জঙ্গি দমনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাহাত্ম্য মনে করালেন প্রধানমন্ত্রী
PM Modi on Terrorism: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে ভারত ৷ মন কি বাতে এভাবেই আরও একবার কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর ৷
Published : September 27, 2026 at 5:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 সেপ্টেম্বর: 2016 সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছিল জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত জবাব ৷ রবিবার এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, সেদিনের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দেশের জঙ্গি-বিরোধী নীতির ক্ষেত্রে সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত যে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে, তা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'-এ জানান, দেশ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদের পাল্টা কঠোর ও চূড়ান্ত জবাব দেওয়া হবে। এদিন মোদি বলেন, " উরির সেনা ক্যাম্পে জঙ্গি হামলার পর 2016 সালের 28-29 সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) ওপারে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায়। ভারতের সেনারা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল।"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের কঠোর ও চূড়ান্ত জবাব দেওয়া হবে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক সমগ্র বিশ্বের সামনে ভারতের সন্ত্রাস-বিরোধী নীতির একটি সাহসী নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" প্রধানমন্ত্রী জানান, জঙ্গি হামলার কারণে ভারত দীর্ঘদিন ধরে তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছিল সেই যন্ত্রণার বিরুদ্ধে দেশের চূড়ান্ত জবাব। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে।" প্রসঙ্গত, উরির সেনা ছাউনিতে জঙ্গি হামলার পর নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে সন্ত্রাসবাদীদের লঞ্চ প্যাড ধ্বংস করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল। সেই ঘটনার দশ বছর পূর্তির প্রাক মুহূর্তে আবারও সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী ।
অন্যদিকে, জনগণনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, জনগণনা একটি জাতীয় দায়িত্ব । এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের ভূমিকা রয়েছে। তিনি জনগণনা কার্যক্রম চলাকালীন সবাইকে অনলাইন গণনার সুবিধা গ্রহণ করতেও অনুরোধ করেছেন।
মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের যুবসমাজ মাদকের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। 'নেশা মুক্ত যুব অভিযান'-এর মাধ্যমে যুবসমাজ সৃজনশীল প্রচার ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করছে ।" মোদির কথায়, "'মাদক-মুক্ত যুব অভিযান'-এর সময় দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ যুবক নেশা থেকে আসক্তি এবং মাদকের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শপথ নিয়েছেন। যুবকরা নিজেরাই মাদক থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করছেন ৷ এই বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়েছেন তাঁরা ৷"
প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত ভিএইচপি নেতা অশোক সিংঘলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জানান ৷ তিনি জানান, সমাজে থেকেও একজন সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন অশোক সিংঘল। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে তিনি নতুন পথ দেখিয়েছিলেন । আন্দোলনে নতুন শক্তির সঞ্চারও করেছিলেন । তারই ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি । অযোধ্যার বিশাল রাম মন্দিরটি তাঁর মেধা ও পরিশ্রমের জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠছে ৷"