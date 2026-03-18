বন্ধ্যাত্বকরণের অস্ত্রোপচারে 15 জন মহিলার মৃত্যু, দোষী চিকিৎসকের জেল
ঘটনাটি 12 বছর আগের ৷ গ্রামাঞ্চলে বন্ধ্যাত্বকরণের একটি ক্যাম্পে 83 জন মহিলার অস্ত্রোপচার করে জেলা হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন ৷ পরপরই অসুস্থ হন মহিলারা ৷
Published : March 18, 2026 at 8:50 PM IST
বিলাসপুর, 18 মার্চ: বন্ধ্যাত্বকরণের অস্ত্রোপচারের পর 15 জন মহিলার মৃত্যু হয়েছিল ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ৷ তারপর এক যুগ কেটে গিয়েছে ৷ বুধবার এই মামলায় মূল অভিযুক্ত ডাঃ আরকে গুপ্তাকে দোষী সাব্যস্ত করল ছত্তিশগড়ের জেলা দায়রা আদালত ৷ মাত্র তিন ঘণ্টায় 83টি অস্ত্রোপচার করেছিলেন তিনি এবং গাফিলতিতে 15 জনের মৃত্যু হয় ৷
2014 সালে হওয়া এই অপরাধের 12 বছর পর তাকে দু'বছরের কারাবাসের সাজা দিয়েছেন ফার্স্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড অ্যাডিশনাল সেশনস বিচারক শৈলেশ কুমার কেতারপ ৷ পাশাপাশি 25 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে দোষী চিকিৎসককে ৷
বুধবার অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি দেবেন্দ্র রাও সোমাওয়ার জানিয়েছেন, চিকিৎসক আরকে গুপ্তার বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য গণহত্যার ধারায় মামলা হয়েছে ৷ কিন্তু তাতে খুনের ধারা যুক্ত করা হয়নি ৷ অন্য কয়েকটি মামলার একটিতে ছ'মাসের কারাদণ্ড এবং 500 টাকা জরিমানা করা হয়েছে ৷ আরেকটি মামলায় একমাসের কারাবাসের সঙ্গে 100 টাকা জরিমানা হয়েছে দোষীর ৷ প্রতিটি সাজাই তিন বছরের কম হওয়ায় আদালত দোষী চিকিৎসকের জামিন মঞ্জুর করেছে ৷
2014 সালের 8 নভেম্বর বিলাসপুরের তখতপুর ব্লকের সাকরি গ্রামের পেন্ডারিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালের তরফে মহিলাদের জন্য বন্ধ্যাত্বকরণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ৷ আশপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে 83 জন মহিলা ওই ক্যাম্পে বন্ধ্যাত্বকরণের অস্ত্রোপচার করান ৷
চিকিৎসক আরকে গুপ্তা সেই সময় জেলা হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন ছিলেন ৷ মাত্র তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে 83 জন মহিলার বন্ধ্যাত্বকরণ অস্ত্রোপচার করেন তিনি ৷ অস্ত্রোপচারের পরপরই মহিলারা অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁদের বিলাসপুরের জেলা হাসপাতাল এবং ছত্তিশগড়ের মেডিক্যাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ কিন্তু অস্ত্রোপচারের জেরে 15 জন মহিলার মৃত্যু হয় ৷
আদালতে সওয়াল-জবাব পর্বে সামনে উঠে এসেছে, বন্ধ্যাত্বকরণের অস্ত্রোপচারে গাফিলতির কারণে মহিলারা সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত হন ৷ এছাড়া অস্ত্রোপচারের পর মহিলাদের যে 'সিপ্রোসিন' ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, সেই ওষুধে ইঁদুরের বিষ মেশানো ছিল ৷
এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ ডাঃ আর কে গুপ্তা এবং অন্য পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে ৷ ওই পাঁচ জন রমেশ ও সুমিত মহাবর, মহাবর ফার্মার ডিরেক্টর ৷ রাকেশ খারে, রাজেশ খারে এবং মনীষ খারে কবিতা ফার্মাসিউটিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ প্রমাণের অভাবে আদালত এই পাঁচ জনকে বেকসুর খালাস করে দেয় ৷