পাজামার দড়ি খোলা ধর্ষণেরই চেষ্টা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

শিশুর বুকে হাত দেওয়া এবং তার পাজামার দড়ি খোলা আসলে ধর্ষণের চেষ্টা নয়, রায় দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ সেই রায় খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : February 18, 2026 at 2:46 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: বুকে হাত দেওয়া এবং পাজামার দড়ি খুলে ফেলা ধর্ষণেরই চেষ্টা ৷ এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় খারিজ করে বুধবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ জানায়, বুকে হাত দেওয়া, পায়জামার দড়ির গিঁট খুলে ফেলা 'ধর্ষণের প্রস্তুতি' নেওয়া ৷

গত বছরের 17 মার্চ মাসে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টার মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রাম মনোহর নারায়ণ মিশ্র রায় দেন, শিশুর বুকে হাত দেওয়া, তার পাজামার দড়ির গিঁট খুলে ফেলা কিংবা তাকে কালভার্টের নীচে টেনে নিয়ে যাওয়াকে ধর্ষণের চেষ্টা নয় ৷ বিচারপতি জানান, শিশুর বুকে হাত দেওয়া বা তার পাজামার গিঁট খুলে ফেলা ধর্ষণের অপরাধ নয় ।

11 বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত হয়েছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ ৷ এদিকে অভিযুক্তদের দাবি, তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার ধারা প্রয়োগ করা যায় না ৷ তারা এই দাবিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল । সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাম মনোহর নারায়ণ মিশ্রের এই পর্যবেক্ষণ ।

বিচারপতি বলেন, "অভিযুক্ত পবন এবং আকাশ 11 বছর বয়সি নির্যাতিতার বুক স্পর্শ করে পায়জামার গিঁট খুলে ফেলে এবং তাকে কালভার্টের নীচে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু পথচারীদের হস্তক্ষেপে মেয়েটিকে ওখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তারা । অভিযুক্ত পবন এবং আকাশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এবং মামলার তথ্য ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধকে প্রমাণিত করে না ৷"

আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি ৷ এর পরিবর্তে, তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা 354(বি) (একজন মহিলাকে পোশাক খুলতে বা নগ্ন করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা নির্যাতন) এবং পকসো আইনের ধারা 9 (এম)-এর একটি ছোট অভিযোগ প্রয়োগ করা যেতে পারে ৷

পরে গত বছরের 26 মার্চ এই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দায়ের করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ দেশের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ জানায়, এই রায় ‘সম্পূর্ণ অসংবেদনশীল’ । প্রধান বিচারপতি বলেন, "বিচারপতি এক্ষেত্রে অস‌ংবেদনশীলতা দেখিয়েছেন ৷ মাননীয় বিচারপতি সম্পর্কে এই ধরনের শব্দের ব্যবহার করার জন্যও আমরা দুঃখিত ৷"

চলতি বছরের 10 ফেব্রুয়ারি এই মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ এদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দেশের শীর্ষ আদালত দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শিশুর বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ প্রতিরোধী আইন-এর (পকসো)-য় অভিযোগ পুনর্বহাল করে ৷

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ বলে, "দুই যুবক শুধু প্রস্তুতি নিয়েছে, কিন্তু ধর্ষণের চেষ্টা করেনি ৷ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না ৷ মামলাকারী অভিযুক্তদের কাজকর্মে এটা পরিষ্কার যে, তারা ধর্ষণের চেষ্টা করছিল ৷"

