আরাবল্লীর সঙ্কটের প্রশ্নে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা সুপ্রিম কোর্টের, সোমে শুনবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ
কেন্দ্রের অবস্থানের পরই প্রশ্ন উঠছিল আরাবল্লীর ভবিষ্যত নিয়ে ৷ এবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাচীন পর্বতমালার বিপন্নতার বিষয়ে দায়ের করল স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ৷
Published : December 28, 2025 at 8:53 AM IST
নয়াদিল্লি, 28 ডিসেম্বর: আরাবল্লী নিয়ে এবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সোমবার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী এবং এ জি মসিহের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করবে ৷
দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাত; এই চারটি রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি । এটি ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলির মধ্যে একটি । যা বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে সমৃদ্ধ এবং উত্তর ভারতের জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে ।
সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন পাওয়া কেন্দ্রের নতুন প্রস্তাবিত আরাবল্লীর সংজ্ঞা দেশব্যাপী এক নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । বিরোধীরা দাবি করছে যে, এই পদক্ষেপ দিল্লি থেকে গুজরাত পর্যন্ত 650 কিলোমিটার দীর্ঘ পর্বতমালাজুড়ে অনিয়ন্ত্রিত খনন এবং পরিবেশগত ক্ষতি করবে ।
আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে । পরিবেশবিদদের বিশ্বাস যে, এই নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে আরাবল্লী পর্বতমালার সুরক্ষা দুর্বল হতে পারে এবং এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি কেবল দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাতেই নয়, সমগ্র হিমালয় অঞ্চলেও অনুভূত হতে পারে ।
সুপ্রিম কোর্ট 13 অক্টোবরের আরাবল্লী পর্বতমালার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদন করে নভেম্বর মাসে । সেখানে জানানো হয়, আশেপাশের ভূমি থেকে 100 মিটার বা তার বেশি উঁচু ভূমিরূপগুলিকে আরাবল্লী পর্বতমালা হিসেবে বিবেচনা করা হবে । যদি দুই বা ততোধিক পাহাড় একে অপরের 500 মিটারের মধ্যে অবস্থিত হয়, তবে সেগুলিকেও আরাবল্লী পর্বতমালার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে । কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই সংজ্ঞাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।
আরাবল্লীর এই নতুন সংজ্ঞায় পরিবেশবিদরা উদ্বিগ্ন যে, এটি 100 মিটারের কম উচ্চতার বেশিরভাগ পাহাড়কে সংরক্ষিত এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হবে । তাদের আশঙ্কা, যা এই এলাকায় খনি, নির্মাণ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যকলাপের পথ প্রশস্ত করতে পারে । এই উদ্বেগের কারণে, দেশজুড়ে পরিবেশবিদরা আরাবল্লী বাঁচাও #SaveAravali প্রচার শুরু করেছেন ।
বিতর্কের মধ্যে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক গত সপ্তাহের শুরুতে জানিয়েছে যে আরাবল্লীতে যে কোনও নতুন খনির ইজারা প্রদানের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।