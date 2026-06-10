নির্বাচনে না-লড়েও দু'বার মন্ত্রী বিহারের দীপক, ঠিক করবে সুপ্রিম কোর্ট
রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার প্রধানের উপেন্দ্র খুশওয়ার ছেলে দীপক প্রকাশ নির্বাচনে লড়েননি ৷ কিন্তু তিনি দু'বার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷ সুপ্রিম কোর্টে সমাজকর্মী ৷
Published : June 10, 2026 at 9:18 PM IST
পটনা, 10 জুন: বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য তিনি নন ৷ কিন্তু হঠাৎ মঞ্চে হাজির হয়ে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷ তাঁর এই মন্ত্রিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন এক সমাজকর্মী ৷
ঘটনাটি বিহারের ৷ এনডিএ শরিক দল রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার প্রধান উপেন্দ্র খুশওয়ার ছেলে দীপক প্রকাশ বিধানসভা নির্বাচনে না-লড়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ স্বভাবতই এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং তাঁর মন্ত্রিত্ব খারিজের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সমাজকর্মী রাকেশ কুমার সিং ৷
গত বছর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার ৷ 20 নভেম্বর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন তিনি ৷ ওই মঞ্চেই ছিলেন বিহারের তাবড় নেতা উপেন্দ্র খুশওয়ার ছেলে দীপক ৷ তিনি মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ পরে এবছর রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার জন্য নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন ৷ 10 এপ্রিল তিনি রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন ৷
এরপর 15 এপ্রিল বিহারের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বিজেপির সম্রাট চৌধুরী ৷ দ্বিতীয় বারও বিহারের মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হন দীপক প্রকাশ ৷ সমাজকর্মী রাকেশ সিং আদালতে আবেদনে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) বিহার বিধানসভার কোনও সদস্য দল নয় আর নাতো বিধান পরিষদের ৷ কিন্তু দীপক প্রকাশকে দ্বিতীয় বার মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ এর ফলে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে ৷
আবেদনকারী জানিয়েছেন, 2025 সালের 20 নভেম্বর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের আমলে প্রকাশকে প্রথম বার নিয়োগ করা হয় ৷ এরপর চলতি বছরের 15 এপ্রিল নীতীশ কুমার ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায় ৷ পরে সম্রাট চৌধরী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ 7 মে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করেন এবং দীপক প্রকাশকে ফের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয় ৷ মাঝে 22 দিন কোনও পদে ছিলেন না দীপক ৷
আবেদনে রাকেশ জানিয়েছেন, সংবিধানের 164(4) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 20 নভেম্বর প্রথম বার নিয়োগের ছ'মাসের মধ্যে দীপক প্রকাশকে বিধানসভায় লড়ে জিতে আসতে হতো ৷ সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে 19 মে ৷ মাঝে 22 দিন ছাড়া মন্ত্রীর পদেই ছিলেন দীপক প্রকাশ ৷ এটা সংবিধানের 164(4) নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন হয়েছে ৷ তাই তাঁর মন্ত্রিত্ব বাতিল করুক দেশের শীর্ষ আদালত, আবেদন রাকেশ কুমার সিংয়ের ৷