অসমের মামলায় তেলেঙ্গানায় আগাম জামিন ! পবন খেরার রক্ষাকবচে সুপ্রিম স্থগিতাদের

অসমের মামলায় তেলেঙ্গানায় আগাম জামিন ! পবন খেরার রক্ষাকবচে সুপ্রিম স্থগিতাদের
অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রী'র একাধিক পাসপোর্ট রয়েছে ৷ এই দাবি করেছিলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে অসম সরকার ৷
Published : April 15, 2026 at 2:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 এপ্রিল: বড় ধাক্কা খেলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা ! তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট তাঁকে এক সপ্তাহের জন্য আগাম অন্তর্বর্তী জামিনের রক্ষাকবচ দিয়েছিল, তাতে স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ পবন খেরা যদি অসমের কোনও আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে চান, তাতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ৷
অসম সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, অসম সরকার অসমে এফআইআর দায়ের করেছে ৷ এই মামলায় আগাম জামিনের জন্য তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন পবন খেরা ৷ এটা আইনি প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অপব্যবহার ৷ বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে ৷ তিন সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷
বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি অতুল এস চান্দুরকর হাইকোর্টের এই আগাম জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে ৷ এর সঙ্গে তিন সপ্তাহের মধ্যে পবন খেরার জবাব তলব করে নোটিশ পাঠিয়েছে ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, "নোটিশ জারি করা হোক ৷ ইতিমধ্যে, বিতর্কিত নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হল ৷ যদি আবেদনকারী অসমের কোনও আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেন, আজ প্রদত্ত এই নির্দেশের কোনও কার্যকারিতা থাকবে না ৷ তিন সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে ৷"
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | SC stays one-week transit-bail granted to Congress leader Pawan Khera, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " according to me, telangana court cannot grant transit bail as he is not a resident of telangana. the law will take its own course...before… pic.twitter.com/36rDIR0nlr— ANI (@ANI) April 15, 2026
গত 5 এপ্রিল প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পবন খেরা সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভুঁইয়া শর্মার একাধিক পাসপোর্ট আছে ৷ বিদেশে প্রচুর সম্পত্তিও রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় সেসব উল্লেখ করেননি ৷ মুখ্যমন্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করেন ৷
এরপর অসম সরকার গুয়াহাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় পবনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করে অসম সরকার ৷ বিএনএস-এর 175 ধারা (নির্বাচনে ভুল তথ্য দেওয়া), 35 ধারা (ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির আত্মরক্ষার অধিকার), 318 (জালিয়াতি) ধারায় মামলা দায়ের হয় ৷
গত 10 এপ্রিল এই মামলায় তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট পবন খেরাকে শর্তসাপেক্ষে এক সপ্তাহের ট্রানজিট আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল ৷ পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় বরাদ্দ করেছিল ৷ হাইকোর্টের জারি করা আগাম জামিনের রক্ষাকবচে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় অসম সরকার ৷