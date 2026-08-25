STF থানা-আদালত নিয়ে সরকারি নোটিশ খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের, নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

STF থানা-আদালত নিয়ে সরকারি নোটিশ খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের, নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের
স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কাজের স্বার্থে এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য শিলিগুড়ি ও বিধাননগরে দু'টি বিশেষ থানা ও আদালত গড়তে চেয়েছিল পূর্বতন তৃণমূল সরকার ৷
Published : August 25, 2026 at 8:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: রাজ্যের উচ্চ আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ রাজ্য সরকার বিধাননগর ও শিলিগুড়িতে শুধু স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জন্য দু'টি পৃথক থানা এবং আদালতের ব্যবস্থা করতে দু'টি নোটিশ জারি করেছিল ৷ এই দু'টি নোটিশ বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷
কলকাতা হাইকোর্টের 19 জুনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল ৷ এই মামলায় মঙ্গলবার আদালতের এই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করেছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয় ৷
প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "সাইবার জালিয়াতি ইত্যাদির মতো অপরাধ ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ আরও আদালতের প্রয়োজন ৷ সেখানে হাইকোর্টের সমস্যাটা কোথায় ?"
এসটিএফ থানা ও বিশেষ আদালত
স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) সাধারণত বেআইনি অস্ত্র কারবার এবং মাদক সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত করে ৷ বেঙ্গল এসটিএফ-এর তদন্তের স্বার্থে রাজ্য সরকার বিধাননগর ও শিলিগুড়িতে দু'টি সম্পূর্ণ টাস্ক ফোর্সের কাজের জন্য থানা গড়ার নোটশি জারি করে ৷ পাশাপাশি এই থানাগুলিতে দায়ের হওয়া মামলাগুলির শুনানির জন্য বিশেষ আদালতের বন্দোবস্ত করার নোটিশও জারি করা হয় সরকারের তরফে ৷ এই নোটিশ দু'টি জারি হয়েছিল 2025 সালের 30 জানুয়ারি এবং 10 ফেব্রুয়ারি । জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন পূর্বতন তৃণমূল সরকারের এই দু'টি নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিল ৷
প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি ছিল বিভিন্ন থানা—যেমন শিলিগুড়ি এসটিএফ (STF) সদর দফতর থানা এবং সল্টলেক এসটিএফ সদর দফতর থানা গঠন সংক্রান্ত ৷ দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এই থানাগুলির আওতাধীন ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ার বা বিচারিক সীমানা সংক্রান্ত ৷
কলকাতা হাইকোর্টের যুক্তি
গত 19 জুন হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের বেঞ্চ এসটিএফ সংক্রান্ত দু'টি নোটিশ খারিজ করে দেয় ৷ বেঞ্চের যুক্তি, ইতিমধ্যে বিএনএস এবং অস্ত্র আইন ও এনডিপিএস মামলার শুনানির জন্য জেলায় জেলায় বিশেষ আদালত রয়েছে ৷ এসটিএফ পুলিশের থানার জন্য ফৌজদারি আদালত থাকলে তাতে একই ঘটনায় একাধিক মামলা দায়ের হবে ৷
সর্বোপরি একটি অপরাধের অভিযোগে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ধারার আওতায় মামলা দায়ের হলে, সেই ধারাগুলির কিছু এসটিএফ-এর বিশেষ আদালতের বাইরে থেকে যেতে পারে ৷ এতে সমস্যা তৈরি হবে ৷ এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু মামলার শুনানির জন্য এই দু'টি জায়গায় যাওয়াটা সাক্ষী ও মামলাকারীদের জন্য একেবারই অযৌক্তিক ৷
এছাড়া পুলিশি ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে এসটিএফ-কে পৃথক মর্যাদা দিতে রাজি হয়নি কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তাই তার জন্য আলাদা থানার ব্যবস্থার নোটিশ খারিজ করেছে আদালত ৷ এটা পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে কোনও আলাদা বিভাগ, দফতর, কোম্পানি বা বিশেষ বাহিনী গঠন নয় বলে পর্যবেক্ষণ বেঞ্চের ৷ 2019 সালে এসটিএফ-এর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের তদন্ত তারা করতে পারে ৷ সরকারের বিশেষ এসটিএফ থানা গড়া এবং আলাদা আদালতের কাঠামো গড়ার কোনও এক্তিয়ার নেই বলে জানিয়ে দেয় সার্কিট বেঞ্চ ৷
হাইকোর্টের এই নোটিশ খারিজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্যের তরফে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷ সেই মামলার শুনানিতে এদিন হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করেছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
2025 সালের 10 ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞপ্তিতে বিধাননগর ও শিলিগুড়িতে দু'টি এসটিএফ থানাকে ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত করার কথা জানানো হয় ৷ সল্টলেকে এসটিএফ সদর দফতর থানাকে বিধাননগরের এসিজেএম (ACJM) এবং উত্তর 24 পরগনার বিধাননগরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ এডিজে (ADJ) বিশেষ আদালতের (সাংসদ ও বিধায়ক সংক্রান্ত মামলার জন্য) এক্তিয়ারভুক্ত করা হয় ৷
শিলিগুড়ি এসটিএফ থানার সমস্ত দায়রা মামলার বিচার পরিচালনার জন্য শিলিগুড়ির এসিজেএম এবং দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়িতে অবস্থিত এডিজে-2 (ADJ-II) আদালতকে বিচারকারী আদালত হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয় ৷