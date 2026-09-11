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প্যাকেজজাত খাবারের সামনে সতর্কীকরণ লেবেল দিতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court on FSSAI packaged foods: সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে, তারা স্কুলগুলিতে কীভাবে পুষ্টি-বিষয়ক সচেতনতা বা সাক্ষরতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে ৷

SC on FSSAI for labels
প্যাকেজজাত খাবারের সামনের অংশে লেবেল লাগাতে হবে (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : September 11, 2026 at 3:41 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: প্যাকেজজাত খাবারের গায়ে 'ফ্রন্ট-অফ-প্যাকেজ লেবেলিং' বা প্যাকেটের সামনের অংশে লেবেল লাগানোর বিষয়টি ধাপে ধাপে কার্যকর করার প্রস্তাব দিয়েছে 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'। সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাকে সাফ নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন 'উদ্বেগজনক পুষ্টি উপাদান' (যেমন—চর্বি, চিনি ও লবণ)-এর জন্য প্রস্তাবিত লেবেলগুলি সম্পর্কে আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া তাকে ৷ 'ফ্রন্ট-অফ-প্যাকেজ লেবেলিং' হল খাদ্যপণ্যের প্যাকেটের উপর থাকা পুষ্টি-সংক্রান্ত তথ্যের একটি গ্রাফিক বা ছবি, যা ক্রেতাদের খাদ্য কেনা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে ৷

বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, তারা স্কুলগুলিতে কীভাবে পুষ্টি-বিষয়ক সচেতনতা বা সাক্ষরতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে। একইসঙ্গে আদালত উল্লেখ করেছে, শিশুদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠার গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে ৷ আদালতের গভীর রাতে আপলোড করা নির্দেশনামা অনুযায়ী, "এ বিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, স্কুলগুলি পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মশালার মাধ্যমে কীভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে: প্যাকেজজাত খাদ্যের গায়ে থাকা তথ্য—যার মধ্যে পুষ্টি-সংক্রান্ত তথ্য ও FoPL অন্তর্ভুক্ত—সেগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে; এবং পুষ্টি-বিষয়ক সচেতনতা বা সাক্ষরতা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়।" মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন 28 সেপ্টেম্বর ধার্য করা হয়েছে ৷

শীর্ষ আদালত '3এস অ্যান্ড আওয়ার হেলথ সোসাইটি' নামক একটি জনহিতকর ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি চলছিল। ওই ট্রাস্টটি প্যাকেজজাত খাদ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে FoPL ব্যবস্থা চালু করার জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতি নির্দেশ জারির আর্জি জানিয়েছিল। FSSAI-এর আগে শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছিল যে, তারা অতিরিক্ত চর্বি, অতিরিক্ত চিনি ও লবণযুক্ত খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্যাকেটের সামনের অংশে লাল রঙের একটি স্পষ্ট সতর্কীকরণ লেবেল লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

গত মাসে দাখিল করা একটি হলফনামায় FSSAI জানায়, তাদের এই দুই-পর্যায়ের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো—নির্দিষ্ট কিছু 'উদ্বেগজনক পুষ্টি উপাদান' বেশি পরিমাণে থাকা খাদ্যপণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের সহজ, স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য সতর্কবার্তা প্রদান করা। FSSAI-এর হলফনামায় বলা হয়েছে যে, FoPL ব্যবস্থাটি ধাপে ধাপে কার্যকর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে একদিকে যেমন "ক্রেতাদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা" নিশ্চিত করা যায়, তেমনই অন্যদিকে "শিল্পসংস্থাগুলিকে পণ্যের উপাদান বিন্যাস বা ফর্মুলা পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সময়" দেওয়া সম্ভব হয় ৷

বৃহস্পতিবার আদালত FSSAI-এর কাছে এই দুটি পর্যায় বাস্তবায়নের সময়সীমা বা সময়সূচি সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। আদালত জানিয়েছে, "ভোক্তাদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই বা পণ্য পুনর্বিন্যাসের (reformulation) জন্য শিল্পখাতকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া—এসব বিষয় সময়সীমা সংক্রান্ত এই অনিশ্চয়তার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। তাই, FSSAI-এর এই কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করে তুলতে হলে একটি যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত এবং স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত সময়সীমা বা অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় নির্ধারণ করতে হবে, যা প্রস্তাবিত দুটি ধাপকে পৃথক করবে ৷" আদালত নির্দেশ দেয় যে, এ বিষয়ে চাওয়া স্পষ্টীকরণের প্রেক্ষিতে FSSAI-কে 10 দিনের মধ্যে হলফনামা দাখিল করতে হবে।

TAGGED:

SUPREME COURT ON FSSAI
FSSAI PACKAGE FOOD
প্যাকেজজাত খাবার নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট
SC ON FSSAI FOR LABELS

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