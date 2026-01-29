নয়া নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক ! স্থগিতাদেশ জারি করে কেন্দ্র-ইউজিসি'র জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক ! স্থগিতাদেশ জারি করে কেন্দ্র-ইউজিসি'র জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট
ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা নিয়ে পথে নেমেছে ছাত্র সংগঠনগুলি ৷ এই নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : January 29, 2026 at 2:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি: উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্য রুখতে ইউজিসি যে নয়া নির্দেশিকা চালু করেছে, তাতে স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ দেশের শীর্ষ আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এই নির্দেশিকা 'অস্পষ্ট' ও 'এর অপব্যবহার হতে পারে' ৷ এতে হস্তক্ষেপ না-করলে পরবর্তীকালে সমাজে এর বিপজ্জনক প্রভাব পড়তে পারে এবং সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করবে ৷
সম্প্রতি নয়া নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সারা দেশে ৷ ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশিকার বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালতে একাধিক আবেদন জমা পড়ে ৷ এই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইউজিসি'র কাছে জবাব তলব করে নোটিশ পাঠিয়েছে ৷
বেঞ্চের বক্তব্য এই নির্দেশিকায় জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্যের সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রক্ষার্থে এই সংজ্ঞায় বেশ কিছু শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৷ বিশিষ্ট কয়েকজন বিচারপতিদের দিয়ে এই কমিটির পর্যালোচনা করা উচিত ৷
নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি 'ইকুইটি কমিটি' গড়ে তুলতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে জাতপাতের বৈষম্য দূর করতে এই পদক্ষেপ বলে জানায় ইউজিসি ৷
দ্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (প্রোমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস) রেগুলেশন 2026 জারি হয় 13 জানুয়ারি ৷ এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই কমিটির প্রধান হবেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নিজেই ৷ এছাড়া এই কমিটিতে থাকবে ওবিসি, তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি, বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা ও পুরুষ সদস্য ৷ 2012 সালের ইউজিসি'র নির্দেশিকাকে বদলে এই নয়া নির্দেশিকা লাগু করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৷
এই নির্দেশিকায় জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্যকে কঠোরভাবে কেবল তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সদস্যদের প্রতি বৈষম্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ৷ এই বিধিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন আবেদনকারীরা ৷ এখানে উচ্চবর্ণের উল্লেখ নেই ৷ কিন্তু উচ্চবর্ণের পড়ুয়ারাও তো জাতপাতের বৈষম্যের শিকার হতে পারেন বলে দাবি করেছেন মামলাকারীরা ৷
এই নির্দেশিকায় জাতপাতের বৈষম্যের পরিধিকে শুধু তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মধ্যে দিয়ে ইউজিসি সেইসব 'সাধারণ' বা অসংরক্ষিত শ্রেণির ব্যক্তিদের প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা এবং অভিযোগের প্রতিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে ৷ তাঁরাও তো জাতপাতের পরিচয়ের ভিত্তিতে হয়রানি বা পক্ষপাতের শিকার হতে পারেন ৷ এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে পথে নেমেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ৷