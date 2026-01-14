সুপ্রিম কোর্টে I-PAC ইডি তল্লাশি মামলার শুনানি আগামিকাল
ইডির দায়ের করা মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করেছে ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি হবে ৷
নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টে ইডির দায়ের হওয়া মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷ আগামিকাল এই মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে ৷ গত 8 জানুয়ারি কয়লা পাচার মামলার তদন্তে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি ৷ এই তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'টি জায়গাতে হাজির হন এবং বেশ কিছু ফাইল থেকে হার্ডডিস্ক নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷
এই ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয় ৷ তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইডি প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করে ৷ সুপ্রিম কোর্টের তালিকা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ৷
ইডি সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়েরের আগেভাগে শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রাজ্য সরকার ৷ রাজ্যের আবেদন, সরকারের বক্তব্য না-শুনে দেশের শীর্ষ আদালত যেন একতরফা কোনও রায় ঘোষণা না-করে ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির অভিযোগ, 8 তারিখ তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন এবং ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁর সঙ্গে সেখানে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ পৌঁছন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এবং অন্য পুলিশ কর্তারা ৷
মুখ্যমন্ত্রী ও বাকিরা আইন অনুযায়ী সংগঠিত টাকার নয়ছয় সংক্রান্ত তল্লাশিতে বাধা দিয়েছেন ৷ তদন্তের সঙ্গে জড়িত নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইস ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷ এ ব্যাপারে 2014 সালে হওয়া উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে ললিতা কুমারীর মামলার কথাও আদালতে উল্লেখ করা হয় ইডি'র তরফে ৷ ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল এই ধরনের ঘটনায় এফআইআর করা বাধ্যতামূলক ৷
সুপ্রিম কোর্টে আবেদনে ইডি আরও দাবি করেছে, তল্লাশির দু'টি জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তদন্তকারী ইডি আধিকারিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ এতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে প্রভাব পড়েছে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে ৷ বারবার তদন্তের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে ৷
ইডির 160 পাতার আবেদনে জানিয়েছে, পরিস্থিতি এতটাই ভিন্ন যে তাদের কাছে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই ৷ বিভিন্ন রাজ্য়ে ছড়িয়ে থাকা কয়লা-কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করে তারা জানতে পেরেছে 2,742.32 কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে ৷ এই তদন্তে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার দফতরে তল্লাশি হয়েছে ৷
এই তদন্তে আধিকারিকরা এমন কিছু নথি পেয়েছেন, যেখানে প্রতীক জৈনের আইপ্যাকে 20 কোটি টাকারও বেশি লেনদেনের তথ্য় পাওয়া গিয়েছে ৷ ইডি'র দাবি, তল্লাশি শুরু হওয়ার পর যেভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশিতে বাধা দিয়েছেন তা দেখে ইডি বিস্মিত হয়েছে ৷ শুধু তাঁরা নন, সেদিন প্রায় একশো পুলিশ আধিকারিকও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলে ইডির দাবি ৷ আর তাই তাদের মনে হয়েছে এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হওয়া দরকার ৷
গত বৃহস্পতিবার, 8 জানুয়ারি আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি ৷ এই সময় সকাল 11টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রথমে লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন ৷ তল্লাশি চলাকালীন তাঁর বাড়ি থেকে সবুজ ফাইল, হার্ড ডিস্ক ও ল্যাপটপ হাতে বেরিয়ে আসেন ৷ সেখানে হাজির হন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ৷ ইডি আধিকারিকরা আইপ্যাকের সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালালে সেখানেও পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখান থেকেও তিনি বেশ কিছু ফাইল, হার্ড ডিস্ক নিয়ে আসেন ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইডির এই তল্লাশি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ইডি এই তল্লাশির অজুহাতে দলের গুরুত্বপূর্ণ গোপন ও নির্বাচন কৌশলের নথি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল ৷ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷ এদিকে ইডি পাল্টা তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলে ৷
সেদিনই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে রাজ্যের বিরুদ্ধে তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করে ইডি ৷ একই বেঞ্চে তল্লাশিতে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানায় প্রতীক জৈন ও তাঁর পরিবার ৷ পরদিন বাজেয়াপ্ত হওয়া নথির ফাঁস হওয়া রুখতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
গত 9 জানুয়ারি দুপুর 2.30টের সময় ঘটনার পরদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানি শুরু হলেও ভিড়ের কারণে মামলা মুলতুবি হয়ে যায় ৷ তিনি বারবার আইনজীবী ছাড়া বাকিদের এজলাস থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ৷ কিন্তু হইহট্টগোলের মধ্যে মামলা মুলতুবি হয়ে যায় ৷ পরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানায় ইডি ৷ কিন্তু তিনি আবেদন খারিজ করে দেন ৷ তাই 14 জানুয়ারি এই জোড়া মামলার শুনানির দিন স্থির থাকে ৷ সেই অনুযায়ী এদিন ইডির মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করে আদালত ৷