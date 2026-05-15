কুলদীপ সেঙ্গারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল, সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হাইকোর্টের রায়

কুলদীপ সেঙ্গারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল, সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হাইকোর্টের রায়
প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের আজীবন কারাবাসের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট ৷ এই রায় খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : May 15, 2026 at 2:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মে: নাবালিকা ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন বিজেপি নেতা কুলদীপ সিং সেঙ্গারের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ যোগীরাজ্যের এই প্রাক্তন বিধায়কের আজীবন কারাবাসের শাস্তির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট ৷ সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুক্রবার দেশের শীর্ষ আদালত হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে, আবার নতুন করে এই মামলাটি শুনানি হবে হাইকোর্টকে ৷ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচির বেঞ্চ হাইকোর্টকে আরও নির্দেশ দিয়েছে, দু'মাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে ৷
ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা হয় ৷ ঘটনার সময় সেঙ্গার জনপ্রতিনিধি ছিল ৷ অতএব, সাধারণ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যেভাবে পকসো ধারায় মামলা করা হয়, তা উন্নাও কাণ্ডে দোষী কুলদীপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে আদালতকে ৷
2017 সালে উত্তরপ্রদেশের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে সেঙ্গারের বিরুদ্ধে ৷ 2019 সালের ডিসেম্বরে কুলদীপ সেঙ্গারকে দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লির তিস হাজারি কোর্ট ৷ ধর্ষণ ও ভয় দেখানোর অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ধারা ও পকসো আইনের 5(C) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাকে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয় ৷ পাশাপাশি 25 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশও দেওয়া হয় সেঙ্গারকে ৷ ধর্ষণ ছাড়াও নির্যাতিতার বাবাকে হত্যার দোষেও দোষী সাব্যস্ত হয় সে ৷ এই ঘটনায় সারা দেশে হইচই পড়ে যায় ৷
উন্নাও ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা এবং যাবজ্জীবন সাজার বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেছিল সেঙ্গার ৷ এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচির বেঞ্চ হাইকোর্টকে আরও নির্দেশ দিয়েছে, দু'মাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ যদি দ্রুত এর নিষ্পত্তি করা সম্ভব না-হয়, তাহলে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরুর আগে যাবজ্জীবন সাজায় স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত মামলায় আদালত যেন কোনও একটি নির্দেশ দেয় ৷