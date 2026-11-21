ফাঁসানো হয়েছে ! আদালতে হাজিরায় দাবি চন্দ্রনাথ খুনে অন্যতম অভিযুক্তের
Chandranath Rath Murder Case: চন্দ্রনাথ খুনে পশ্চিমবঙ্গের দমদম সংশোধনাগারে বন্দি অন্যতম অভিযুক্ত বিনয় রাই ৷ ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গাজিপুর আদালতে পেশ করা হয় তাঁকে ৷
Published : November 21, 2026 at 6:27 PM IST
গাজিপুর(উত্তরপ্রদেশ), 21 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গাজিপুর থেকে গ্রেফতার হন বিনয় রাই ৷ তাঁকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দমদম সংশোধনাগার থেকে গাজিপুরের আদালতে পেশ করা হয় ।
শুক্রবার দুপুর 3টে নাগাদ বিনয়কে পেশ করা হয় গাজিপুরের ফার্স্ট সেশন জজ শক্তি সিংয়ের কোর্টে ৷ এই সময়ে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং অভিযোগ করেন, তাঁকে এই মামলায় ফাঁসানো হয়েছে । এছাড়া তিনি দমদম সংশোধনাগার থেকে নিজেকে গাজিপুরের কারাগারে স্থানান্তরের অনুরোধও জানান বিচারকের কাছে ।
জানা গিয়েছে, গাজিপুরের জামানিয়া এলাকার মাতসা গ্রামের বাসিন্দা বিনয় রাই ৷ তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে হওয়া চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলায় গাজিপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই মামলায় ষড়যন্ত্রকারী বা সুপারি কিলার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল বিনয় রাইকে । গ্রেফতারের পর থেকে তিনি দমদম সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন । সরকারি আইনজীবী অখিলেশ সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার অনুষ্ঠিত একটি ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বিনয় আদালতের সামনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন ।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর গত 6 মে শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে মধ্যমগ্রামে গুলি করে হত্যা করা হয় । খুব কাছ থেকে থেকে চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে পর গুলি চালানো হয় ৷ তাঁর বুকে-পিঠে এবং মাথায় গুলি লাগে ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ এই হত্যাকাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে । রাজ্যের তরফে সিআইডির হাত থেকে মামলটি সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয় ৷ মামলাটির তদন্ত চলাকালীন বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ যার মধ্যে গাজিপুরের বিনয় রাইও ছিলেন ।
এই ঘটনায় গট 6 অগস্ট আদালতে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই । ওই চার্জশিটে তদন্তকারীদের দাবি, 2025 সালের ডিসেম্বর থেকেই চলছিল চন্দ্রনাথ রথকে হত্যার পরিকল্পনা । একাধিকবার বদল করা হয়েছিল খুনের দিনক্ষণ । শেষ পর্যন্ত চলতি বছরের 6 মে শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে খুন করা হয় । খুনের নেপথ্যে ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মামলার তদন্ত চলছে ৷
যিনি 'পম্পম' নামেও পরিচিত ৷