আইবি-র জালে সন্দেহভাজন পাক হ্যান্ডলার ! হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ

আইবি-র জালে সন্দেহভাজন পাক হ্যান্ডলার ! হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ
IB Action in Purnea: দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সন্দেহভাজন যোগাযোগ, সম্ভাব্য স্লিপার সেলের সদস্য এবং বিদেশি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে অভিযুক্তর সম্পর্কের সূত্র খোঁজা হচ্ছে ।
Published : November 12, 2026 at 2:24 PM IST
পূর্ণিয়া, 12 ডিসেম্বর: বিহারের পূর্ণিয়ায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র অভিযানে গ্রেফতার এক যুবক । পাকিস্তানি হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং একটি ইসলামি মৌলবাদী নেটওয়ার্কের হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে । ধৃতের নাম শাহিদ আখতার (23) । বৃহস্পতিবার পূর্ণিয়ার মধুবনী থানা এলাকার কালীপ্রসাদ যাদব টোলা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযানে আইবি-র সঙ্গে ছিল স্থানীয় পুলিশ ।
হায়দরাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজনের নাম প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসায় আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, 2025 সাল থেকেই একটি সন্দেহভাজন মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শাহিদ । পাকিস্তান ছাড়াও হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ।
গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজেদের কার্যকলাপ চালাত । বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংবেদনশীল ও গোপন তথ্য বিদেশে থাকা সন্দেহভাজন হ্যান্ডলারদের কাছে পাঠানো হত বলে অভিযোগ ।
এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে শাহিদের যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । প্রাথমিক তদন্তে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টিও সামনে এসেছে । তবে, ঠিক কী ধরনের তথ্য আদানপ্রদান করা হয়েছিল, কোন কোন ব্যক্তি এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের কার্যকলাপের পরিধি কতটা, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্য এবং ডিজিটাল যোগাযোগের প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে শাহিদকে নজরদারিতে রেখেছিল আইবি । এরপর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি দল পূর্ণিয়ায় পৌঁছে মধুবনী থানার পুলিশের সহযোগিতায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় । সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
অভিযানের পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং এসটিএফের আধিকারিকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার ডঃ শৌর্য সুমন এবং সদর এসডিপিও-1 অভিনব পরাশরও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের বিষয়ে খোঁজখবর নেন । গোপন জায়গায় রেখে 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ ।
পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । তাঁর বক্তব্য, আইবি-র কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই মধুবনী থানা এলাকা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতের সঙ্গে পাকিস্তানি যোগসূত্রের অভিযোগ সামনে এসেছে । তাঁর মোবাইল ফোন পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ।
ধৃতের কাছ থেকে পাওয়া মোবাইল ও ল্যাপটপের ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে আরও কয়েকটি বিষয় জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সন্দেহভাজন যোগাযোগ, সম্ভাব্য স্লিপার সেলের সদস্য এবং বিদেশি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্র খোঁজা হচ্ছে । তদন্তকারীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পূর্ণিয়ার এই গ্রেফতারের সঙ্গে দেশের অন্য প্রান্তে থাকা সন্দেহভাজনদের কোনও সংগঠিত যোগাযোগ রয়েছে কি না ।