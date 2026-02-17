ETV Bharat / bharat

শুরু বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ, পুরো মাস এই রাশিদের জীবনে প্রভাব পড়বে

দুপুর সাড়ে তিনটেয় শুরু হয়েছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ ৷ চলবে সাড়ে চার ঘণ্টা ৷ প্রভাব পড়বে সকল রাশির উপর ৷ জানুন জ্যোতিষী কী বলছেন ?

SOLAR ECLIPSE TODAY 17TH FEB 2026
সূর্যগ্রহণ (নাসা)
বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ শুরু হয়েছে ৷ জ্যোতিষীদের মতে, এই সূর্যগ্রহণ শুরু হয়েছে দুপুর 3.26 মিনিটে ৷ চলবে রাত 7.57 মিনিট পর্যন্ত ৷ 4 ঘণ্টা 31 মিনিটের এই সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না ৷ তবে এই সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, মরিশাস, জিম্বাবোয়ে, অ্যান্টার্কটিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশ। কিন্তু জ্য়োতিষী জানাচ্ছেন, সূর্যগ্রহণের প্রভাব পড়বে রাশিফলে ৷

লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানিয়েছেন, সূর্যগ্রহণের মধ্যপর্যায় হচ্ছে বিকেল 5.13 থেকে 6.11 পর্যন্ত। এই গ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না তাই এখানে সূতকের নিয়ম অনুসরণ করা হবে না। রাশিচক্রের 12টি রাশিতে সূর্যগ্রহণের প্রভাব প্রায় এক থেকে দেড় মাস ধরে থাকবে ৷

রাশিচক্রের উপর 2026 সালের প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রভাব:

মেষ (ARIES)- এই রাশির উপর সূর্যগ্রহণের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এর ফলে আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের বিকাশ হবে ও এটি একটি ভালো সময়। এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উচিত নিয়মিত এক মাস আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা ৷

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদেরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তারা চাকরিতে লাভবান হবেন। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা যত্নবান হওয়া উচিত। নিয়মিত সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করুন এবং প্রার্থনার সময় দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

মিথুন (GEMINI): এই রাশির জাতক-জাতিকাদের বাসস্থান পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হতে পারে। তারা তাদের বাবার কাছ থেকে সমর্থন এবং আশীর্বাদ পেতে থাকবে। এক মাস ধরে স্নানের পর সূর্যের উদ্দেশে জল অর্পণ করুন। এটি উপকারী হবে।

কর্কট (CANCER): 2026 সালে সূর্যগ্রহণের কারণে কর্কট রাশির জাতকদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তাদের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একইসঙ্গে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি না-হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারীদের প্রতিদিন শিব মন্ত্র জপ করা উচিত।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশিদের এক মাস সাবধান থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিবাহিত দম্পতিদের বিশেষভাবে সংযম অবলম্বন করা উচিত। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। সম্ভব হলে প্রতি মঙ্গলবার সুন্দরকাণ্ড (তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানসের পঞ্চম অধ্যায়, যা মূলত হনুমানজীর বীরত্ব, বুদ্ধি ও শক্তিকে উৎসর্গ করা হয়েছে) পাঠ করুন।

কন্যা (VIRGO): 2026 সালের এই সূর্যগ্রহণ কন্যা রাশির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনার বিরোধীদের থেকে সাবধান থাকুন। চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রতিদিন শিবলিঙ্গে এক পাত্র জল নিবেদন করুন। এটি উপকারী হবে।

তুলা (LIBRA): এই রাশির জাতকদের সাবধানে চলাফেরা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যারা সম্পর্কে আছেন তাঁদের সঙ্গীর সঙ্গে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। সাবধানে বিবেচনা করেই এগিয়ে যান। সূর্যদেব এক পাত্র জল উৎসর্গ করুন এবং তাঁর পুজো করুন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): এই গ্রহণ বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উপকারী হবে। চাকরিতে স্থানান্তর সম্ভব, যার ফলে স্থান পরিবর্তন হতে পারে। ধ্যান এবং যোগব্যায়াম অনুশীলন চালিয়ে যান। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। নিয়মিত বজরঙ্গবলীর পুজো চালিয়ে যান।

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে তাদের ভাইদের সঙ্গে, এই মাসে শান্তভাবে আচরণ করুন। প্রতিটি কাজ সংযমের সঙ্গে করুন। পুরো মাসজুড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করুন।

মকর (CAPRICORN): এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারীদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন ৷ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানো উচিত। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, তাই আপনার আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় শিব মন্ত্রের জপ করুন।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশিতে সূর্যগ্রহণ ঘটছে। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হবেন। তাদের এক মাস ধরে যে কোনও বড় সিদ্ধান্ত সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। নিয়মিত শিবপুজো করুন।

মীন (PISCES): এই রাশির জাতকদের তাদের আর্থিক হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে। বুদ্ধিমানের সঙ্গে বিনিয়োগ করা উচিত। নিয়মিত ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করুন।

