ এই সময়ে, সেশেলসের রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিক হারমিনি ও তাঁর স্ত্রী ভেরোনিক হার্মিনি তাজমহল পরিদর্শন করবেন। জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং এএসআই-এর তরফে দুই দেশের দুই ভিভিআইপি অতিথির তাজমহল পরিদর্শনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছে। উভয় দেশের একটি দলও ইতিমধ্যেই আগ্রায় চলে এসেছে, রাজকীয় অভ্যর্থনা দেখতে ৷
অন্যদিকে, এডিএম প্রোটোকল প্রশান্ত তিওয়ারি জানিয়েছেন, 10 ও 11 তারিখ ভিভিআইপি অতিথিরা আগ্রায় আসছেন। ভিভিআইপি অতিথিদের নিরাপত্তা, পরিবহণ এবং অভ্যর্থনা ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে । নিরাপত্তাজনিত কারণে, ভিভিআইপি সফরের সময় তাজমহলে সাধারণ পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ ৷ প্রশান্ত তিওয়ারির কথায়, "থাইল্যান্ডের রাজকুমারী সিরিভান্নাভারী নরীরথনা আগামিকাল সন্ধ্যায় একটি বিশেষ বিমানে আগ্রায় পৌঁছবেন ৷ তিনি একটি হোটেলে থাকবেন। বুধবার রাজকুমারী সিরিভান্নাভারী নরীরথনা তাজমহল পরিদর্শন করবেন। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একটি দল নিরাপত্তায় রয়েছেন ৷ উভয় দেশের প্রোটোকল অনুসারে, ভিভিআইপি অতিথিদের জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷" মঙ্গলবার তাজমহলে সাধারণের প্রবেশে আড়াই ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকেলও বুধবারের কথা সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি ৷ তা
উল্লেখ্য, সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনি গত 5 ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে এসেছেন । তিনি আগামিকাল পর্যন্ত এদেশে থাকবেন । প্যাট্রিক হারমিনি 2025 সালের অক্টোবরে সেশেলসের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর । সম্প্রতি, বিদেশ মন্ত্রক কর্তৃক এই তথ্য ঘোষণা করা হয় ৷ সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনির ভারত সফরের মধ্যে আগ্রাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।