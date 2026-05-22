বিদেশি ভাষা পড়তে হলে দু'টি ভারতীয় বাধ্যতামূলক, CBSE'র নীতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

বিদেশি ভাষা পড়তে হলে দু'টি ভারতীয় বাধ্যতামূলক, CBSE'র নীতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা
সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর নয়া নীতিতে অন্তত দু'টি ভারতীয় ভাষা পড়া আবশ্যিক ৷ এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন পড়ুয়া-শিক্ষক-অভিভাবকরা 0৷
By PTI
Published : May 22, 2026 at 2:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 মে: পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক করেছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) ৷ এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল ৷ শুক্রবার প্রবীণ আইনজীবী মুকুল দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার উল্লেখ করেন ৷
তিনি বলেন, "এই জনস্বার্থ মামলা অত্যন্ত জরুরি ৷ মামলাকারীদের কেউ পড়ুয়া, কেউ শিক্ষক এবং অনেকে অভিভাবক ৷ তাঁরা সিবিএসই'র নতুন নীতিতে নবম শ্রেণি থেকে পড়ুয়াদের দু'টি অতিরিক্ত ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক ৷ এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তাঁরা ৷" প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি শুনবেন বলে জানান ৷
সম্প্রতি সিবিএসই একটি সার্কুলার জারি করে জানিয়েছে, কোনও পড়ুয়া একটি বিদেশি ভাষা পড়তে চাইলে, সেই ভাষাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে বেছে নিতে পারবে ৷ এর জন্য তাকে অন্য দু'টি ভারতীয় ভাষা পড়তেই হবে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক ৷ চাইলে বিদেশি ভাষাটিকে অতিরিক্ত চতুর্থ ভাষা হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে ৷ আগামী 1 জুলাই থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য এই নীতি কার্যকর হতে চলেছে ৷
2020 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) এবং স্কুলে পড়াশোনার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা (NCF-SE) 2023-এর সঙ্গে সিবিএসই (CBSE)-এর পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধানের একটি পদক্ষেপ ৷
গত 15 মে প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেসব পড়ুয়া কোনও বিদেশি ভাষা নিয়ে পড়তে চাইলে তাকে দু'টি ভারতীয় ভাষা পড়তেই হবে এবং তারপর তৃতীয় ভাষা হিসেবে সেই বিদেশি ভাষাটি পড়তে পারবে ৷ অথবা তারা ওই ভাষাটিকে অতিরিক্ত চতুর্থ ভাষা হিসেবেও বেছে নিতে পারবে ৷
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "1 জুলাই, 2026 থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি ভাষা (R1, R2 এবং R3) পড়া বাধ্যতামূলক ৷ যার মধ্যে অন্তত দু'টি ভাষা অবশ্যই ভারতের নিজস্ব ভাষা হতে হবে ৷" R3-র জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যবইগুলি সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত, নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা তাদের নির্বাচিত ভাষার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণির R3 পাঠ্যবইগুলি (2026-27 সংস্করণ) পড়বে ৷ সিবিএসই জানিয়েছে, পড়ুয়াদের উপর কোনও অযাচিত মানসিক চাপ যাতে তৈরি না-হয় তার জন্য দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় R3 বা তৃতীয় ভাষার উপর কোনও পরীক্ষা নেওয়া হবে না ৷
বোর্ড আরও যোগ করেছে, "R3-র ক্ষেত্রে যাবতীয় মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে স্কুলভিত্তিক এবং অভ্যন্তরীণ হবে ৷ R3-তে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল সিবিএসই-এর মূল শংসাপত্রে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হবে ৷ এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে, R3-এর কারণে কোনও পরীক্ষার্থীই দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, এমনটা হবে না ৷ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্নপত্র এবং মূল্যায়ন-পদ্ধতি বা 'রুব্রিকস' খুব শীঘ্রই বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হবে ৷"