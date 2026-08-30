বেনামে নগদে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান বৈধ, আয়কর আইন নিয়ে সোমে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

বেনামে নগদে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান বৈধ, আয়কর আইন নিয়ে সোমে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে
রাজনৈতিক দলগুলিকে বেনামে নগদে অনুদান পাইয়ে দেওয়ার বিধান রয়েছে আয়কর আইনে ৷ এই বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে ৷
By PTI
Published : August 30, 2026 at 8:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: বেনামে রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া অনুদান সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে ৷ আয়কর আইনের আওতায় রাজনৈতিক দলগুলি বেনামে 2 হাজার টাকার কমে নগদ অনুদান নিতে পারে ৷ কে এই অনুদান দিচ্ছে, তা জানা যাবে না ৷ আইনের এই বিধানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে ৷
তালিকা অনুযায়ী, সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ৷ এর আগে এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং মামলার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জবাব চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
আবেদনে জানানো হয়েছে, বেনামে অনুদান গ্রহণ আসলে স্বচ্ছতার অভাব ৷ এর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতাকে খাটো করা হয় ৷ রাজনৈতিক দলগুলি অনুদান কোথা থেকে পাচ্ছে, এই সংক্রান্ত তথ্য ভোটাররা জানতে পারেন না এবং তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ৷ অনুদানকারীর নাম ও উদ্দেশ্য আড়ালে থেকে যাচ্ছে ৷ তাই ভোটাররা ভোট দেওয়ার সময় যুক্তিযুক্ত, বৌদ্ধিক এবং তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না ৷
মামলাটি দায়ের করেছেন খেম সিং ভাটি ৷ রাজনৈতিক দলগুলির নথিভুক্তিকরণ এবং তাদের প্রতীক বরাদ্দ করার সময় নির্বাচন কমিশন যেন তাদের শর্ত দেয়, নগদে কোনও অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না ৷ শীর্ষ আদালত সাংবিধানিক নির্বাচনী সংস্থাকে এই নির্দেশ দিক, আবেদনে জানিয়েছেন মামলাকারী ৷ আয়কর আইনের 13A নম্বর ধারার (d) উপধারা প্রত্যাহারের আবেদনও জানিয়েছেন তিনি ৷ এই ধারাকে অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণস্বরূপ 2024 সালের নির্বাচনী বন্ডকে অসংবিধানিক ঘোষণা করার রায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন খেম সিং ভাটি ৷
আবেদনে বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক দলগুলিকে যে বা যারা নগদে অনুদান দিচ্ছে, সেইসব ব্যক্তি বা সংস্থার নাম ও বিস্তারিত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হোক ৷ পাশাপাশি, রাজনৈতিক অনুদানের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নগদে কোনও অনুদান নেওয়া চলবে না ৷" আয়কর আইনের 13A নম্বর ধারায় রাজনৈতিক দলগুলির আয় সংক্রান্ত বিশেষ বিধানের উল্লেখ রয়েছে ৷
আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আইনটিতে 13A ধারা যুক্ত করার ফলে প্রাপ্ত সুদ, গৃহ-সম্পত্তি বা অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় এবং স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত অনুদান— এসবই রাজনৈতিক দলের মোট আয় গণনার আওতা-বহির্ভূত বা করমুক্ত রাখা হয়েছে ৷
আবেদনে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ারও আর্জি জানানো হয়েছে, যাতে ভোট পরিচালন সংস্থা সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের 'ফর্ম 24A' (Form 24A) অনুদান প্রতিবেদন যাচাই করে নেয় ৷ পাশাপাশি, যেসব অনুদানের ক্ষেত্রে অনুদানকারীর ঠিকানা বা প্যান (PAN) নম্বর উল্লেখ করা হয়নি, সেসব অনুদানের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য দলগুলিকে বাধ্য করার নির্দেশও চাওয়া হয়েছে ৷
এতে বলা হয়েছে, 'নির্বাচনী প্রতীক আদেশ, 1968' (Election Symbol Order, 1968)-এর অধীনে নিয়ম লঙ্ঘনকারী রাজনৈতিক দলগুলিকে নোটিশ পাঠানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া উচিত ৷ নোটিশে জানতে চাওয়া হবে, কেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ 'ফর্ম 24A' অনুদান প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের সংরক্ষিত নির্বাচনী প্রতীক স্থগিত বা প্রত্যাহার করা হবে না ৷
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হোক যেন সব রাজনৈতিক দলের হিসাব নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কমিশনের নিযুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষকদের (auditors) দ্বারা তা পরীক্ষা করানো হয় ৷
এছাড়া, 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস' (CBDT)-কে নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে যাতে তারা গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক দলগুলির দাখিল করা আয়কর রিটার্ন এবং অডিট রিপোর্ট আয়কর আইনের 142 ও 143 ধারার অধীনে যাচাই করে ৷
আয়কর আইনের 13A ধারা এবং 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, 1951'-এর (Representation of the People Act, 1951) 29C ধারার শর্তাবলী পালনে ব্যর্থতার দায়ে কর ও জরিমানা আরোপ এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সিবিডিটি (CBDT)-কে নির্দেশ দেওয়া উচিত বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন'-এর 29C ধারাটি রাজনৈতিক দলগুলির প্রাপ্ত অনুদান ঘোষণার বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত ৷
আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের 2024 সালের নির্বাচনী বন্ড (electoral bonds) প্রকল্পটিকে বাতিল ঘোষণা করার রায়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ রাজনৈতিক অনুদানে স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নগদ অনুদানের বিকল্প এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল এবং 2018 সালের 2 জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি সরকার জারি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ।