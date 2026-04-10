তালিকা ফ্রিজ ! ট্রাইবুনালে ছাড়পত্র পাওয়া ভোটারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট

তালিকা ফ্রিজ ! ট্রাইবুনালে ছাড়পত্র পাওয়া ভোটারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট
23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের জন্য তালিকা ফ্রিজ ৷ ট্রাইবুনালে ‘পাশ’ করা ভোটাররা কি এবার ভোট দিতে পারবেন ? কী জানাল সুপ্রিম কোর্ট ?
By PTI
Published : April 10, 2026 at 1:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 এপ্রিল: রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কাজ শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এদিকে এখনও বহু নামের নিষ্পত্তি হওয়া বাকি ৷ তাই কমিশনের ভোটার তালিকা ফ্রিজ করাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ আগামী 13 এপ্রিল এই মামলা শুনবে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ ৷
ট্রাইবুনালে 'পাশ করা' বাতিল ভোটারদের কী হবে ? তাঁরা কি ভোট দিতে পারবেন ? ট্রাইবুনাল ছাড়পত্র দিলে 'ফ্রিজ' করা ভোটার তালিকায় কি এই নামগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে ? এ বিষয়ে আগামী সোমবার সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আগামী 13 এপ্রিল আমরা এই আবেদন বিবেচনা করব ৷"
রাজ্যের 294টি আসনে 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় বিধানসভা ভোট ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ প্রথম দফার ভোটের জন্য গতকাল তালিকা ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তালিকা ফ্রিজ করার অর্থ নতুন করে কোনও নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না ৷ মামলাকারী তরফের এক আইনজীবী তালিকা ফ্রিজ করা নিয়ে আবেদনের দ্রুত শুনানির আর্জি জানান বেঞ্চের কাছে ৷
নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রবীণ অ্যাডভোকেট ডিএস নাইডু জানান, আগে থাকতেই 9 তারিখে তালিকা ফ্রিজ করার বিষয়টি স্থির ছিল ৷ এরপর আর কারও নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে না ৷ আইনজীবী বলেন, "ভোটাধিকার রয়েছে ৷ যাঁদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, তাঁদের মতোই এক অবস্থানে রয়েছেন এই আবেদনকারীরা ৷ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ‘কাট-অফ লাইন’ থাকে ৷ এর মূলে রয়েছে একটি সাংবিধানিক অধিকার ৷ আর তা হল ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে ভোট প্রদান করা ৷ এই অধিকারের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে এবং এটি একটি স্থায়ী অধিকার ৷" দেশের প্রধান বিচারপতি তখন জানান, কাউকে ভোটাধিকার থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হবে না ৷
এর আগে 6 এপ্রিল শুনানিতে বেঞ্চ জানিয়েছিল, ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এ তালিকা থেকে বাদ পড়া 60 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে 19টি ট্রাইব্যুনালের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গড়ার নির্দেশ দেয় বেঞ্চ ৷