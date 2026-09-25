'POCSO দিয়ে বদলা নয়', পারিবারিক বিবাদে অভিযোগ উঠলেই তড়িঘড়ি গ্রেফতারিতে 'না' সুপ্রিম কোর্টের

'POCSO দিয়ে বদলা নয়', পারিবারিক বিবাদে অভিযোগ উঠলেই তড়িঘড়ি গ্রেফতারিতে 'না' সুপ্রিম কোর্টের
False sexual assault allegations : নির্দেশের প্রতিলিপি দেশের সমস্ত হাইকোর্ট এবং সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত ।
By Sumit Saxena
Published : September 25, 2026 at 11:40 AM IST
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: বিবাহবিচ্ছেদ থেকে শুরু করে সন্তানের হেফাজত নিয়ে বিবাদ কিংবা দাম্পত্য কলহের মধ্যে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠলেই কি সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা যাবে ? না । এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাকে তড়িঘড়ি অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট । একই সঙ্গে আদালতের স্পষ্ট বার্তা, শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য তৈরি POCSO আইনকে পারিবারিক বিবাদে 'বদলা নেওয়া' বা চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না ।
বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে বলেছে, দাম্পত্য বা সন্তানের হেফাজত নিয়ে তিক্ত বিবাদের মধ্যে মিথ্যা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তোলা হলে তার ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় শিশুটিরই । এমন পরিস্থিতি বাবা-মায়ের সম্পর্কের পাশাপাশি সন্তান ও অভিভাবকের সম্পর্কেও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করতে পারে । আদালতের মতে, 'যে কোনও মূল্যে জিততে হবে', এই মানসিকতা থেকে অনেক সময় ভুল পরামর্শের ভিত্তিতে এমন অভিযোগ করা হয় । কখনও কখনও আইনজীবীদের ভূমিকাও সেই সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে দেয় বলে পর্যবেক্ষণ করেছে আদালত ।
মামলাটি ছিল এক বিবাহবিচ্ছিন্ন দম্পতির 11 বছরের মেয়ের হেফাজত নিয়ে। 2018 সালে দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরার পর মা মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান । 2022 সালের মার্চে পারিবারিক আদালত মেয়ের হেফাজত বাবার হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেয় । পরে কর্নাটক হাইকোর্টও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে । 2023 সালের মার্চে সুপ্রিম কোর্টও মায়ের আবেদন খারিজ করে দেয় । ওই বছরের জুনে মেয়েকে বাবার কাছে তুলে দেওয়া হয় ।
File Your Response On Social Media Platforms' Child Abuse Reporting Duties: SC To Centre#SupremeCourt #SocialMedia #ChildAbusehttps://t.co/9KZdaZxMQz— ETV Bharat (@ETVBharatEng) September 25, 2026
এর পরেই পরিস্থিতি ফের বদলে যায় । বাবার বিরুদ্ধে মেয়েকে দু'বার যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে পুলিশে FIR করেন মা । 2024 সালে বেঙ্গালুরু পুলিশে দায়ের হওয়া সেই মামলায় বাবার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকেও অভিযুক্ত করা হয় । পরে সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত CBI-এর হাতে তুলে দেয় । NIMHANS-এর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে CBI তদন্ত চালায় । সেই তদন্তে অভিযোগগুলিকে 'অবিশ্বাস্য' বলে উল্লেখ করা হয় ।
এই প্রেক্ষাপটেই বেঞ্চ বেঙ্গালুরু পুলিশের 2024 সালের FIR খারিজ করে দেয় এবং 11 বছরের মেয়ের হেফাজত বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় । আদালতের বক্তব্য, শিশুটির সর্বোত্তম স্বার্থই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।
তবে মামলার গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর প্রশ্নেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত । বিচারপতিদের বেঞ্চ বলেছে, FIR দায়ের হয়েছে মানেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করতে হবে, এমনটা নয় । তদন্তকারী অফিসারকে আইনের নির্ধারিত শর্ত এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে । গ্রেফতার একটি 'discretionary' ক্ষমতা, অর্থাৎ তা প্রয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট আইনি শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
আদালত আরও বলেছে, FIR দায়েরের পর গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তদন্তকারী অফিসার বা Special Juvenile Police Unit (SJPU)-কে শিশুবিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে । District Child Protection Unit (DCPU)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে শিশু ও কিশোর মনোরোগ বা clinical psychology-র বিশেষজ্ঞকে তদন্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে । কোনও জেলায় DCPU না থাকলে District Legal Services Authority (DLSA)-র সঙ্গে পরামর্শ করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে ।
তবে বিশেষজ্ঞের রিপোর্টই তদন্তের একমাত্র ভিত্তি হতে পারবে না বলেও স্পষ্ট করেছে আদালত । চার্জশিট দায়ের করা বা মামলা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রিপোর্টটি তদন্তকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে, কিন্তু সেটিই চূড়ান্ত ভিত্তি নয় ।
শুধু পুলিশি তদন্ত নয়, আদালতের পর্যায়েও একই ধরনের সতর্কতা চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । POCSO আইনের Section 33-এর অধীনে কোনও অভিযোগ জমা পড়লেই Special Court-কে বাধ্যতামূলক ভাবে cognisance নিতে হবে না । অভিযোগের সত্যতা ও পরিস্থিতি নিয়ে বিচারবিবেচনা করে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ করার কথা বলেছে বেঞ্চ ।
আদালতের আরও বক্তব্য, POCSO আইনের Section 22-এ মিথ্যা অভিযোগ বা ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে । কিন্তু সেই ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার সময়ের মধ্যে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হওয়ার, তা অনেক ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে হয়ে যায় । গ্রেফতার, জেল, সামাজিক সম্মানহানি থেকে শুরু করে অন্য আদালতে চলতে থাকা সন্তানের হেফাজতের মামলাতেও সেই অভিযোগের প্রভাব পড়তে পারে ।
সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট বার্তা, শিশুদের সুরক্ষার জন্য তৈরি POCSO আইনকে দাম্পত্য বিবাদ মেটানোর হাতিয়ার করা যাবে না । একই সঙ্গে মিথ্যা অভিযোগের সম্ভাবনা থাকলে তদন্তের শুরুতেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে হবে, যাতে একদিকে সত্যিকারের নির্যাতনের অভিযোগের তদন্ত ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, অন্যদিকে আইনের অপব্যবহারে নির্দোষ ব্যক্তিরও অপূরণীয় ক্ষতি না ঘটে ।
এই নির্দেশের প্রতিলিপি দেশের সমস্ত হাইকোর্ট এবং সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত । POCSO-র মতো কঠোর আইনের প্রয়োগে তদন্তের নিরপেক্ষতা, শিশুর সুরক্ষা এবং অভিযুক্তের আইনি অধিকার- তিনটির মধ্যে ভারসাম্য রাখার উপরই এ দিনের রায়ে বিশেষ জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ।