আকাশে আচমকা পাক ড্রোনের চলাফেরা ! কাশ্মীরে জারি হাই অ্যালার্ট
ফের ভারতের আকাশে পাকিস্তানের ড্রোনের ঘোরাফেরা ৷ সেনাবাহিনী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই চক্কর কেটে ড্রোনগুলি ফিরে চলে যায় বলে খবর ৷
Published : January 12, 2026 at 9:24 AM IST
জম্মু, 12 জানুয়ারি: কাশ্মীরে ফের পাকিস্তানি ড্রোন ! আর সেই ড্রোনের আনাগোনা চোখে পড়তেই রবিবার সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরে হাই অ্যালার্ট জারি । জানা গিয়েছে, সাম্বা, রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) বরাবর রবিবার বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক পাকিস্তানি ড্রোনের ঘোরাফেরা লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ সেগুলি শনাক্ত করার পরপরই নিরাপত্তাবাহিনী সতর্কতা জারি করে । ইতিমধ্যে উপত্যকাজুড়ে অভিযানে নেমে পড়েছে নিরাপত্তা বাহিনী ।
আধিকারিকদের মতে, সমস্ত উড়ন্ত বস্তুই পাকিস্তান দিক থেকে এসেছিল ৷ ভারতীয় সেনাবাহিনী পাল্টা ড্রোন-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর কয়েক মিনিট ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর সেগুলি ঘোরাঘুরি করে ফের ফিরে যায় । প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের নওশেরা-রাজৌরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কয়েকটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ড্রোন দেখা গিয়েছে । ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এরপরই পাল্টা ড্রোন-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেগুলো ফিরে যেতে বাধ্য হয় । এইসব এলাকায় পাকিস্তানি ড্রোন দেখার পর নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি অভিযানও শুরু করেছে ।
আধিকারিকরা জানান, রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর নওশেরা সেক্টরে পাহারারত সেনা সদস্যরা সন্ধ্যা ছ'টা 35 মিনিট নাগাদ দিকে গানিয়া-কালসিয়ান গ্রামের উপর ড্রোনের আনাগোনা দেখে মেশিনগান থেকে মাঝারি ও হালকা গুলি চালায় । রাজৌরি জেলার তেরিয়াথের খাব্বার গ্রামে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ আরও একটি ড্রোন দেখা যায় । আধিকারিক সূত্রে খবর, আলো ঝলকানো ড্রোনগুলি কালাকোটের ধরমসাল গ্রাম থেকে এসেছিল ৷ সেখান থেকে ভারাখের দিকে চলে যায় সেগুলি ।
তারা আরও জানিয়েছেন, একইভাবে সন্ধ্যা সাতটা 15 মিনিটের দিকে সাম্বার রামগড় সেক্টরের চাক বাবরাল গ্রামের উপর আলো ঝলকানো একটি ড্রোন-সদৃশ বস্তুকে কয়েক মিনিটের জন্য ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় । এছাড়াও, পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অবস্থিত মানকোট সেক্টরে সন্ধ্যা ছ'টা 25 মিনিটে টেইন থেকে টোপার দিকে আরও একটি ড্রোনের মতো বস্তুকে যেতে দেখা যায় ।
উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে নিরাপত্তা বাহিনী সাম্বা জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ঘাগওয়ালের পালুড়া গ্রাম থেকে একটি অস্ত্রের চোরাচালান ভেস্তে দেয় ৷ সেখানেও একটি পাকিস্তানি ড্রোন ফেলা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয় । এই চোরাচালানকারীদের থেকে দুটি পিস্তল, তিনটি ম্যাগাজিন, 16 রাউন্ড গুলি এবং একটি গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে । জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, বিএসএফ, ভারতীয় সেনা, এসওজি একসঙ্গে তল্লাশি চালাচ্ছে ।