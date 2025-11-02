ETV Bharat / bharat

তিন নাবালিকাকে ধর্ষণ, সবজি বিক্রেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তিন নাবালিকাকে ধর্ষণ করায় সবজি বিক্রেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে সুরাত জেলা আদালত। বিচারকের পর্যবেক্ষণ, সভ্য সমাজে এই ধরনের আচরণ মেনে নেওয়া যায় না ৷

minor girls rape
তিন নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ (প্রতীকি ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 5:33 PM IST

সুরাত, 2 নভেম্বর: তিন নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে সবজি বিক্রেতা ৷ এদের মধ্যে একজন গর্ভবতিও হয়ে পড়ে ৷ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সুরাতের জেলা আদালত আলমগিরি নামে ওই সবজি বিক্রেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রথমে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত হয় আলমগিরি ৷ পুলিশি তদন্ত শুরু হয় ৷ পরে জানা যায়, আরও দুই নাবালিকাকেও ধর্ষণ করেছে সে। এবার তার সাজা হল ৷ পাশাপাশি আদালত গর্ভবতী নাবালিকাকে সাড়ে 10 লক্ষ টাকা এবং অন্য দুই নাবালিকাকে ছয় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে।

2024 সালের জানুয়ারি মাসে সুরাতের বাসিন্দা 13 বছর বয়সি এক নাবালিকার পেটে ব্যথা শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের দাবি সে বারবার বমিও করছিল। ওই নাবালিকার মা যখন তাকে ব্যথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে জানায় প্রতিবেশী পেশায় সবজি বিক্রেতা আলমগিরি তাকে যৌন নির্যাতন করেছে। তার অন্য দুই বন্ধুকেও আলমগিরি অশ্লীল ভিডিয়ো দেখিয়েছে বলে দাবি করে নাবালিকা। সে জানায় "একদিন বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ওই প্রতিবেশী তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে।"

ঘটনার তথ্য পেয়ে, সুরাত সিটি পুলিশ সবজি বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ তদন্তে জানা যায় যে, আলমগিরি নামে ওই অভিযুক্ত আরও দুই নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করে আদালতে পেশ করে। মামলাটি আদালতে পৌঁছলে, সরকারি আইনজীবী মুঞ্জল ব্রহ্মভট্ট শুনানিতে জোরাল সওয়াল করে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর জেলা আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক বিনোদ ভি পারমার আলমগিরিকে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন ৷ এরপরই তাকে সারাজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

রায় ঘোষণার সময় আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্ত তার নিজের সন্তানের চেয়েও ছোট মেয়েদের ধর্ষণ করেছে ৷ অথট প্রতিবেশী হিসেবে তার কর্তব্য ছিল এই মেয়েদের রক্ষা করা । কিন্তু তাদের আগলে রাখার পরিবর্তে নাবালিকাদের সঙ্গে একাধিক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে ৷ যার ফলে তাদের মধ্যে একজন গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ। সভ্য সমাজে এই ধরনের আচরণ সহ্য করা যায় না ৷ আর তাই আলমগিরিকে কম সাজা দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

