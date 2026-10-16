নিরাপত্তার প্রশ্নে স্টারলিঙ্ককে লাইসেন্স নয় ! মাস্কের বিরুদ্ধে সরব সংঘ-ঘনিষ্ঠ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ

নিরাপত্তার প্রশ্নে স্টারলিঙ্ককে লাইসেন্স নয় ! মাস্কের বিরুদ্ধে সরব সংঘ-ঘনিষ্ঠ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ
Swadeshi Jagran Manch: স্টারলিঙ্কের ভারতে প্রবেশ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় মুকেশ অম্বানির রিলায়্যান্স জিও-র সঙ্গে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা ঘিরে প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গে ।
Published : October 16, 2026 at 12:26 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: জাতীয় নিরাপত্তা ও তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইলন মাস্কের সংস্থা স্টারলিঙ্ককে ভারতে স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড পরিষেবা চালুর অনুমতি না দেওয়ার দাবি জানাল স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ । রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘনিষ্ঠ এই সংগঠনের বক্তব্য, স্টারলিঙ্কের প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের বাইরে তথ্য আদানপ্রদানের সুযোগ তৈরি হলে সংবেদনশীল তথ্যের নিরাপত্তা ও সরকারি নজরদারি নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে । তাই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংস্থাটিকে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালুর লাইসেন্স দেওয়া উচিত নয় । একই সঙ্গে মাস্কের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও তীব্র সমালোচনা করেছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ।
স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের জাতীয় সহ-সংযোজক অশ্বিনী মহাজন এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, ভারত সরকার স্টারলিঙ্কের কাছে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য ও ব্যাখ্যা চেয়েছিল । কিন্তু সেই প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়ার পরিবর্তে মাস্ক ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে পরোক্ষে অভিযোগ তুলেছেন । মহাজনের দাবি, এতে মনে হচ্ছে, স্টারলিঙ্ক নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রক শর্ত পূরণে প্রস্তুত নয় । তাঁর বক্তব্য, সরকারের উপর জনমত তৈরির মাধ্যমে লাইসেন্স আদায়ের চেষ্টা করছে সংস্থাটি, অথবা অনুমোদন পেতে দেরি হওয়ায় হতাশা থেকে এমন মন্তব্য করা হচ্ছে ।
স্টারলিঙ্কের ভারতে প্রবেশ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় মুকেশ অম্বানির রিলায়্যান্স জিও-র সঙ্গে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা ঘিরে প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গে । ভারতে স্টারলিঙ্কের অনুমোদন পেতে দেরি হওয়া নিয়ে রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর প্রভাবের দিকে আঙুল তুলেছিলেন মাস্ক । তাঁর অভিযোগ ছিল, দেশের প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় স্টারলিঙ্কের প্রবেশের পথে বাধা তৈরি করছে । সমাজমাধ্যমে অম্বানিকে কটাক্ষ করেও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি ।
এই অভিযোগ অবশ্য খারিজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । সরকারের বক্তব্য, টেলিকম ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ পরিষেবার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক নীতি সব সংস্থার জন্যই সমান । কোনও সংস্থাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া বা অন্য কোনও সংস্থার জন্য আলাদা বাধা তৈরি করার নীতি নেই । রিলায়্যান্সও জানিয়েছে, তারা প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানায়, তবে প্রত্যেক সংস্থাকেই দেশের আইন ও নিয়ম মেনে চলতে হবে ।
এই পরিস্থিতিতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের দাবি, স্টারলিঙ্কের মতো বিদেশি সংস্থার পরিষেবা চালুর আগে শুধু বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নয়, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে । তাদের মতে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে তথ্য কোন পথে যাচ্ছে, কোথায় তা প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নজরদারির আওতায় তা থাকছে কি না, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট হওয়া জরুরি ।
স্টারলিঙ্কের প্রযুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ । অশ্বিনী মহাজনের বক্তব্য, স্টারলিঙ্কের স্যাটেলাইটগুলির মধ্যে লেজার সংযোগের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । ফলে তথ্য সব সময় সরাসরি কোনও স্থলভিত্তিক স্টেশনে না এসেও এক স্যাটেলাইট থেকে অন্য স্যাটেলাইটে যেতে পারে । এই ব্যবস্থায় ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে তৈরি হওয়া তথ্য দেশের নির্ধারিত গেটওয়ে এড়িয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি সংগঠনের ।
তাদের মতে, দেশের ভিতরে তৈরি হওয়া তথ্যের উপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন । বিশেষ করে নিরাপত্তা সংস্থা ও প্রশাসনের কাজে ব্যবহৃত সংবেদনশীল তথ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে স্যাটেলাইটের মধ্যে লেজার সংযোগ থাকলেই তথ্য অনিবার্য ভাবে অনিরাপদ হয়ে পড়ে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে প্রযুক্তির প্রকৃত কার্যপদ্ধতি, তথ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক শর্ত খতিয়ে দেখা জরুরি ।
মহাজনের দাবি, নিরাপত্তার শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হলে স্টারলিঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়া উচিত নয় । তাঁর মতে, বিদেশি সংস্থার প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর পরিবর্তে দেশীয় স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার দিকে নজর দেওয়া দরকার ।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ । সংগঠনের বক্তব্য, দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে প্রশাসন কখনও কখনও নির্দিষ্ট এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় । প্রচলিত টেলিকম ব্যবস্থায় এই ধরনের নির্দেশ কার্যকর করা তুলনামূলক সহজ হলেও, স্যাটেলাইটভিত্তিক পরিষেবার ক্ষেত্রে একই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে তাদের সংশয় রয়েছে ।
সংগঠনের আশঙ্কা, স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের অপব্যবহার করে শত্রুভাবাপন্ন শক্তি বা পাচারকারীরা প্রচলিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বাইরে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারে । তবে এ ধরনের আশঙ্কার বাস্তবতা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি, পরিষেবা পরিচালনার শর্ত এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থার উপর ।
স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্ব ক্ষেত্র কমিটির সদস্য চিকিৎসক দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর অভিযোগ, পরিষেবা চালুর আগে ভারত সরকারের তরফে স্টারলিঙ্কের কাছে একাধিক শর্ত ও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই প্রশ্নের যথাযথ জবাব না দিয়ে মাস্ক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন । দীপঙ্করের দাবি, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার অপব্যবহার হলে দেশের সংবেদনশীল তথ্য বিদেশি সংস্থা বা গুপ্তচরদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
মণিপুরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেছেন, সেখানে সন্ত্রাসবাদীরা স্টারলিঙ্কের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল এবং তার জেরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল । তাই স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি ও নজরদারির ব্যবস্থা নিয়ে কোনও আপস করা উচিত নয় ।
স্টারলিঙ্ককে অনুমতি না দেওয়ার দাবির পাশাপাশি দেশীয় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির বিকাশের উপরেও জোর দিয়েছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ । সংগঠনের বক্তব্য, পিএসএলভি, চন্দ্রযান এবং গগনযানের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত মহাকাশ প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে । দেশীয় স্যাটেলাইট ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা গেলে প্রত্যন্ত গ্রাম, পাহাড়ি এলাকা এবং যেখানে প্রচলিত ব্রডব্যান্ড পরিষেবা পৌঁছনো কঠিন, সেখানেও ইন্টারনেট পরিষেবা সম্প্রসারণ করা সম্ভব ।
সংগঠনের মতে, বিদেশি সংস্থা নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করতে না পারলে তার বিকল্প হিসেবে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত । এতে এক দিকে দেশের প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা বাড়বে, অন্য দিকে তথ্যের নিরাপত্তা ও পরিষেবার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগও তৈরি হবে । তবে দেশীয় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কতটা কম খরচে এবং কত দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, তা নির্ভর করবে পরিকাঠামো, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উপর ।
স্টারলিঙ্ককে অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য কূটনৈতিক প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইলন মাস্কের ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্তে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কে চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না । তবে তাঁর মতে, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য আগেও হয়েছে এবং কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে তা সামলানো সম্ভব ।
এই বিতর্কে মূল প্রশ্ন তাই শুধু মাস্কের সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে কি না, তা নয় । স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের দ্রুত সম্প্রসারণের সম্ভাবনার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা, তথ্যের গোপনীয়তা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের মধ্যে কী ভাবে ভারসাম্য রাখা হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ । স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের দাবি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত স্টারলিঙ্ককে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালুর অনুমতি দেওয়া উচিত নয় । এখন কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবির প্রেক্ষিতে কী অবস্থান নেয়, সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের ।