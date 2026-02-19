ঘাড়ে বিপুল দেনা নিয়ে এত 'দান-খয়রাত কেন ? সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

ঘাড়ে বিপুল দেনা নিয়ে এত 'দান-খয়রাত কেন ? সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের
ভোটের ঠিক আগে বিভিন্ন রাজ্যে দান-খয়রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে শাসক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ এই 'খয়রাতি সংস্কৃতি' নিয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : February 19, 2026 at 3:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি: ঠিক নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটারদের একের পর এক আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার 'রীতি' নিয়ে কড়া সমালোচনা করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ দেশের শীর্ষ আদালত বিস্ময় প্রকাশ করে, আর কতদিন এভাবে চলবে ? এর ফলে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ক্ষোভ দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের ৷
তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা (তামিলনাড়ু পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন)-র দায়ের করা মামলায় এই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷ রাজ্যের এই বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কোনও আর্থিক ভেদাভেদ না-করে সবাইকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে ৷
এদিকে এইভাবে গণহারে সব শ্রেণিকে বিদ্যুৎ দিতে হলে ইলেক্ট্রিসিটি অ্যামেন্ডমেন্ড রুলস, 2024 আইনের 23 নম্বর রুলকে বাতিল করতে হবে ৷ এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত আইন ৷ তাই এই রুলকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তামিলনাড়ু পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন ৷ এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত ৷
বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এদিন তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থাকে ভর্ৎসনা করে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ ৷ শীর্ষ আদালত বলে, "দেশের বেশির ভাগ রাজ্যে রাজস্বে ঘাটতি রয়েছে ৷ এরপরেও তারা জনগণকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা দিচ্ছে ৷" বেঞ্চ আরও জানায়, রাজ্যগুলি বিনামূল্যে খাবার, সাইকেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভিন্ন কিছু দেওয়ার বদলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক ৷ এর ফলে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে ৷ এভাবে চললে কি মানুষ কাজ করতে চাইবে, প্রশ্ন আদালতের ৷
বেঞ্চের প্রশ্ন, "আমরা ভারতে কী ধরনের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি ? এটা বোঝা যাচ্ছে, জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপের অঙ্গ হিসাবে আপনি দুঃস্থ-গরিব শ্রেণি, যাঁরা বিদ্যুতের বিল দিতে পারবেন না, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন ৷ কিন্তু যাঁরা বিল মেটাতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে এই শ্রেণির কোনও বিভেদ রেখা টানা হয়নি ৷ এটা কি তুষ্টিকরণের রাজনীতি নয় ?"
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের বিনামূল্যের সুযোগ-সুবিধের বোঝা চাপে দেশের করদাতাদের উপর ৷ সরকার কর্মসংস্থান তৈরিকে অগ্রাধিকার দিক ৷ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার উপর জোর দিক ৷