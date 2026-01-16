ETV Bharat / bharat

বড় ধাক্কা বিজেপির! মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এবং তারপর ভোটে জিতে ফের তৃণমূলে ফিরে যাওয়া বিধায়ক মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

By PTI

Published : January 16, 2026 at 2:13 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা বিজেপির ! কলকাতা হাইকোর্ট মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের যে রায় দিয়েছিল, তাতে স্থগিতাদেশ জারি করল শীর্ষ আদালত ৷ শুক্রবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ গত 13 নভেম্বর হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে ৷

গত নভেম্বরে দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ করার রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2021 সালে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিজেপি বিধায়ক হয়েছিলেন মুকুল ৷ এরপর তিনি ফের তৃণমূলে যোগ দেন ৷ তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

