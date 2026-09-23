'বন্দে মাতরম' সংক্রান্ত শুনানির সময় 'নকশালপন্থী' মন্তব্য ! সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট

'বন্দে মাতরম' সংক্রান্ত শুনানির সময় 'নকশালপন্থী' মন্তব্য ! সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট
Supreme Court Vande Mataram Hearing: শুনানি কক্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে 'সংবিধান-বহির্ভূত শক্তি' সম্পর্কে সচেতন হতে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের ৷ সুমিত সাক্সেনার প্রতিবেদন ৷
Published : September 23, 2026 at 12:18 AM IST
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম' গাওয়া সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে বাদি ও বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক উত্তপ্ত বাদানুবাদ চললো ৷
কর্নাটকের সঙ্গীতশিল্পী টিএম কৃষ্ণা 'বন্দেমাতরম' গাওয়া নিয়ে একটি মামলা করেছিলেন ৷ মঙ্গলবার তার শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টে 'নকশাল' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে বিবাদের শুরু হয় ৷ যা নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সংবিধান-বহির্ভূত শক্তিগুলিকে পরাস্ত করার উপরেই আদালতের অস্তিত্ব ও সংবিধানের প্রতি তার নিষ্ঠা নির্ভর করে ৷ পাশাপাশি জাতীয় গান না-গাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হতে পারে কি না, তা পর্যালোচনা করতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, "আমরা ক্রমাগত অসাংবিধানিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছি ৷" সেখানে আদালত জানায়, ভারতের সাংবিধানিক আদালতগুলি আইনবহির্ভূত গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত 'খাপ-পঞ্চায়েত'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷ এমনকী সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও সমান আইনি অধিকার দিয়ে সুরক্ষা প্রদান করে ৷ বিচার বিভাগ আইনের শাসনের চূড়ান্ত রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ৷
দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চের সামনে জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম' গাওয়া সংক্রান্ত মামলাটি উত্থাপিত হয় ৷ আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী এস মুরলিধর এবং আইনজীবী প্রসন্ন এস ৷ 'বন্দে মাতরম'-এর ছয়টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করার যে আইন তৈরি করা হয়েছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করে টিএম কৃষ্ণার দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাব তলব করেছে ৷
কৃষ্ণার চ্যালেঞ্জ: বন্দেমাতরমের দুই বনাম ছয় স্তবক
টিএম কৃষ্ণা 'জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন, 1972'-এর 2026 সালের সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ৷ যা জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম'-কে সুরক্ষাকবচ প্রদান করে ৷ সেই সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সেই নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেখানে সরকারি অনুষ্ঠানে গানটির সম্পূর্ণ ছয়টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷
শীর্ষ আদালত এই আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনও নোটিশ জারি না-করলেও এ কথা বলেছে যে, 'বন্দেমাতরম' যে জাতীয় গান, তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, সংবিধানের 25 ও 26 নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাস্তিমূলক পরিণতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে ৷
তবে, জাতীয় গান দু’টি স্তবকের হওয়া উচিত নাকি ছ’টি, তা বিচার করে দেখার আবেদন ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করেছে ৷