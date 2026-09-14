মণিপুরে সন্দেহভাজন জঙ্গি-হামলায় 2 জেলায় নিহত 4, 'কাপুরুষোচিত' বললেন মুখ্যমন্ত্রী

মণিপুরে সন্দেহভাজন জঙ্গি-হামলায় 2 জেলায় নিহত 4, 'কাপুরুষোচিত' বললেন মুখ্যমন্ত্রী
Militant Attack in Manipur: মণিপুরের কুকি সম্প্রদায়ের 'সাহনিত নি' বা 'কালা দিবস' পালনের সময়ই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল ।
Published : September 14, 2026 at 1:40 PM IST
ইম্ফল, 14 সেপ্টেম্বর: মণিপুরে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হামলায় দুই মহিলা-সহ অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে তামেনগ্লং ও নোনি জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তামেনগ্লংয়ের ঘটনাটি ঘটে ভোর চারটের দিকে ঘটে ৷ সেই হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয় ৷ এর প্রায় 12 ঘণ্টা পর নোনি জেলায় হামলার ঘটনায় আরও দু'জনের প্রাণ যায় ৷ এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচন্দ সিং ৷ তিনি বলেন, "নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর সহিংসতা একটি কাপুরুষোচিত কাজ এবং তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ।"
মণিপুরের কুকি সম্প্রদায়ের 'সাহনিত নি' বা 'কালা দিবস' পালনের সময়ই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল । নব্বইয়ের দশকে রাজ্যে কুকি-নাগা সংঘাতের সময় জাতিগত হিংসার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে প্রতি বছর 13 সেপ্টেম্বর এই দিনটি পালন করা হয় । ইম্ফল ও জিরিবামকে সংযোগকারী এনএইচ-37-এর কাছে অবস্থিত টোলেন কুকি গ্রামে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা হামলা চালালে লিংগাই সিংসিট নামে এক মহিলা নিহত হন এবং তাঁর স্বামী সেইনেই সিংসিট ও শিশুসন্তান আহত হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর নিরাপত্তা বাহিনী গ্রামে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে । কর্মকর্তারা জানান, পরে পার্শ্ববর্তী অসমের শিলচরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সেইনেইয়ের মৃত্যু হয় । কাইমাই গ্রাম কর্তৃপক্ষ এই হামলার নিন্দা জানিয়ে একে "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টির একটি সুপরিকল্পিত ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা" হিসেবে অভিহিত করেছে । এক বিবৃতিতে গ্রাম কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা, দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ এবং তাদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে ।
দ্বিতীয় ঘটনায়, রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে নুংবা থানার অন্তর্গত লংপি গ্রামে সশস্ত্র জঙ্গিদের গুলিতে এক মহিলা-সহ দুজন নিহত হন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের নাম জুলি গাংতে ও আর গাংতে ।
মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ওয়াই খেমচন্দ সিং এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর এ ধরনের কাপুরুষোচিত হিংসা অগ্রহণযোগ্য এবং আমাদের সমাজে এর কোনও স্থান নেই ।" তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান ।
বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এবং নাগা পিপলস ফ্রন্টের বিধায়ক আওয়াংবাউ নিউমাই লিংজাংগাইয়ের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন । সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বীরেন সিং লিখেছেন, টোলেন কুকি গ্রামে ঘটা ঘটনাটি "অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও হৃদয়বিদারক"। তিনি বলেন, "নিরপরাধ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাই আমাদের কাছে সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত । এ ধরনের সহিংসতা কেবল সাধারণ মানুষের দুর্ভোগই বাড়ায় এবং শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গুর প্রক্রিয়াকে আরও দুর্বল করে দেয় ।" এক বিবৃতিতে নিউমাই বলেন, "অস্ত্রহীন নারী, পুরুষ ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু করা একটি কাপুরুষোচিত কাজ, যার কোনও স্থান সভ্য সমাজে নেই ।"
2023 সালের মে মাসে উপত্যকা-কেন্দ্রিক মেইতেই এবং পাহাড়-কেন্দ্রিক কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জাতিগত সংঘাত শুরু হয়েছিল, তাতে অন্তত 306 জনের প্রাণহানি ঘটেছে ৷ এছাড়া 49 জন এখনও নিখোঁজ এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন ।