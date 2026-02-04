'সুপ্রিম কোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে প্রয়োজনে আরও সময় দেবে', SIR শুনানি নিয়ে কল্যাণ

'সুপ্রিম কোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে প্রয়োজনে আরও সময় দেবে', SIR শুনানি নিয়ে কল্যাণ
সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে প্রধান বিচারপতির এজলাসে সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি ৷
Published : February 4, 2026 at 9:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সম্ভবত তিনিই দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি দেশের শীর্ষ আদালতে গিয়ে সওয়াল করলেন ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে দায়ের হওয়া তিনচি মামলার শুনানি ছিল ৷
বুধবার আদালত কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতার পাশেই ছিলেন তৃণমূল লোকসভা সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন, তার শুনানি ছিল ৷ তিনি নিজে সওয়াল করেছেন ৷ মাননীয় কোর্টের পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনে তাঁকে (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সওয়াল করার জন্য আরও সময় দেওয়া হবে ৷"
#WATCH | West Bengal SIR hearing in Supreme Court | TMC MP and advocate Kalyan Banerjee says, " the writ petition filed by mamata banerjee was taken up for hearing and mamata banerjee has argued her case. a few points have been argued and the court observed that if required, more… pic.twitter.com/wR1PvJuOZT— ANI (@ANI) February 4, 2026
এদিন দেশের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আরও দুই সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলি ৷ এদিন শুনানি শেষে বেঞ্চ নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নোটিশ পাঠায় ৷ আগামী সোমবার, 9 ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি ৷
কল্যাণ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুধু নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ কোনও নাম তালিকায় সংযোজন করা হচ্ছে না ৷ সোমবার ফের শুনানি হবে ৷" তিনি আরও জানান, এদিন আদালত জানতে চায়, বাংলা ভাষাভাষি কোনও আধিকারিককে এই কাজে পাওয়া যাবে কি না ৷ তখন মুখ্যমন্ত্রী তাতে সম্মতি দেন ৷ তিনি কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, বারবার কমিশনের কাছে চিঠি পাঠালেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ৷ কিন্তু সব দরজা যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সাংবিধানিক আবেদন জানাতে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷