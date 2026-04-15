ডিএ বাবদ 6 হাজার কোটি দিয়েছে, রাজ্যের সুপ্রিম-দাবি ; মামলার শুনানি ভোটের পর

কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বাবদ এখনও পর্যন্ত 6 হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ পরবর্তী শুনানি ভোটের পর ৷

সুপ্রিম কোর্ট (ছবি: RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 15, 2026 at 5:19 PM IST

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 15 এপ্রিল: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটির পরামর্শ মতো রাজ্য সরকার হিসেব করে ইতিমধ্যে 6 হাজার কোটি টাকা কর্মচারীদের পাওনা বাবদ দিয়েছে ৷ বুধবার সুপ্রিম কোর্টেরস শুনানিচে এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷ এরপরই মামলার শুনানি মে মাসের 6 তারিখ হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ এদিন রাজ্যের তরফে দুই আইনজীবী কপিল সিবাল ও শ্যাম দেওয়ান জানিয়েছেন, কর্মচারীদের রাজ্য ইতিমধ্যে প্রায় 6 হাজার কোটি টাকা দিয়েছে ৷ বাকি বকেয়ার বিষয়ে হিসাবপত্র তৈরির কাজ চলছে ৷ সেই কাজ হয়ে গেলেই বাকি টাকা কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ রাজ্যে নির্বাচনী পরিস্থিতির জন্য কাজ কিছুটা ধীর গতিতে হচ্ছে ৷

এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের আইনজীবীরা জানান, সরকার এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত বকেয়ার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ দেয়নি ৷ পাশাপাশি সবাই এখনও টাকা পাননি ৷ এ ব্যাপারে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ এছাড়া রাজ্য যে রিপোর্ট দিয়েছে সে বিষয়েও কর্মচারীদের বক্তব্য রয়েছে ৷ কারণ বকেয়ার হিসাব নিয়ে কর্মচারীদের আপত্তি রয়েছে ৷

বিচারপতিরা জানতে চান, "টাকা পাচ্ছেন তো !" টাকা দেওয়া হচ্ছে শুনে আদালত জানায়, "বকেয়া টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।" দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, কর্মচারীরা তাঁদের বক্তব্য নিয়ে আবেদন করতে পারেন, তা বিবেচনা করা হবে ৷ রাজ্যের দেওয়া রিপোর্ট আদালত খতিয়ে দেখার পর আগামী 6 মে এই বিষয়ে শুনানি করা হবে ৷

উল্লেখ্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল 31 মার্চের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ এবং মোট বকেয়ার প্রথম কিস্তি মেটাতে হবে ৷ কিন্তু রাজ্য তা করেনি বলে এদিন আদালতে আপত্তি জানিয়েছিলেন কর্মচারীদের আইনজীবীরা ৷ সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি জানিয়েছেন 27 এপ্রিল কমিটির সঙ্গে রাজ্যের ফের বৈঠক রয়েছে ৷ তারপর রিপোর্ট দেখার পর 6 মে শুনানি হবে ৷

রাজ্য সরকারি কর্মীরা ডিএয়ের দাবিতে গত বেশ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন ৷ হাইকোর্ট হয়ে মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে ৷ এর আগে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় রাজ্য় সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ দিতে হবে ৷ রায় দেওয়ার অব্যবহিত পরই প্রথম কিস্তি দেওয়ার কথা ছিল ৷ বাকিটা কবে দেওয়া হবে সেটা আদালত নিযুক্ত কমিটিকে জানিয়ে দেওয়ার কথা ছিল রাজ্যের ৷ কিন্তু রাজ্য় সরকার সুপ্রিম-নির্দেশ মানছে না দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কর্মীরা ৷

