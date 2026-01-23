নিম্ন আদালতে 29 বিচারক নিয়োগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল শীর্ষ আদালতে

নিম্ন আদালতে 29 বিচারক নিয়োগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল শীর্ষ আদালতে
2022 সালের 30 ডিসেম্বর, নিম্ন আদালতে 29টি শূন্যপদের কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ । বিচারক পদে শূন্যস্থান সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে মামলা গড়ায় আদালতে ।
নয়াদিল্লি/কলকাতা, 23 জানুয়ারি: রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে 29টি শূন্যপদে বিচারক নিয়োগে আগেই সিলমোহর দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এবার সুপ্রিম কোর্টও কলকাতা হাইকোর্টের সেই নির্দেশই বহাল রাখল ৷ খারিজ হয়ে গেল মামলাকারীদের আপত্তি ৷
শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। নিয়োগে আপত্তি তুলে করা মামলা খারিজ করে দিল আদালত । ফলে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আর কোনও বাধা রইল না।
নিম্ন আদালতের বিচারক পদে শূন্যস্থান ও সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে আদালতে মামলা হয় ৷ সংরক্ষণের নীতি মানছে না পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) বলে অভিযোগ নিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন দু'জন ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি ক্যাটেগরির প্রার্থী ৷ এদিন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশই বহাল রাখে ৷
2022 সাল থেকে চলতে থাকা এই নিয়োগের উপর প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন ৷ তিনি গত বছর 18 মার্চ সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেন। পিএসসি-কে অনুমতি দেন নিয়োগ করতে ৷ কিন্তু মামলাকারীরা ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল গত বছর 19 সেপ্টেম্বর ৷ এরপর মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে ৷
শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রেখেছে । ফলে নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগে কার্যত কোনও বাধাই রইল না ৷ মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্যে নিম্ন আদালতগুলিতে শূন্যপদে বিচারক নিয়োগের জন্য দু'টি তালিকা প্রকাশ করেছিল পিএসসি ।
তার মধ্যে একটি মুল বা রেগুলার তালিকা ৷ অন্যটি সম্ভাব্য তালিকা ৷ মোট 29টি পদে নিয়োগের জন্য এই দু'টি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল ৷ ঠিক ছিল, রেগুলার তালিকায় থাকা প্রার্থীরা সরাসরি নিযুক্ত হবেন ৷ আর সম্ভাব্য তালিকার প্রার্থীদের নিয়োগ কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করছে ৷ কোনও বিচারক যদি কাজ থেকে অব্যাহতি নেন বা কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হন, তাহলে এই দ্বিতীয় তালিকায় থাকা বিচারকরা নিযুক্ত হবেন।
দু'টি তালিকার মধ্যে সম্ভাব্য তালিকার প্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে একটি অভিন্ন তালিকা প্রকাশের দাবি জানান । পাশাপাশি ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটেগরির প্রার্থীরা সংরক্ষণ নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন । পাশাপাশি রেগুলার তালিকার প্রার্থীরাও আদালতে দাবি করেছিলেন, তাঁদের নিয়োগ কলকাতা হাইকোর্টে স্থগিতাদেশের জন্য আটকে আছে । বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় গত বছর মার্চ মাসে সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেন ৷ তারপর প্রথমে ডিভিশন বেঞ্চ ও পরে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা। এবার শীর্ষ আদালতেও তাঁদের দাবি খারিজ হয়ে গেল ৷