থামার সঙ্কেত দেখেও এগোল গাড়ি, জম্মুর চেক-পয়েন্ট পেরতেই গুলিবর্ষণ পুলিশের
পুলিশের থামার সঙ্কেত দেখেও চেকপয়েন্ট পেরিয়ে এগোতে থাকে চারচাকা গাড়ি ৷ বেগতিক বুঝে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে গুলি চালায় পুলিশ ৷
Published : August 7, 2026 at 2:02 PM IST
জম্মু ও কাশ্মীর, 7 অগস্ট: ভোর তখন প্রায় সাড়ে তিনটে ৷ শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার চন্দরকোট এলাকায় চলল গুলি ৷ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে (NH 44) একটি চারচাকা লক্ষ্য করে পুলিশ এদিন গুলি চালায়। পুলিশ জানিয়েছে, থামার সঙ্কেত দেওয়া সত্ত্বেও JK02AK-1743 নম্বরের মাহিন্দ্রা স্করপিও গাড়িটি চেকপয়েন্ট অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকে ৷ তখনই পুলিশ গুলি চালায়।
অবশেষে ক'য়েক কিলোমিটার দূরে ধলওয়াসে গাড়িটিকে আটক করা হয় ৷ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চালককে আটক করেছে ৷ পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, কয়েক রাউন্ড গুলি চালালেও গাড়িটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে ৷ তাই নিরাপত্তারক্ষীদের সন্দেহ বেড়ে যায় ৷ তখন জম্মু যাওয়ার পথে ধলওয়াসে গাড়িটি থামিয়ে চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় ৷
জানা গিয়েছে, নিষিদ্ধ দ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল চালক। তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিস্তারিত জানা যাবে বলে মনে করছে পুলিশ ৷ অমরনাথ যাত্রার কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি রয়েছে। যখন তীর্থযাত্রীদের গাড়ি চলাচল করে, তখন নিরাপত্তার জন্য অন্য কোনও যানবাহন যেতে দেওয়া হয় না। আগামী 15 অগস্ট স্বাধীনতা দিবস ৷ তার প্রাক্কালে সমগ্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলজুড়ে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷
দিন দুই আগে বড়সড় কিছু ঘটতে চলেছে এই আশঙ্কায় জম্মু ও কাশ্মীরে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়। নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা থেকে বাতিল করা হয়েছিল অমরনাথ যাত্রাও (Amarnath Yatra Suspended)। তবে, শুক্রবার অন্তত 1000 জন তীর্থযাত্রী অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৷ গত কয়েক সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরে একের পর এক জঙ্গি হামলার অ্যালার্টের পর কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলে হাই অ্যালার্ট জারি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ 370 বিলোপের সপ্তম বর্ষপূর্তির কারণেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল উপত্যকায়।