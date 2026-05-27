সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া DA নিয়ে রাজ্যের রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া DA নিয়ে রাজ্যের রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট
বুধবার দেশের শীর্ষ আদালতে ডিএ মামলার শুনানি ছিল ৷ এদিন সরকার ও কর্মচারী- দুই তরফের আইনজীবীরাই আদালতের কাছে সময় চেয়েছেন ৷
Published : May 27, 2026 at 7:11 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 27 মে: নয়া বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কবে পাবেন বকেয়া মহার্ঘভাতা ? আপাতত এই উত্তরের জন্য কর্মচারীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে ৷ বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মহার্ঘভাতা মামলা এদিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল ৷ 22 জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চের নির্দেশ, পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে স্টেটাস রিপোর্ট অর্থাৎ অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে ৷
এদিন সলিসিটর জেনারেল (এসজি) তুষার মেহতা আদালতে জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ৷ সেদিন বৈঠক থেকে একটি সমাধান সূত্র বেরবে বলে আদালতে জানান এসজি ৷ তাই মামলাটি আজকের মতো মুলতুবি রাখার আর্জি জানান তুষার মেহতা ৷
অন্যদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের নোটিশ তাঁরা পেয়েছেন ৷ তাই মামলাটির শুনানি আগামী জুলাই মাসে করা হোক ৷
আরেক আইনজীবী দাবি করেন, আদালত এমন নির্দেশিকা জারি করুক, যাতে তিন মাসের মধ্যে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ৷ আদালত নিযুক্ত কমিটি এবং রাজ্য সরকার এ বিষয়ে পুজোর আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছন ৷
দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছেন, 22 জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ ওই দিন রাজ্যকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা করতে হবে আদালতে ৷ আগেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি চার সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয় শীর্ষ আদালতে ৷
বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনকে প্রথমে 30 মে পরে 1 জুন বিকেল 5টায় একটি বৈঠকে আহ্বান জানিয়েছেন ৷ আদালতে সেই কথা তোলেন রাজ্যের তরফে আইনজীবী ৷ তিনি শীর্ষ আদালতে যাতে আজ এই মামলার শুনানি করা না-হয়, সেই আবেদন জানান ৷ এদিন মামলার শুনানিতে দুই পক্ষের আইনজীবীরাই একই আবেদন জানান ৷
উল্লেখ্য গত 5 ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার 25 শতাংশ অবিলম্বে ও বাকি 75 শতাংশ কিস্তিতে মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারকে ৷
ইতিমধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর গত 4 মে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ নতুন সরকার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাধিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বলেই শীর্ষ আদালতের কাছে এক মাসের সময় চাওয়া হয় ৷ কেন্দ্রের সলিসিটির জেনারেল তুষার মেহেতা এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কর্মচারীদের বৈঠকের পরই সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন ৷